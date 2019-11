Hattrick čtyři dny po kanonádě. Grígerovi přiznali třetí gól dodatečně

Dodatečně tak čtyřiadvacetiletý odchovanec Popradu oslavil první tříbrankový zápas v české extralize.

„Dospělý (hattrick) ještě nebyl. Poslední byl asi, když byli na světě dinosauři. Naposledy to bylo snad někdy v juniorech, ale nesleduji to. Jsem za to šťastný, ale není to jen o mně, kopu práce tam odvedla celá lajna a celý tým,“ řekl Gríger klubovému webu.



Dvakrát se předtím Gríger trefil ve druhé třetině. Ve 24. minutě v přesilové hře zvýšil na 3:1 a 68 sekund před koncem druhého dějství upravil na 4:2. V této sezoně tak má na kontě z 20 utkání 19 bodů za devět gólů a deset asistencí.