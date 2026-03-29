Návrat jako hrom. Beránek zmrazil Liberec dvěma góly: Sedmý zápas? Jedeme bojovat

Skóre otevřel už po 57 sekundách hry, v úvodu třetí třetiny se podílel přihrávkou na druhém gólu Robina Sapouška v přesilovce a v 53. minutě v další početní výhodě pečetil výsledek.
„Podle mě to má každý hráč, že sebevědomí trošičku vyroste, když se trefí. Ale byl to hlavně super týmový výkon a dobrá výhra,“ pochvaloval si Beránek, který hýřil aktivitou i v osobních soubojích.
„Síla tam samozřejmě byla. Teď jsem v podstatě jenom trénoval a soustředil se, abych byl co nejlepší. A kluci už mají něco v nohách, takže jsem chtěl každé střídání na ledě nechat všechno.“
Karlovy Vary - Liberec 4:0. Rozhodne až sedmý zápas, zářil navrátilec Beránek
Beránek vypadl ze sestavy po zranění v horní části těla z duelu v Českých Budějovicích 27. ledna, z pozice náhradníka přišel i o šanci na účast na únorových olympijských hrách v Miláně.
Stihl se vrátit na první dva vítězné duely čtvrtfinálové série, pak však opět na tři utkání vypadl ze hry.
„To k hokeji patří. Někdy se to tak sejde. Jsem strašně rád, že jsem se mohl zase vrátit. Jedeme na sedmý zápas a jedeme bojovat,“ burcoval předloňský mistr světa.
Po jeho rychlém gólu se Severočeši snažili o vyrovnání, Karlovarští nakonec odpor zlomili třemi góly ve třetí třetině.
„Soupeř zatlačil, pak jsme zase zatlačili my je. Tak to prostě v play off je. Kluci měli minulý zápas v Liberci taky spoustu šancí. Každý vždycky chvilku tahá,“ líčil Beránek.
Nepodepsal se pouze pod trefu Víta Jiskry na 3:0 z poloviny závěrečné části, mrzet ho to ale nemuselo. „V play off to je opravdu těžké. Každý gól a každá situace prostě nějak může změnit zápas. Ale když dal Víťa na 3:0, tak jsem věřil, že už to neztratíme,“ uvedl.
Právě s problémy s koncovkou se Západočeši museli při Beránkově absenci potýkat. V minulých třech zápasech dala Energie dohromady dvě branky, a třebaže v pátek v Liberci trefili její hráči třikrát tyč, produktivita přišla až nyní.
Rozhodne tak až sedmý zápas, který se bude hrát v Liberci. Karlovy Vary se v něm pokusí o třetí účast v semifinále, kde byly jen v roce 2008 při zisku stříbra a o sezonu později při historickém triumfu.
„Řekl bych to tak nějak s pokorou, že prostě půjdeme do toho zápasu a necháme tam všechno,“ uzavřel třicetiletý forvard.