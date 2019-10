Karlovarští hokejisté pokračují ve venkovní sérii v Liberci a Zlíně

O náročnosti venkovních zápasů věděl už před duelem na Spartě asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška. „Čekají nás tři náročná venkovní utkání v rychlém sledu. Navíc s extrémně silnými soupeři. Sparta hraje doma velmi dobře a moc neprohrává. My se ale chceme soustředit sami na sebe. Máme formu, a pokud budeme pokračovat ve výkonech z posledních zápasů i nadále, můžeme rozhodně pomýšlet na body. Dokázali jsme si, že když dodržujeme stanovenou taktiku, můžeme bodovat úplně s každým.“

Ale právě na Spartě to nevyšlo. Čtyřzápasová vítězná série skončila po výsledku 5:1 pro domácí. Přitom až do 27. minuty Vary vedly po brance Fleka. Jenomže za dalších devět minut to už bylo 4:1 pro Spartu.

„V první třetině jsme hráli zhruba to, co jsme chtěli. Myslím si, že jsme ještě velmi dobře vstoupili do druhé třetiny. Bohužel po některých našich nevyužitých šancích jsme soupeři darovali dvě laciné branky, a tím jsme ho dostali do zápasu. Od té doby byla Sparta lepším týmem, rozhodně byla produktivnější. My jsme trošku upustili od poctivého zodpovědného hokeje, který nám přinášel body v předchozích zápasech. Sparta zápas kontrolovala a zaslouženě vyhrála,“ přiznal Mariška po utkání v Praze.

V utkání na Spartě stál v karlovarské brance Jan Bednář. Pro sedmnáctiletého brankáře to byl teprve třetí letošní start. V utkání si připsal třicet úspěšných zákroků, porážce svého týmu ale nezabránil.

„První třetinu jsme hráli, co jsme chtěli a Spartu téměř k ničemu nepouštěli. Ve druhé třetině jsme ale absolutně nenavázali, přestali jsme dělat to, co nám v první třetině neslo ovoce a soupeř se dostal na koně. Samozřejmě to beru i na sebe. Pokud chceme vyhrávat, nemohu pustit čtyři branky v jedné třetině, to nejde,“ kaje se mladičký brankář pro klubový web.

V pátek hraje Energie v Liberci, a jestli půjde do branky opět Bednář, není jisté. „Já sám nevím, tohle záleží na trenérech. Když bude chytat Filip (Novotný), budu mu držet palce z lavičky. A když dostanu důvěru já, budu rád. Připravím se na zápas co nejlépe, abychom ho zase vyhráli,“ dodává karlovarský brankář Jan Bednář.

Sparta Energii zdolala pošesté za sebou, o čemž rozhodla čtyřmi góly ve druhé třetině. Dvakrát se mezi střelce zapsali Milan Jurčina a Lukáš Rousek.

Karlovy Vary nenavázaly na předešlé čtyři výhry v extralize, v tabulce zůstaly páté. A před sebou výjezdy do Liberce a Zlína.