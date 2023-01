Energie si doma vyšlápla na Třinec. Myslíme na play off, říká útočník Kohout

Jak byste hodnotil páteční vítězství?

Jedině pozitivně. Je důležité, že jsme získali tři body s takto kvalitním týmem, jakým je Třinec. Ostatní týmy, které jsou v tabulce kolem nás hrály proti sobě. Pro nás to jsou důležité tři body a máme z nich radost.

Po první vlažné třetině přišla změna. Čím to bylo?

Chtěli jsme hrát pořád stejně. V první třetině jsme si vyloženou šanci sice nepřipravili, ale měli jsme lehkou převahu. Ve druhé třetině nám to padlo do branky konečně z přesilovky. Tím bych řekl, že se to zlomilo.

Gól v přesilové hře byl ten zlomový moment?

Podle mě ano. Za stavu 0:0 jsme měli poměrně dost přesilových her. Tam kdybychom jednu nevyužili, tak by mohl jít do vedení soupeř a pro nás by to nebylo jednoduché. Podle mě rozhodla využitá přesilovka.

Ve třetí třetině vás soupeř zatlačil.

Třinec neměl co ztratit. Zkusili pustit vše do útoku. Musím pochválit kluky, kteří chodili na oslabení, protože ty se nám tam nakupili za sebe. Bylo to skvěle ubráněné, a to byl druhý klíč k úspěchu.

Poté přišlo zranění Vladislava Habala, navíc v oslabení. Těžká rána?

Štěpán Lukeš to zvládl skvěle. Na to, že šel do branky po pětačtyřiceti minutách, tak nás podržel. Klobouk dolu před ním. Doufáme, že Vláďa Habal bude v pořádku.

Karlovarský brankář Vladislav Habal zasahuje.

Na začátku sezony se vám doma nedařilo. Teď tři zápasy bez porážky. Co se změnilo?

V čem to je nebo kde to je, těžko říct. Myslím, že hrajeme pořád stejně. Možná máme větší nasazení a celkově si to víc sedlo. Je to jenom dobře, protože body z venku se získávají těžce. Já jsem jenom rád a doufám, že to bude pokračovat. Čím více domácích výher, tím lépe pro nás.

Na poslední Kladno máte náskok devíti bodů. Cítíte se více v klidu?

Neřekl bych, že v klidu. Pořád máme před sebou ještě spoustu zápasů. Určitě je to příjemnější, ale my se soustředíme sami na sebe. Nekoukáme nahoru ani dolu. Nikdo nechce být poslední. Naše myšlenky jsou na play off. Doufám, že to zvládneme. Vítězství proti Třinci je dobrým krokem.

Nastoupil jste po jednozápasové pauze. Pomohl vám gól hned po návratu?

Byl jsem odpočatější než kluci. Za ten gól jsem moc rád. Potřeboval jsem to. Letošní sezona není taková, jakou jsem si představoval. Doufám, že to takhle půjde dál. Pauza byla nevynucená, ale bohužel tak to chodí.