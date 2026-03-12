Tipsport extraliga 2025/26

Druhá výhra? Jen střípek do skládačky, vědí Vary. Vítkovice hlásí: Vrátíme se!

Petr Pánek
Jiří Seidl
,
  10:31
Když před rokem vyhráli hokejisté Vítkovic druhé utkání předkola play off na ledě Energie, vyrovnali stav série na 1:1 a dramatická bitva nakonec skončila až v pátém duelu. Zatím se však historie neopakuje – stejní soupeři na sebe sice narazili i letos, tentokrát ale karlovarští získali také druhý duel a po výhře 5:2 vedou v sérii 2:0 na zápasy. Ve čtvrtek od 17:30 zaútočí Energie na postup do čtvrtfinále.
„Po druhé výhře máme další střípek do skládačky, ale to je tak všechno. Do Vítkovic jedeme s cílem vyhrát jeden zápas, o tom to celé je,“ řekl Vít Jiskra pro klubové stránky.

„Třetí duel bude znovu začínat od stavu 0:0. Že máme nějaké vedení, je určitě hezké, ale nic to neznamená. Víme, že musíme udělat ještě jeden krok k postupu do čtvrtfinále,“ má jasno karlovarský útočník, který v obou zápasech zaznamenal gólovou asistenci.

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Do druhého domácího zápasu vstoupili Energetici s cílem potvrdit vedení v sérii. Po bezbrankové první třetině nasázeli soupeři v prostřední části během pěti minut tři góly a vytvořili si rozhodující náskok. Vítkovice sice duel zdramatizovaly, ale další trefy Šťastného s Mamčicsem nasměrovali domácí za druhým bodem.

„Vítkovice na nás vyrukovaly s tvrdou hrou, vlítly na nás, ale my jsme se drželi našeho plánu a dobře jsme na to zareagovali. V play off se hraje hodně fyzický hokej, ale já to mám rád. Na tvrdém stylu se snažím zakládat svoji hru a řekl bych, že v tomto směru jsme utkání zvládli dobře,“ připomněl obránce Josef Myšák.

„Do Ostravy jedeme s pokorou, budeme se soustředit na každé střídání a chceme tam vyhrát,“ dodal řízný bek.

Kouč Vítkovic burcuje: Soupeř to nebude mít snadné

Po porážkách 1:3 a 2:5 v Karlových Varech vítkovičtí hokejisté jasno – aby prošli do čtvrtfinále, musí protivníka v nadcházejících třech utkáních porazit.

„Kluci nic nevzdali. Věřím, že se v Karlových Varech ještě objevíme. Soupeř to s námi nebude mít jednoduché,“ burcuje vítkovický trenér Václav Varaďa.

Problém je v tom, že Vítkovičtí v obou utkáních v Karlových Varech doháněli ztrátu, poprvé 0:2 a podruhé 0:3. Znovu se ukázalo, že mužstvo doplácí na výpadky během jednotlivých zápasů.

„Zase tam nějaký výpadek byl,“ potvrdil vítkovický útočník Jindřich Abdul. „Dohánět tříbrankovou ztrátu stojí hrozně moc sil. Těžko říct, čím to je. Ale mrzí nás to.“

Momentka z úvodního zápasu předkola mezi Karlovými Vary a Vítkovicemi.

V obou střetnutích se Vítkovičtí postupně zvedali a domácí tým přestříleli, v pondělí 33:30 a v úterý 32:20.

„Říkám si, proč tak nešlapeme od začátku a zbytečně dáváme soupeři fóra,“ podotkl Abdul, jehož útok s Chadem Yetmanem a Anthonym Nellisem nechal kouč beze změn. A ve druhém utkání se postaral o oba góly.

Abdul souhlasí, že produktivita vítkovických hokejistů vázne. „Za ty dva zápasy jsem měl podle mě takových dvacet střel, z toho možná patnáct na branku – a nakonec dám gól odrazem od brusle. Z přímé střely mi tam nic nespadne,“ litoval útočník.

„Mají kvalitního gólmana, ale my se musíme více tlačit do brány a věřit, že dáme více gólů, že se tam puk od nás poodráží,“ pokračuje Abdul. Také on doufá, že Vítkovičtí sérii ještě prodlouží. „Konec je až po třech vyhraných zápasech, neskládáme zbraně,“ zdůraznil.

Vítkovický útočník Marek Kalus podotkl, že už po zkušenosti z loňska věděli, jak těžká série je čeká. To Vítkovice vedly 2:1 na zápasy, leč prohrály 2:3.

Co letos?

