Tipsport extraliga 2025/26

Liberec nepustil karlovarské fanoušky do haly. Prali se mezi sebou, přijela i policie

Autor: ,
  15:32
Hokejisté Karlových Varů odjížděli z Liberce v dobré náladě. Zvládli oba zápasy a ve čtvrtfinálové sérii vedou. Zato některé jejich fanoušky potkaly i horší chvíle. Pár z nich se totiž na druhé utkání do hlediště vůbec nedostalo, domácí pořadatelská služba je nepustila do arény.
Před libereckou brankou se strhla šarvátka. | foto: ČTK

O potyčky nebyla v zápase Liberec - Karlovy Vary nouze.
Souboj karlovarského Šťastného s Faško-Rudášem.
Tory Dello (v černém) z Karlových Varů svádí souboj s Lencem z Liberce.
Liberečtí fanoušci podporují hráče během čtvrtfinále.
28 fotografií

Na sociálních sítích kolovaly zprávy, že skupina fanoušků s bubny a megafonem chyběla na tribuně kvůli nařízení vlastního klubu, nikoliv protistrany.

To však Karlovy Vary ve vyjádření popřely.

„Situace, kdy nebyli naši fanoušci vpuštěni na utkání ze strany liberecké pořadatelské služby, nás mrzí. Rádi bychom zdůraznili, že naším cílem bylo, aby se fanoušci (včetně organizované podpory s bubnem) mohli zápasu zúčastnit a podpořit tým přímo na stadionu,“ oznámil klub.

„Za našimi fanoušky a kotlem stojíme a jejich podporu vnímáme jako nedílnou součást klubové identity. Klub nebude celou záležitost dále komentovat,“ dodala Energie.

Proč pořadatelé znemožnili skupince vstup do arény? „Na sobotní utkání nebyla vpuštěna část fanoušků klubu Karlovy Vary, kteří před vstupem do arény zcela nepochopitelně vyvolali mezi sebou vzájemnou potyčku, kterou následně řešila policie ČR,“ uvedli Bílí Tygři.

„Zároveň nebyly na utkání vpuštěny podnapilé osoby (např. 3.5 promile), které již při vstupu na akci byly nebezpečné nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Návštěvní řád platí pro všechny fanoušky bez rozdílu,“ doplnil klub.

Někteří fandové Karlových Varů se už během úvodního duelu série měli na tribunách chovat nevhodně, od nich se klub ze západu Čech distancoval ihned po zápase.

„Vulgarity, agresivní projevy či jakékoliv jednání, které narušuje bezpečné a respektující sportovní prostředí a fair-play, jsou v přímém rozporu s hodnotami našeho klubu,“ stálo v prohlášení na oficiálním webu.

V něm Vary na příznivce apelovaly, aby mužstvo podporovali s respektem a důstojností: „Chceme, aby naše zápasy, ať už doma, nebo u soupeře, byly místem, kam mohou bez obav chodit rodiny s dětmi i všichni fanoušci, kteří si chtějí užít hokej ve férové a přátelské atmosféře.“

Podle majoritního vlastníka klubu Dušana Šenkypla sice Západočeši první zápas dovedli k vítěznému konci na ledě, ale v hledišti zůstali poraženi.

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

„Mrzí mě, že náš kotelník sklouzl k tolika vulgárním výrazům. Velký respekt naopak ke kotli a všem fanouškům Liberce, kteří fandili skvěle a bez vulgarit. Za sebe, klub a myslím, že i drtivou většinu slušných fanoušků HCE se omlouvám a těším se, že si sérii pořádně užijeme.“

S jejím průběhem musí být zatím spokojený.

Vypjaté čtvrtfinále nabízí velmi atraktivní podívanou, Vary si po sobotním vítězství z Liberce odvezly i druhý bod. Zase se hrál aktivní hokej, zase bylo k vidění spousta potyček.

Podívejte se na trefu Radka Čípa z druhého utkání série:

Dvojice hlavních sudích Matěj Sýkora a Jakub Zeliska rozdala dohromady 65 trestných minut. Na domácí straně rovnou 46, přičemž hned 38 posbírali Bílí Tygři v prvním dějství.

Už v sedmé minutě putoval do kabiny kanadský útočník Jasper Weatherby, za nevybíravý zákrok na sedmnáctiletého Petra Tomka inkasoval trest do konce utkání.

„Musíme zachovat chladné hlavy a soustředit se na hru. Občas se to sveze do nekontrolovaných emocí, ale takové je zkrátka play off,“ hlásil po další porážce Radan Lenc.

Kapitán soupeře Jiří Černoch se po skvělém vstupu do série, v nímž Vary navazují na výkony z předkola proti Vítkovicím (3:0 na zápasy), snažil brzdit emoce: „Je to super, ale vedení 2:0 pořád nic neznamená.“

Překvapivý postup mezi nejlepší čtyřku si může výběr kouče Pavla Patery zajistit už na domácím ledě. Čtvrtfinále pokračuje v úterý (18.00) a ve středu (18.00).

Vstoupit do diskuse

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
2:0
Kometa
Hradec Kr.
0:2
Třinec
Plzeň
1:1
Sparta
Liberec
0:2
Karlovy Vary

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.