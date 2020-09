Byli jsme extrémně neproduktivní, zní z Varů po prohře se Sokolovem

V měření sil dvou spolupracujících rivalů měli Karlovarští dlouho navrch, po druhém dějství vedli 2:0. I díky dvěma zásahům Jaromíra Kverky se však domácím podařilo otočit skóre ve svůj prospěch na 3:2 a 4:3. Zkušený Václav Skuhravý sice hosty před porážkou ještě stihl zachránit pouhé čtyři sekundy před koncem, v následných samostatných nájezdech si ovšem domácí Jan Pohl překlopil výhru ve prospěch domácího týmu už definitivně.

„Pro nás to byl velice těžký zápas. Dvě třetiny se pro nás nevyvíjely vůbec dobře. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, prvních pět minut. Potom to vypadalo, že jsme se trochu uspokojili, začlo nám to odskakovat, byli jsme nervózní a z toho pramenil takový chaos. Před třetí třetinou jsme si řekli, že jedeme dál, máme poslední třetinu na to, abychom něco udělali a šli jsme na to,“ říká k průběhu utkání trenér Baníku na hokejovém serveru týmu.

V sokolovské brance se při akcích hostujícího týmu vytáhl Oldřich Cichoň. „Hráli jsme super celý zápas. V první třetině jsme soupeře přehrávali, jen nám to tam nepadalo. Ve třetí třetině jsme konečně ukázali, že jsme byli lepší, otočili jsme výsledek a na nájezdy vyhráli,“ hodnotí brankář Baníku čtvrteční duel o Pohár hejtmana Karlovarského kraje. Nejhorší to pro něj bylo prý ke konci utkání. „To jsem měl trochu nervy, jak to bylo vyrovnané. Po prvním nájezdu už jsem si věřil,“ dodává pro klubový web.

Také podle asistenta karlovarského trenéra Tomáše Marišky patřil vstup do zápasu domácímu týmu. „My jsme do utkání vstoupili lehkovážně. Prvních pět šest minut byl Sokolov lepší,“ říká. Pak si sice jeho tým začal postupně vytvářet tlak i šance, jenže je neproměňoval.

„Byli jsme extrémně neproduktivní. Byť jsme si dokázali vytvořit šance, už jsme je neproměnili. To byl velký kámen úrazu. Kdybychom za stavu 2:0, kdy jsme odehráli v podstatě tři přesilové hry po sobě, dokázali odskočit o ještě jednu branku, věřím, že bychom zápas dotáhli do šťastného konce,“ prohlásil Mariška pro server hokejové Energie.

Místo toho však jeho tým nechal v početní převaze soupeře, aby snížil. „Tím se dostal na koně,“ ví karlovarský asistent. „Sokolov si poté zaslouženě vzal utkaní pod svou kontrolu. Bojovali jsme až do konce, podařilo se nám vyrovnat. Na jeden gól v penaltách se těžko vyhrává.“

Baníku však výhru v turnaji přál. „Vyhrál zaslouženě. V letošní sezoně má dobře postavené mužstvo a věřím, že se mu bude dařit mnohem víc než v loňském ročníku,“ dodává Mariška.

V dalším utkání letní přípravy se Energie utká doma ve středu s Českými Budějovicemi (začátek v 17.30 hodin), na Baník už čeká v sobotu první ze soupeřů ve WSM lize, za utkáním prvního kola pocestuje přes celou republiku do Havířova.