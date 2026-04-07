Tipsport extraliga 2025/26

Vary na nás vlétnou, my musíme jít do nich, velí třinecký Michal Kovařčík

Jiří Seidl
  11:55
Zmrtvýchvstáním na Bílou sobotu třinečtí Oceláři zasadili hokejistům Karlových Varů pořádnou ránu. Prohrávali 1:4, načež třemi góly během 129 vteřin ve druhé třetině vyrovnali a Michal Kovařčík 14 vteřin před koncem základní části vstřelil vítězný gól. Slezané ve druhém semifinále extraligy vyhráli 5:4 a vedou 2:0 na zápasy. Série bude pokračovat v úterý od 18.00 a ve středu od 18.30 na západě Čech.
Karlovarští hokejisté se radují z vedoucího gólu ve druhém semifinálovém utkání v Třinci. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Zanechá taková porážka na karlovarském mužstvu stopy?

„Může, ale nemusí,“ odpověděl třinecký útočník Michal Kovařčík. „Mají tam zkušené hráče, s nimiž to nic neudělá.“

David Cienciala si rovněž myslí, že minulé utkání protivníka psychicky nezlomí. „Ten den je to určitě štvalo, ale další utkání začneme od nuly. Soupeř bude mít výhodu domácího prostředí a my se jim ji budeme snažit překazit,“ uvedl Cienciala.

„Je to úplně na ho... , že jsme takový zápas ztratili, ale máme se od čeho odrážet,“ řekl David Šťastný. „Nadcházející utkání doma musíme uhrát. Věřím, že sílu na to máme. Dokázali jsme si, že s Třincem můžeme hrát. Teď se jen musíme soustředit celých šedesát minut.“

Rozhodčí se snaží uklidnit šarvátku mezi hokejisty Třince a Karlových Varů.

Karlovarský trenér Pavel Patera podotkl, že si mohou vzít příklad z Liberce. „Jak se dostal z toho, když s námi (ve čtvrtfinále) prohrával nula dva na zápasy. Zkusíme se toho držet,“ řekl.

Liberečtí po dvou domácích prohrách zvítězili v Karlových Varech, leč sedmý duel doma ztratili.

Co se dá čekat?

„Očekávám stejný průběh jako v dosavadních dvou utkáních. Vary budou hrát doma, fanoušci je poženou, vletí na nás. Musíme být nachystaní a jít do nich od začátku,“ odpověděl Michal Kovařčík. „Nebude to nic jednoduchého. Minule jsme málem doplatili na zbytečné chyby, na góly, které jsme dostali z předbrankového prostoru. To si musíme víc pohlídat.“

Připomněl, že Karlovarští jsou bruslivé mužstvo, agresivní s dobrým napadáním.

„Vedeme dva nula a jedeme do Varů. Hrajeme na čtyři vítězné zápasy a každý v našem týmu ví, jak těžké play off je. Budeme se snažit být ještě lepší než doma,“ uvedl David Cienciala, který v minulých třech utkáních střelecky zabral, když v každém z nich dal gól poté, co předchozích jedenáct utkání vyšel naprázdno. „V play off to mohlo být ještě lepší... “ dodal. „První zápasy jsem měl hodně šancí, ale podstatné je, abych pomohl týmu. Někdy to tak je, že sezona nevyjde, jenže pak se může vše otočit a gól přijde v ten nejlepší moment.“

Tlak třineckých hokejistů v závěru druhé třetiny utkání proti Karlovým Varům přinesl tři jejich góly a vyrovnání na 4:4.

V třinecké brance zřejmě zůstane Ondřej Kacetl, který v sobotu za stavu 1:4 nahradil Marka Mazance, jenž chytal v minulých 21 zápasech.

Podle třineckého trenéra Borise Žabky museli Oceláři změnou v brance reagovat na čtvrtý gól. „Nebylo to úplně fér. Mazi si zasloužil, abychom ho podrželi, držel nás předtím. Chtěli jsme otočit zápas s ním, ale máme dva gólmany a Káca do toho naskočil neskutečně,“ prohlásil Žabka.

„V Karlových Varech očekávám stejný průběh zápasů jako v dosavadních dvou." Michal Kovařčík útočník Ocelářů Třinec

Vstoupit do diskuse

Semifinále

Čtvrtfinále

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Pardubické recepty na Spartu: větší klid v šancích a pomoci si přesilovkami

V prvním extraligovém semifinále se Spartou inkasovali už ve druhé minutě, ve druhém v sedmé, takže žádná velká změna. Jenže v pozdějším případě to dost přispělo k finální porážce pardubických...

7. dubna 2026  11:11

Winnipeg nedal šanci Seattlu, Kučerov vyrovnal McDavida na čele bodování

Ve čtyřech pondělních zápasech NHL se z českých hokejistů nikdo nepředstavil. Winnipeg zabojoval o play off výhrou 6:2 nad Seattlem, stejně důležité body uhrálo i San Jose po výsledku 3:2 nad...

7. dubna 2026  6:31,  aktualizováno  7:37

Trenérka hokejistek přerušuje kariéru, chce se soustředit na léčbu rakoviny

Trenérka českých hokejistek a Ottawy v zámořské PWHL Carla MacLeodová se na neurčito stáhne z hokejového dění a bude se naplno soustředit na léčbu rakoviny prsu, která jí byla diagnostikována v...

6. dubna 2026  20:29

O krok blíž baráži. Jihlava vyhrála ve Zlíně, ve finále první ligy se opět ujala vedení

Hokejisté Jihlavy vyhráli třetí zápas finále play off první ligy na ledě Zlína 4:1 a ujali se v sérii na čtyři vítězné zápasy vedení 2:1. O vítězství druhého týmu po základní části rozhodl ve 30....

6. dubna 2026  19:58

Šílený rekord: 163 asistencí za sezonu. Jak to král přihrávek Gretzky dokázal?

Právě před čtyřiceti lety finišoval Wayne Gretzky z Edmonton Oilers za číslem, které je v bohatých dějinách NHL naprosto odskočené. Nejenže k němu z ohromné vzdálenosti vzhlíží horda jeho konkurentů,...

6. dubna 2026

Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu

Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů...

6. dubna 2026  7:04,  aktualizováno  8:16

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.