Tipsport extraliga 2025/26

Návrat jako hrom. Beránek zmrazil Liberec dvěma góly: Sedmý zápas? Jedeme bojovat

  21:15
Tři zápasy ve čtvrtfinále chyběl a jeho tým ve všech případech padl. V důležitém šestém utkání proti Liberci se karlovarský hokejista Ondřej Beránek vrátil ve velkém stylu. Dvěma góly a jednou asistencí se výrazně podepsal pod triumf 4:0 a vynucení sedmého zápasu ve vyrovnané extraligové sérii.
Karlovarský Ondřej Beránek slaví trefu proti Liberci.

Skóre otevřel už po 57 sekundách hry, v úvodu třetí třetiny se podílel přihrávkou na druhém gólu Robina Sapouška v přesilovce a v 53. minutě v další početní výhodě pečetil výsledek.

„Podle mě to má každý hráč, že sebevědomí trošičku vyroste, když se trefí. Ale byl to hlavně super týmový výkon a dobrá výhra,“ pochvaloval si Beránek, který hýřil aktivitou i v osobních soubojích.

„Síla tam samozřejmě byla. Teď jsem v podstatě jenom trénoval a soustředil se, abych byl co nejlepší. A kluci už mají něco v nohách, takže jsem chtěl každé střídání na ledě nechat všechno.“

Beránek vypadl ze sestavy po zranění v horní části těla z duelu v Českých Budějovicích 27. ledna, z pozice náhradníka přišel i o šanci na účast na únorových olympijských hrách v Miláně.

Stihl se vrátit na první dva vítězné duely čtvrtfinálové série, pak však opět na tři utkání vypadl ze hry.

„To k hokeji patří. Někdy se to tak sejde. Jsem strašně rád, že jsem se mohl zase vrátit. Jedeme na sedmý zápas a jedeme bojovat,“ burcoval předloňský mistr světa.

Karlovarský Ondřej Beránek v šestém čtvrtfinále proti Liberci.

Po jeho rychlém gólu se Severočeši snažili o vyrovnání, Karlovarští nakonec odpor zlomili třemi góly ve třetí třetině.

„Soupeř zatlačil, pak jsme zase zatlačili my je. Tak to prostě v play off je. Kluci měli minulý zápas v Liberci taky spoustu šancí. Každý vždycky chvilku tahá,“ líčil Beránek.

Nepodepsal se pouze pod trefu Víta Jiskry na 3:0 z poloviny závěrečné části, mrzet ho to ale nemuselo. „V play off to je opravdu těžké. Každý gól a každá situace prostě nějak může změnit zápas. Ale když dal Víťa na 3:0, tak jsem věřil, že už to neztratíme,“ uvedl.

Karlovarský Ondřej Beránek se raduje z gólu v šestém čtvrtfinále proti Liberci.

Právě s problémy s koncovkou se Západočeši museli při Beránkově absenci potýkat. V minulých třech zápasech dala Energie dohromady dvě branky, a třebaže v pátek v Liberci trefili její hráči třikrát tyč, produktivita přišla až nyní.

Rozhodne tak až sedmý zápas, který se bude hrát v Liberci. Karlovy Vary se v něm pokusí o třetí účast v semifinále, kde byly jen v roce 2008 při zisku stříbra a o sezonu později při historickém triumfu.

„Řekl bych to tak nějak s pokorou, že prostě půjdeme do toho zápasu a necháme tam všechno,“ uzavřel třicetiletý forvard.

Čtvrtfinále

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:3
Sparta
Liberec
3:3
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá šest týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Tardif předá hokejovou federaci IIHF, na prezidenta už znovu kandidovat nebude

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Luc Tardif se po pěti letech ve funkci prezidenta mezinárodní hokejové federace IIHF nebude ucházet o znovuzvolení. Francouzský funkcionář to oznámil v den svých 73. narozenin na webu IIHF. Jeho...

29. března 2026  18:48

Nepiplat jen pro NHL. Chceme v mladých rozvíjet radost z hokeje, říká Schwarz

Brankář Marek Schwarz v dresu Znojma

Horácká aréna v Jihlavě hostila hokejový kemp zaměřený na brankářské naděje kategorie U15. Pod dohledem zkušených trenérů, mezi nimiž nechyběl ani bývalý reprezentant a gólman se zkušenostmi z NHL...

29. března 2026  16:23

Jágr: Konec kariéry? Oficiální to není. Už mi ale nedává smysl hokeji tolik obětovat

Jaromír Jágr při rozbruslení předzápasem s Vítkovicemi.

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr v rozhovoru pro web zámořské NHL uvedl, že kariéru ještě oficiálně neuzavřel. Připustil však, že mu nedává smysl trávit tolik času přípravou na zápas, aby pak...

29. března 2026  14:32

Výzva pro Spartu i boj o domácí půdu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

Zápas Sparty a Pardubic provázely konflikty a potyčky.

Dva účastníci jsou už jistí. O zbylá dvě místa v semifinále play off hokejové extraligy bojují ještě čtyři týmy, které výrazně promluví do složení dvojic. Jaké jsou varianty? Kdo na koho může v...

29. března 2026  11:26

Zacha s Pastrňákem dotáhli Boston k výhře, Klapka se v NHL trefil i popral

Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti...

Útočník Pavel Zacha dvěma góly přispěl k výhře Bostonu 6:3 nad Minnesotou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. David Pastrňák dvakrát asistoval a s 92 body vládne Čechům v hokejové NHL. Střelecky se...

29. března 2026  7:36,  aktualizováno  11:04

Ujčík po postupu: Čachotského řezali do zad, za hranou! Litoměřice nařčení odmítly

Litoměřice, 28.3. 2026, Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, 6. semifinále play...

Šli po našem kapitánovi, nařkl jihlavský trenér Viktor Ujčík hokejové Litoměřice po postupu do finále první ligy. Odstoupení veterána Tomáše Čachotského během čtvrtého utkání semifinále play off...

29. března 2026  9:22

Střílíme se do nohy, štve Jandače. Jeho bek ale jistě ohlásil: Třetí mečbol bude vítězný!

Kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač v emocích gestikuluje na střídačce.

Od čtvrtka je na nich znát, pod jakou tíhou se ocitli. Výkony plzeňských hokejistů se v průběhu čtvrtfinálové série proti Spartě překotně mění. V prvním zápase ještě zaplatili za vstup do play off po...

29. března 2026  6:05

Loni finále s Kometou, teď se Zlínem. Snad jsem se jim vyplatil, usmívá se Rachůnek

Střelec postupové trefy Tomáš Rachůnek po šestém semifinále s Kolínem.

Už jen pro tenhle okamžik stál návrat do Zlína za to. Vítěznou trefou v prodloužení a jedinou v zápase nasměroval Tomáš Rachůnek hokejové Berany počtvrté za sebou do finále první ligy, kde se po roce...

28. března 2026  21:30

Hádka o puk, Sparta opět přežila. Chlapíka těší: S nožem pod krkem hrajeme nejlépe

Hokejisté Sparty se radují z gólu v šestém čtvrtfinále proti Plzni.

Jako správný kapitán opět zavelel a tým pozvedl. V důležitém šestém extraligovém čtvrtfinále poslal hokejisty Sparty do vedení proti Plzni už po 32 sekundách, aktivitou hýřil i nadále. Filip Chlapík...

28. března 2026  20:16

