Karlovarský asistent Mariška: Při zkoumání videa jsme vypadli ze zápasu

. „Při zkoumání videa jsme vypadli ze zápasu, bohužel gól byl uznaný a od té doby jsme již tahali za kratší konec, což vyústilo i ve vedoucí branku Třince. Když se tak silný soupeř jako Třinec dostane do vedení, tak tlačit se do něj je extrémně složité. A na to už jsme dnes bohužel sílu neměli,“ posteskl si po utkání Tomáš Mariška, asistent karlovarského kouče.

Západočeši, kteří se představili podruhé doma po předchozí výhře nad Mladou Boleslaví (3:2), otočili stav díky trefám Fleka a Beránka z 0:1 na 2:1, druhá polovina zápasu ale patřila stále úřadujícím šampionům z Třince, kteří na ledě Karlových Varů nakonec zvítězili 5:2.

Miska vývoje zápasu se převážila na stranu Třince ve 38. minutě, kdy hosty poslal po nezištné Kundrátkově přihrávce znovu do vedení Kovařčík. Naděje na vyrovnání se sice Karlovarským ještě naskytla po třinecké sérii vyloučení a půlminutové přesilovce pět na tři, při které si však větší příležitost nevytvořili. Utkání ve prospěch Ocelářů se definitivně rozhodlo ve chvíli, kdy ve 49. minutě po krásné kombinaci na jeden dotek navýšil vedení Doudera. ¨

Po zbytek základní hrací doby si hosté již výsledek s přehledem pohlídali a při power play Energie dal v 59. minutě definitivní podobu výsledku do opuštěné branky Dravecký. „Věděli jsme, s čím na nás domácí přijdou. Měli jsme na ně ale skvělou přípravu. Byl to ale dost těžký zápas, všichni jsme však hráli dobře a dělali jsme to, co jsme měli,“ pochvaloval si hostující obránce Tomáš Kundrátek.