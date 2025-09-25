Odvážná tyrkysová i rolba bez řidiče. Ve Varech sídlí skromní mistři inovací

„Bez inovací to nejde,“ praví jemným hlasem marketingový manažer Tomáš Pecháček. „Abychom zaujali a prosadili se, musíme je dělat, jinak bychom stagnovali u dna.“
V klubu, který nečekaně figuruje na druhém místě tabulky, nyní působí třetím rokem.
Velké změny však započaly ještě dřív, v květnu 2020. Tehdy na západě Čech přešli k nové identitě, malé žluté písmenko e, které v logu doprovázela zejména zelená barva, vystřídalo velké E s hokejkou. Dresy zaplavila černá, šedá i bílá.
Snažili jsme se najít nějaký prvek, který do budoucna bude spojený jen s námi. Barvy v extralize jsou rozebrané, tyrkysová zůstala jednou z posledních, co se v soutěži neobjevují.