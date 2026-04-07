Vary na nás vlétnou, my musíme jít do nich, velí třinecký Michal Kovařčík

Zanechá taková porážka na karlovarském mužstvu stopy?
„Může, ale nemusí,“ odpověděl třinecký útočník Michal Kovařčík. „Mají tam zkušené hráče, s nimiž to nic neudělá.“
David Cienciala si rovněž myslí, že minulé utkání protivníka psychicky nezlomí. „Ten den je to určitě štvalo, ale další utkání začneme od nuly. Soupeř bude mít výhodu domácího prostředí a my se jim ji budeme snažit překazit,“ uvedl Cienciala.
„Je to úplně na ho... , že jsme takový zápas ztratili, ale máme se od čeho odrážet,“ řekl David Šťastný. „Nadcházející utkání doma musíme uhrát. Věřím, že sílu na to máme. Dokázali jsme si, že s Třincem můžeme hrát. Teď se jen musíme soustředit celých šedesát minut.“
Karlovarský trenér Pavel Patera podotkl, že si mohou vzít příklad z Liberce. „Jak se dostal z toho, když s námi (ve čtvrtfinále) prohrával nula dva na zápasy. Zkusíme se toho držet,“ řekl.
Liberečtí po dvou domácích prohrách zvítězili v Karlových Varech, leč sedmý duel doma ztratili.
Co se dá čekat?
„Očekávám stejný průběh jako v dosavadních dvou utkáních. Vary budou hrát doma, fanoušci je poženou, vletí na nás. Musíme být nachystaní a jít do nich od začátku,“ odpověděl Michal Kovařčík. „Nebude to nic jednoduchého. Minule jsme málem doplatili na zbytečné chyby, na góly, které jsme dostali z předbrankového prostoru. To si musíme víc pohlídat.“
Připomněl, že Karlovarští jsou bruslivé mužstvo, agresivní s dobrým napadáním.
„Vedeme dva nula a jedeme do Varů. Hrajeme na čtyři vítězné zápasy a každý v našem týmu ví, jak těžké play off je. Budeme se snažit být ještě lepší než doma,“ uvedl David Cienciala, který v minulých třech utkáních střelecky zabral, když v každém z nich dal gól poté, co předchozích jedenáct utkání vyšel naprázdno. „V play off to mohlo být ještě lepší... “ dodal. „První zápasy jsem měl hodně šancí, ale podstatné je, abych pomohl týmu. Někdy to tak je, že sezona nevyjde, jenže pak se může vše otočit a gól přijde v ten nejlepší moment.“
V třinecké brance zřejmě zůstane Ondřej Kacetl, který v sobotu za stavu 1:4 nahradil Marka Mazance, jenž chytal v minulých 21 zápasech.
Podle třineckého trenéra Borise Žabky museli Oceláři změnou v brance reagovat na čtvrtý gól. „Nebylo to úplně fér. Mazi si zasloužil, abychom ho podrželi, držel nás předtím. Chtěli jsme otočit zápas s ním, ale máme dva gólmany a Káca do toho naskočil neskutečně,“ prohlásil Žabka.
„V Karlových Varech očekávám stejný průběh zápasů jako v dosavadních dvou.“ Michal Kovařčík útočník Ocelářů Třinec