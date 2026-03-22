Liberec nepustil karlovarské fanoušky do haly. Prali se mezi sebou, přijela i policie

Na sociálních sítích kolovaly zprávy, že skupina fanoušků s bubny a megafonem chyběla na tribuně kvůli nařízení vlastního klubu, nikoliv protistrany.
To však Karlovy Vary ve vyjádření popřely.
„Situace, kdy nebyli naši fanoušci vpuštěni na utkání ze strany liberecké pořadatelské služby, nás mrzí. Rádi bychom zdůraznili, že naším cílem bylo, aby se fanoušci (včetně organizované podpory s bubnem) mohli zápasu zúčastnit a podpořit tým přímo na stadionu,“ oznámil klub.
„Za našimi fanoušky a kotlem stojíme a jejich podporu vnímáme jako nedílnou součást klubové identity. Klub nebude celou záležitost dále komentovat,“ dodala Energie.
Proč pořadatelé znemožnili skupince vstup do arény? „Na sobotní utkání nebyla vpuštěna část fanoušků klubu Karlovy Vary, kteří před vstupem do arény zcela nepochopitelně vyvolali mezi sebou vzájemnou potyčku, kterou následně řešila policie ČR,“ uvedli Bílí Tygři.
„Zároveň nebyly na utkání vpuštěny podnapilé osoby (např. 3.5 promile), které již při vstupu na akci byly nebezpečné nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Návštěvní řád platí pro všechny fanoušky bez rozdílu,“ doplnil klub.
Někteří fandové Karlových Varů se už během úvodního duelu série měli na tribunách chovat nevhodně, od nich se klub ze západu Čech distancoval ihned po zápase.
„Vulgarity, agresivní projevy či jakékoliv jednání, které narušuje bezpečné a respektující sportovní prostředí a fair-play, jsou v přímém rozporu s hodnotami našeho klubu,“ stálo v prohlášení na oficiálním webu.
V něm Vary na příznivce apelovaly, aby mužstvo podporovali s respektem a důstojností: „Chceme, aby naše zápasy, ať už doma, nebo u soupeře, byly místem, kam mohou bez obav chodit rodiny s dětmi i všichni fanoušci, kteří si chtějí užít hokej ve férové a přátelské atmosféře.“
Podle majoritního vlastníka klubu Dušana Šenkypla sice Západočeši první zápas dovedli k vítěznému konci na ledě, ale v hledišti zůstali poraženi.
„Mrzí mě, že náš kotelník sklouzl k tolika vulgárním výrazům. Velký respekt naopak ke kotli a všem fanouškům Liberce, kteří fandili skvěle a bez vulgarit. Za sebe, klub a myslím, že i drtivou většinu slušných fanoušků HCE se omlouvám a těším se, že si sérii pořádně užijeme.“
S jejím průběhem musí být zatím spokojený.
Vypjaté čtvrtfinále nabízí velmi atraktivní podívanou, Vary si po sobotním vítězství z Liberce odvezly i druhý bod. Zase se hrál aktivní hokej, zase bylo k vidění spousta potyček.
Podívejte se na trefu Radka Čípa z druhého utkání série:
Radek Číp se trefil v přesilovce a @hokejkv vedou po úvodní periodě už 2:0.
Radek Číp se trefil v přesilovce a @hokejkv vedou po úvodní periodě už 2:0.
Dvojice hlavních sudích Matěj Sýkora a Jakub Zeliska rozdala dohromady 65 trestných minut. Na domácí straně rovnou 46, přičemž hned 38 posbírali Bílí Tygři v prvním dějství.
Už v sedmé minutě putoval do kabiny kanadský útočník Jasper Weatherby, za nevybíravý zákrok na sedmnáctiletého Petra Tomka inkasoval trest do konce utkání.
„Musíme zachovat chladné hlavy a soustředit se na hru. Občas se to sveze do nekontrolovaných emocí, ale takové je zkrátka play off,“ hlásil po další porážce Radan Lenc.
Kapitán soupeře Jiří Černoch se po skvělém vstupu do série, v nímž Vary navazují na výkony z předkola proti Vítkovicím (3:0 na zápasy), snažil brzdit emoce: „Je to super, ale vedení 2:0 pořád nic neznamená.“
Překvapivý postup mezi nejlepší čtyřku si může výběr kouče Pavla Patery zajistit už na domácím ledě. Čtvrtfinále pokračuje v úterý (18.00) a ve středu (18.00).