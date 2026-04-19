Karlovy Vary se po bronzové sezoně loučí s pěticí hráčů i asistentem Moravcem

„Oba Davidové, Adam, Dalimil, Sebastian a Tory odvedli pro klub velký kus práce a jsem rád, že naše organizace s nimi mohla spolupracovat. Zvláštní dík patří Dalimilovi za jeho sedmileté oddané působení – to se jen tak nevidí,“ řekl sportovní ředitel Jiří Kalous.
Karlovy Vary po šestém místě v základní části vyřadily v play off Vítkovice a ve čtvrtfinále Liberec, sérii s Bílými Tygry vybojovaly v sedmi zápasech. V boji o finále nestačily na Třinec. Velkou obměnou projde zejména jejich defenziva.
Mikyska odehrál v karlovarském dresu 282 zápasů a nasbíral 48 kanadských bodů (6+40), v poslední sezoně měl 12 asistencí. O bod více nasbíral Američan Dello. Rulík byl v klubu pět sezon a další bek Moravec dvě. Malát i kvůli zranění odehrál v extralize jen tři utkání.