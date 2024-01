Podkrušnohorská derby patří Varům. Kouč cení bojovnost i mladičkého debutanta

„První třetina šla za námi, druhá za soupeřem a třetí byla vyrovnaná. Potom se to štěstí v prodloužení přiklonilo k nám,“ shrnul vyrovnaný průběh duelu Václav Eismann, karlovarský asistent trenéra.

Litvínov prohrál druhý z posledních tří zápasů, s Energií navíc padl ve středu doma v předehrávaném 47. kole vysoko 1:6.

„Neměli jsme dobrý start do utkání, celá první třetina byla z našeho pohledu taková ospalá. O přestávce jsme si něco řekli, snažili jsme se hráčům srovnat hlavy, aby začali trošku jezdit, hýbat se a lépe k tomu zápasu přistupovat. Myslím si, že potom se zápas trošku zvedl a snažili jsme se hru vyrovnat. Bohužel se nám už zápas nepovedl překlopit k vítězství. Celkově to byl urputný zápas a nebylo ani tolik šancí,“ přidal svůj pohled na utkání litvínovský asistent David Kočí.

Potíže s marodkou

Potíže se přitom daly čekat spíš na karlovarské straně. Energie nastoupila do podkrušnohorského derby na domácím ledě zdecimovaná nemocemi a zraněními, ze základního kádru jí chybělo hned devět hráčů.

„Náš tým se před utkáním ocitl ve složité situaci, kdy nám z různých důvodů chybělo devět hráčů základní sestavy. Byli jsme sami v očekávání, jakým způsobem se s tím mužstvo vypořádá proti silnému soupeři, který má výbornou sezonu. Jsme opravdu velice mile překvapení, jaký týmový výkon a soudržnost hráči převedli. Doplnili nás kluci ze Sokolova a myslím, že v našem týmu nenajdeme hráče, který tam nenechal všechno, co v něm aktuálně je. My jsme šťastní, jak se to povedlo, že jsme získali i bonusový bod v prodloužení,“ pochvaloval si po utkání Václav Eismann šťastné řešení potíží se skládáním soupisky.

Zvlášť pak vyzdvihl výkon debutujícího Vojtěcha Čihaře. „Chtěl bych mu vyjádřit respekt. Do sestavy šel prakticky z voleje a utkání na to, že je ročník 2007, zvládl velmi dobře.“

Energie byla po většinu úvodního dějství však aktivnějším mužstvem. V 7. minutě po pravém křídle nabruslil Kružík a střelou z hranice kruhu otevřel skóre zápasu.

Litvínovský Kevin Czuczman (vlevo) a Ondřej Procházka z Karlových Varů

Domácí díky včasnému napadání v útočném pásmu bránili Severočechům v rozvinutí útočných akcí a po střelách Černocha a Kangasniemiho byli Karlovarští blízko druhé brance. Do šaten se nakonec šlo za nerozhodného stavu, protože hosté vyrovnali 55 sekund před první pauzou. Po prudké střele Hlavy se puk od pravé tyčky odrazil ke Kirkovi, pro kterého již nebyl problém poslat jej do odkryté branky.

Ve druhé třetině tempo polevilo z obou stran. Ze hry plné nepřesností vyčnívala pouze prudká střela Koblasy do Frodlovy lapačky a na druhé straně ve 35. minutě gólová šance Procházky, kterému střelu z bezprostřední blízkosti zlikvidoval pozorný Zajíček.

Přetahovaná až do prodloužení

Ve třetí části domácí i nadále drželi krok s favoritem a mohli i převážit vývoj zápasu na svou stranu, ale střelu Huttuly z vrcholu kruhu a zejména gólovou šanci Přikryla po nezištné nahrávce Koffera zlikvidoval připravený Zajíček. Ze strany Litvínova byl po akci bratrů Kašových blízko vstřelení klíčové branky Zile a zejména čtyři minuty před koncem základní hrací doby David Kaše, ale jeho bekhendovou střelu z předbrankového prostoru zlikvidoval rovněž výborný Frodl.

V prodloužení poslal Bartejs přesnou přihrávku na Koffera a ten tečí do levého růžku hostující branky rozhodl.

Další utkání čeká Energii v pátek, do KV Areny přijede Třinec. Hraje se od 17.30 hodin.