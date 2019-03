V Karlových Varech skládají nový tým, končí devět hokejistů

„Kdybychom neměli mladé hráče, nemohli bychom vlastně ani fungovat. Jsem strašně rád, že to stavíme na karlovarských hráčích, že v těch klíčových rolích máme nejmladší první lajnu v celé extralize, takže to je velký výhled do budoucna. Samozřejmě vzhlížíme k další sezoně, kdy bychom chtěli malinko posílit, nicméně naše největší posila bude, že ti kluci budou o rok starší,“ vysvětluje trenér Martin Pešout pro klubový web, jak vytáhnout v příštím roce Karlovy Vary zas o něco výš v extraligové tabulce.

Jisté je, že dál chce stavět na becích Vladimíru Emingerovi a Michalu Plutnarovi. Vedení Energie totiž s oběma hráči už podepsalo nové smlouvy.

Šestadvacetiletý Eminger přišel do Karlových Varů na konci ledna z Mladé Boleslavi. V této sezoně si v extralize připsal v 31 zápasech včetně play out pět bodů za gól a čtyři asistence. V nejvyšší soutěži má i za Spartu na kontě celkem 212 utkání a 40 bodů (10+30). Bývalý hráč Kärpätu Oulu získal v roce 2014 titul ve finské lize.

O rok mladší Plutnar působí v Energii o rok déle než Eminger po příchodu z Liberce, z kterého předtím hostoval i ve Znojmě v EBEL. V 50 duelech v této sezoně zaznamenal 14 bodů za čtyři branky a deset přihrávek. Ve 149 duelech v extralize si připsal 34 bodů (8+26).

Končí devět hráčů

V Karlových Varech naopak po 30. dubnu končí zadáci Vladimír Sičák, Matic Podlipnik a útočníci Stanislav Balán, Petr Stloukal a Adam Lapšanský. S týmem se rozloučí i další čtveřice hráčů, kterým skončí hostování. Jsou to obránce Lukáš Forman s útočníkem Tomášem Havránkem z Komety Brno a další ofenzivní hráči Jakub Černý z Litvínova a Roman Vlach z Třince.

Kontrakt na příští sezonu mají všichni čtyři gólmani - zkušený Filip Novotný a mladíci Jan Bednář, Ondřej Kuchař a Jakub Kašpar.

Energie, která se loni po roce stráveném v první lize vrátila mezi elitu, skončila v této sezoně na dvanáctém místě a poprvé na rozdíl od minulých tří let nebude hrát baráž o extraligu.

„Ten cíl, který jsme si dali, jsme splnili, ačkoliv musíme přiznat, že v listopadu jsme byli namlsaní a mířili jsme trochu výš,“ přiznává Martin Pešout. „Když to zhodnotíme reálně, s tím naším rozpočtem, tak na víc jsme pomýšlet nemohli, zvlášť když se nám zranil (brankář) Novotný.“

Osobně jej nejvíc zklamala špatně sehraná oslabení ve druhé a třetí čtvrtině soutěže. „Ačkoliv jsme na tom pracovali a věnovali tomu spoustu času, tak se to nelepšilo. Naštěstí nás oslabení ke konci soutěže a v play out podrželo, jako vloni v baráži,“ říká trenér Energie.