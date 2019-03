Karlovarský asistent Mariška: Závěr bude bitva, baráži se chceme vyhnout

„Psychice porážka nepomůže, tlak se zvětšuje a zápasů ubývá. Ale neskláníme hlavy, budeme bojovat do posledního zápasu, do poslední kapky potu. Baráži se chceme vyhnout, je nepříjemná.“

Energie uťala černou sérii deseti porážek díky dvěma gólům útočníka Grígera. Nejdřív se prosadil z dorážky u tyčky, pak 51 vteřin po startu prodloužení při učebnicovém přečíslení dvou na jednoho.

„Byl to vyloženě souboj nervů a jsem rád, že jsme je měli silnější. Snad se z toho odrazíme k lepším zítřkům,“ věří vítězný asistent Tomáš Mariška. „Sami sobě jsme dokázali, že to dokážeme. Byli jsme silní, obětaví, týmoví. Závěr nebude o hokejové nádheře, ale vyloženě bitva. Zvládli jsme ji teď s Olomoucí a Spartou, kde jsme bodovali, a dnes i s Chomutovem. Cítím z mužstva velkou sílu a odhodlání.“

Ale to i Piráti, kteří v taktické a opatrné partii srovnali díky drzé kličce obránce Blahy u tyčky. „Na podzim měly Vary náskok 18 bodů, my je za půlku sezony dokázali dotáhnout. Hrajeme spolu ještě dvakrát, to je o šest bodů, teoreticky o dvanáct, jak se říká,“ podotýká Jank.

Zatím má lepší vzájemnou bilanci Energie, Piráty si podrobila už potřetí v ročníku. „Natrápili jsme se, měli jsme hrozně zbytečných vyloučení, po sedmém jsem to přestal počítat. Tím jsme soupeře dostali do hry,“ vyčítal chomutovský útočník Vladimír Růžička. „Polovina lidí, co oslabení hrají, je pak zavařená jak blázen, druhá půlka je zase studená.“ Na vyloučení to bylo 8:4.

Chomutov se však ani po nedělním karlovarském políčku nevzdává. „Pořád jsme na dosah. Vrátil se Flemming, uzdravuje se Štich a věřím, že v plné sestavě jsme schopní Karlovy Vary porážet,“ cítí Jank.