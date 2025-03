Karlovarský Černoch: Před sezonou bychom páté místo brali, doufám v plný barák

„Doufám, že přijde plný barák. Začínat předkolo doma je určitě velká výhoda, atmosféra bude skvělá, fanoušci nám dodají síly,“ hlásil před dnešním prvním soubojem s Vítkovicemi (od 17 hodin) v rozhovoru pro klubový web karlovarský kapitán Jiří Černoch.

Se 14 góly a 31 asistencemi byl šestým nejproduktivnějším hráčem soutěže, zároveň druhým nejlepším nahrávačem extraligy. Skvěle šlapala spolupráce s Ondřejem Beránkem, nejproduktivnějším hráčem týmu.

„Jsme rádi, že se nám dařilo celou sezonu. Ale to už je za námi a my to musíme potvrdit i v zápasech s Vítkovicemi. Tým to bude potřebovat,“ uvědomuje si.

Karlovarští mají za sebou povedenou základní část. Až do posledního kola bojovali o účast v elitní čtyřce, nakonec obsadili pátou pozici.

„Kdyby nám to někdo řekl před sezonou, tak to bereme všemi deseti. Je škoda, že nám nevyšla čtyřka. Nicméně jsme pátí, začínáme předkolo doma a myslím si, že určitě můžeme být spokojení,“ konstatoval Černoch.

Proti Energii však stojí tým, který se v závěrečné čtvrtině pod novým koučem Václavem Varaďou vzepjal ke skvělým výkonům a z barážové pozice se posunul až na dvanáctou příčku.

„Je to velice těžký soupeř. Ale v celé lize není lehkého, je to neuvěřitelně vyrovnané. Mají nového trenéra, nového gólmana. Budou rozhodovat maličkosti,“ říká osmadvacetiletý rodák z Klatov a bronzový medailista z mistrovství světa 2022.

Bilance vzájemných zápasů v sezoně řadí Energii do role mírného favorita, ze čtyř zápasů tři vyhrála. „Ale tohle je play off, nikdo nechce nikomu dát nic zadarmo. Každý se chce dostat soupeři pod kůži, je to fyzické. Rozhodnou maličkosti.“