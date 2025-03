ONLINE: Karlovy Vary - Kometa. Hosté hrají o postup do semifinále, vrací se Beránek

„S Ondrou budeme silnější. Nic to samozřejmě neznamená, ale třeba právě on to překlopí na naši stranu,“ věří karlovarský kouč Pavel Patera.

Nejlepší střelec extraligové základní části se vrací poté, co dostal dvouzápasový distanc od disciplinární komise za zákrok na hlavu Marka Ďalogy. A jelikož v boji vyfasoval už druhý trest do konce utkání v průběhu letošního play off, automaticky mu ještě jedno klání přibylo.

ONLINE: HC Energie Karlovy Vary vs. HC Kometa Brno Šestý zápas extraligového čtvrtfinále sledujeme podrobně od 18 hodin.

V mezičase si Kometa vypracovala vedení 3:2 na zápasy poté, co uspěla v úterý na domácím ledě. Dvěma góly k tomu v jubilejním 300. extraligovém mači přispěl obávaný kanonýr na druhé straně, Peter Mueller. Ten Energii nasázel už pět branek.

„Má skvělou formu, ale nevím, jestli životní. Pro nás je podstatné, že šlapou všechny útoky a můžeme se spolehnout na výkony celého týmu,“ zdůrazňuje zkušený brněnský útočník Hynek Zohorna klíčový faktor ve vyrovnané sérii.

Vždyť hned čtyřikrát dopadla utkání o gól, když započítáme i úterní duel, kdy Moravané triumf pojistili trefou do prázdné branky.

„Bude to zase vyrovnaný zápas, stejně jako ty dosavadní. My jsme nyní zlepšili efektivitu a produktivitu, ale zase jsme ztratili koncentraci po vstřelených gólech, toho se musíme vyvarovat,“ poznamenal kouč Komety Kamil Pokorný, přičemž poukázal na poslední duel, během kterého se soupeř třikrát vždy během chvíle dokázal vrátit na jednobrankový rozdíl.

Západočeský celek odvrací hrozbu mečbolu a chce si vynutit sedmou partii s vidinou historicky první účasti v semifinále od titulové sezony v roce 2009. Však taky od té doby nevyhrál jedinou bitvu v play off, až do letošního předkola.

To Varům samozřejmě zařídilo nabitější program, který může rozhodovat. Brňané před vyřazovacími boji dvanáct dní odpočívali, zatímco domácí sváděli pět těžkých střetů s Vítkovicemi. „Může tam hrát roli jejich únava, ale neohlížíme se na to. My tam jedeme s čistou hlavou a chceme se vracet s postupem,“ doplnil Zohorna.

Pokud ze zbývající čtvrtfinálové série postoupí Hradec Králové, čeká lepšího ze soubojů mezi Karlovými Vary a Brnem v semifinále pražská Sparta. Pokud uspěje celkově Mladá Boleslav, půjde Kometa, či Energie v semifinále na Pardubice.