Hokejisté Karlových Varů se vzdálili barážové příčce na šest bodů

„Věděli jsme, že máme výbornou příležitost ještě před play out odskočit Chomutovu a samozřejmě se to trochu na nás podepsalo. Byli jsme hodně svázaní a ještě k tomu tři zápasy před tím hráli prodloužení, takže jsme byli i dost unavení. Naštěstí jsme to zvládli,“ oddychl si karlovarský útočník Tomáš Rachůnek.

S týmem se už chystá na poslední kolo základní části, v pátek hraje Energie od 18.00 hodin v Plzni. Po západočeském derby už přijde obvyklý vrchol sezony posledních let karlovarského hokeje v podobě play out. A posledně získané body s Pardubicemi se v téhle fázi soutěže mohou později ukázat jako zlaté.

„Pro nás to bylo desáté utkání za devatenáct dní, do toho spousta cestování a všechny zápasy byly na krev. Myslím, že se to trošku odrazilo na našem výkonu. Do kabiny patří velká pochvala za to, jak hráči ustáli v hlavách tohle těžké utkání. Přestože se pro nás zápas nevyvíjel úplně ideálně, tak jsme ho dokázali zvládnout a získat nesmírně cenné tři body. Musíme se teď zregenerovat a ještě se v pátek porvat o body v Plzni. Potom samozřejmě musíme zvládnout play out,“ nechal se po utkání slyšet Tomáš Mariška, asistent karlovarského kouče.

Že o důležitosti úterního mače s Pardubicemi v karlovarské kabině dobře věděli, to bylo na ledě patrné od samého počátku. Už po devíti vteřinách se ocitl sám před Kloučkem Rachůnek, ale nedokázal bekhendovou kličku dotáhnout do gólového konce. Úvodní aktivitu se však domácím podařilo zužitkovat: v osmé minutě po Mikúšově střele.

Dynamo po obdržené brance zvýšilo aktivitu. Ve 12. minutě nejdříve trefil Kratochvíl tyčku a následně po Rolinkově přihrávce vyrovnal Hovorka. Gól ještě musel potvrdit videorozhodčí. O 18 vteřin později ale střelou z levého kruhu vrátil Karlovým Varům vedení Rohan.

Ve druhém dějství si vytvářelo více brankových příležitostí Dynamo. Jen díky výbornému výkonu brankáře Bednáře drželi domácí jednobrankové vedení až do 40. minuty. Zmatku před brankou domácích využil 12 sekund před druhou pauzou Rolinek a po objetí branky zasunul puk za záda karlovarského gólmana. „Zápasem jsme se protrápili, ale je důležité, že jsme vyhráli. Je velmi pozitivní, že jsme Pardubice v sezoně porazili ve všech čtyřech zápasech. Musíme na to navázat i v play out,“ doplnil Rachůnek.

Energie se dostala zpět do vedení ve 44. minutě, kdy Gríger po několika odrazech dotlačil puk za brankovou čáru. Domácí si hlídali těsné vedení a odolávali snaze hostů o vyrovnání. Definitivní podobu výsledku dal v 59. minutě střelou do prázdné branky Beránek. Pardubice si tak připsaly osmou porážku v řadě.

„My jsme v první třetině dostali soupeře na koně zbytečnými fauly. Ve druhé jsme měli drtivý tlak a nevyužili jsme řadu příležitostí ke vstřelení branky. Tam jsme si utkání prohráli. Je trošku s podivem, že nejsme schopní takový výkon zopakovat i ve třetí třetině. Udělali jsme chybu v obranné činnosti a inkasovali jsme na 2:3,“ posteskl si po utkání pardubický kouč Ladislav Lubina.