Tipsport extraliga 2025/26

Úspěšná sezona? Po prohře to je těžké říct, hlesl Patera. Třinec se zapotil, těšilo Frodla

  7:17
Brankář karlovarských hokejistů Dominik Frodl zůstal sedět u levé tyče. Jako by nevěřil, že je konec. V 68. minutě jeho spoluhráči nechali Matěje Kubiesu střílet pod horní tyč a v Třinci prohráli pátý duel extraligového semifinále 2:3 v prodloužení. Sérii ztratili 1:4 na zápasy.
Trenér karlovarských hokejistů Pavel Patera. | foto: ČTK

„Chtěli jsme pohár stejně jako Třinec, Pardubice a Sparta. Ale mít ho nebudeme,“ povzdechl si karlovarský trenér Pavel Patera.

Přesto, mohou Západočeši sezonu hodnotit jako úspěšnou, když se po 17 letech probojovali do semifinále a ještě s nejmladším kádrem v extralize?

„Teď je těžké to říci, prohráli jsme,“ odpověděl Patera. „Když půjdu k sérii, tak všechny vyrovnané duely se přiklonily k Třinci. Síla tam je obrovská. To, že jsme prohráli 1:4 na zápasy sice tak vyrovnaně nevypadá, ale bylo tomu tak. Už jsem klukům říkal, že loni jsme vypadli s mistrem…“ připomněl čtvrtfinále s brněnskou Kometou.

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Co tím chtěl říct? „Dál to rozvádět nebudu,“ usmál se čtyřiapadesátiletý kouč.

Mrzelo ho, že i přes dobrý vstup do sobotního utkání a vedení vždy nabídli Ocelářům šance, a náskok tak dlouho neudrželi. „Když něco takového Třinci umožníte, využije toho. Škoda, protože jsme byli aktivní a odvážní,“ litoval Patera.

Gólman Frodl podotkl, že prodloužení série bylo blízko a zároveň daleko. „Odehráli jsme skvělý zápas, bojovali, bohužel Třinec zase ukázal svou kvalitu a zkušenosti, které sbírá posledních šest nebo kolik let. Byli jsme mu rovnocenným soupeřem, ale vždycky byl o kousek lepší. V prodloužení pak možná dal nejhezčí gól série.“

Karlovarský brankář Dominik Frodl po rozhodujícím gólu, který mu dal třinecký útočník Matěj Kubiesa.

A kde se podle něj boj o finále zlomil?

„Mohli bychom najít plno věcí, ale důležitý moment byla naše ztráta vedení (4:1) ve druhém zápase. Hrálo by se jinak, kdyby... No kdyby to po úvodních zápasech bylo 1:1,“ řekl Frodl.

„Pak přišel zase vyrovnaný zápas a my na konci dostali gól. Ve čtvrtém utkání jsme ukázali naši sílu, v pátém jsme to dotáhli do prodloužení. Bohužel Třinec dal krásný gól.“

Devětadvacetiletý brankář také uznal, že Oceláři jsou nejlepší extraligové mužstvo poslední dekády: „Se vší úctou ke všem zúčastněným, tak jejich papír (soupiska) je těmi jmény trošku nabitější.“

Karlovarský brankář Dominik Frodl pravým betonem vyráží puk před padajícím třineckým útočníkem Markem Daněm.

„My máme nejmladší tým v lize a kluci od prvního do posledního byli schopní se jim vyrovnat. Ačkoliv ztráta série 1:4 vypadá jasně, Třinec se určitě zapotil. Jsem pyšný na to, co jsme letos dokázali. Od základní části až po ty série play off,“ chválil Frodl.

Ten si váží postupu do semifinále i pro to, že Karlovarští v play off bojovali s velkou marodkou.

„Paradoxně nás ty zdravotní problémy možná ještě více semkly,“ konstatoval. „Byl to lazaret a my jsme předkolo přejeli bez šesti hráčů základní sestavy, s Libercem to bylo stejné. Beru to jako úspěch, pro někoho je semifinále rutina, ale my bychom tu medaili rádi měli. Budu teď fandit Pardubicím...“

A nejen proto, že v klubu také působil. Pokud totiž Východočeši postoupí do finále, Energie by brala bronzové medaile, jelikož pražská Sparta skončila po základní části až za ní. A Vary by se tak po dlouhém čekání opět dočkaly cenného kovu.

Semifinále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
2:2
Sparta
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

