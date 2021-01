Výhra nad Zlínem ukončila černou karlovarskou sérii

Museli se ale už obejít bez zámořských posil. Útočníci David Kaše z Philadelphie a Jakub Lauko z Bostonu opustili klub, kde působili od začátku sezony. Oba zamíří na přípravu farmářských týmů AHL, která má naplánovaný start na 5. února. Kaše bude působit v Lehigh Valley a Lauko v Providence. Za Energii nastoupili naposledy v úterním duelu proti Pardubicím při porážce 4:5.

Po vyrovnané úvodní dvacetiminutovce patřil zbytek zápasu domácím. První větší šanci si vytvořil hned v úvodní minutě střelou z mezikruží hostující Karafiát a následně bekhendovou kličku nedotáhl do konce Ferenc. Skóre však ve 12. minutě otevřeli domácí díky Vondráčkově teči po Graňákově nahození od modré čáry. Do rovnovážného stavu vrátil utkání hned o dvě minuty později Fryšara, jenž vrátil Dobiášovou střelu za Novotného záda.

Vedení hráčům z lázeňského města vrátil ve 22. minutě po vyšachování zlínské obrany střelou do odkryté branky Zabloudil a oslavil tak svou první extraligovou trefu.

„Před zápasem to bylo v kabině před zápasem hodně vyhecované, protože ty tři body jsme nutně potřebovali. Chtěli jsme vyhrát, abychom se tak se odrazili k dalším úspěšným zápasům,“ prozradil útočník Matěj Zabloudil.

Do té doby ve většině činností aktivnější domácí měli blízko k další brance o chvíli později, ale Černochovu střelu vykopl na poslední chvíli na brankové čáře gólman.

Ve 27. minutě uplatnil Flek svou rychlost a po samostatném úniku střelou mezi betony Hufa navýšil vedení. Po třetí brance Zlín zvýšil svou aktivitu v obranném pásmu domácích, z čehož pramenily i šance Vopelky a Okála.

Poslední třetina jednoznačná

Závěrečná třetina již byla zcela v režii Energie. Ve 46. minutě bombou z mezikruží trefil čtvrtou branku Koblasa, o minutu později Šenkeřík sice dostal popáté puk za Hufova záda, ale po trenérské výzvě hostující střídačky byla branka zrušena z důvodu nedovoleného bránění Černocha v brankovišti. Ještě v téže minutě dosáhl již regulérní páté branky Beránek. Z poklidného závěru utkání vybočila již pouze rozmíška mezi Graňákem na straně jedné a Fořtem na straně druhé.

„Myslím, že jsme na kotouči odehráli konečné dobré utkání a hlavně jsme dokázali vstřelit pět branek, to je velmi povzbuzující. Jsem rád za mužstvo, jak to zvládlo, jak to odbojovalo, že jsme konečně zlomili tu černou sérii a získali tři body,“ oddechl si karlovarský asistent Tomáš Mariška.

„Vary zaslouženě vyhrály, my zápas odehráli velice špatně. Jenom díky tomu, že nás podržel brankář Huf, jsme neprohráli mnohem vyšším rozdílem. Bylo to špatné, chyběla nám celá pětka, která nedojela, ti hráči nám citelně chyběli. Nechceme se na to ale vymlouvat,“ uvedl asistent hostujícího trenéra Martin Hamrlík.