Rachůnek se dočkal prvních bodů po návratu z Liberce a rozhodl

„Jsem rád, jak jsme se s tím popasovali, v závěru to otočili a porazili silnou Olomouc. Musí nás to nabudit dál. Co se mého gólu týče, tak je pravda, že jsem na to čekal. Zápas proti Vítkovicím byl takový všelijaký. Poslední dvě utkání jsme ale hráli dobře, akorát nám to tam nepadalo. Jsem rád, že jsem se prosadil a pomohl týmu k vítězství,“ řekl Rachůnek, který si po úvodních dvou prohrách mohl vychutnat s Energií dvě výhry.

Při svém rozhodujícím gólu počítal s tím, že hráči soupeře už jsou na ledě unavení. „Věděl jsem, že olomoučtí hráči byli na ledě trochu déle. Já jsem měl rychlost, nestíhali mě tam bránit, tak jsem toho využil. Vyjel jsem před bránu, hodil to tam. Řekl bych, že to byl takový upracovaný gól,“ podotkl Rachůnek, který v Olomouci působil v sezoně 2014/15 před příchodem do Karlových Varů.

Energie přesto, že se jí nedařilo v koncovce, z duelu s Olomoucí vytěžila tři body. „Některé zápasy prostě musíte ubojovat, chodit do brány. Taky jsme podle toho dali góly. Olomouc dobře brání, je agresivní. Mají tam fyzicky vyspělé hráče, takže to jsou těžké zápasy. Když se dostanou do vedení, tak je to strašně těžké otáčet,“ uvedl Rachůnek, který byl v minulé sezoně nejproduktivnějším hráčem Karlových Varů.

„Strašně moc jsme chtěli vyhrát, to ale chceme každý zápas. Tým tady má kvalitu a sílu, takže musíme věřit a neustále chtít vítězit. Dva zápasy za sebou jsme teď vyhráli, což jsme chtěli. Teď pojedeme ven a chceme na to navázat,“ vyhlížel Rachůnek včerejší duel v Liberci.

„Určitě se na to těším. Čeká nás zápas s kvalitním soupeřem a my budeme chtít předvést solidní výkon. Samozřejmě to bude zajímavé, přeci jen jsem tam ještě před dvěma týdny působil,“ dodal Rachůnek. Další utkání sehraje jeho tým na domácím ledě, Energie hostí ve čtvrtek Pardubice. V KV Aréně se hraje od 17.30 hodin.