Flek lituje karlovarského konce: Věřil jsem do poslední vteřiny

Západočeši, kteří sezonu 2017/18 strávili v první lize, hráli od historického triumfu play off teprve potřetí. V roce 2011 vypadli v předkole se Slavií a loni při jejich účasti ve stejné fázi sezonu předčasně ukončila epidemie koronaviru.

Flek nebral účast v předkole po postupu z 10. místa po základní části jako metu, s kterou by byl spokojený. „Pro mě by byl úspěch, kdybychom postoupili dál. Teď se to ve mně trochu pere. Nechci říct, že to byla neúspěšná sezona, ale když jsme chytli Pardubice, tak jsem věřil, že bychom je mohli udělat,“ řekl Flek v on-line rozhovoru s novináři.

„Věřil jsem do poslední vteřiny, že na to máme. Pro mě je to trošku zklamání, ale tým asi předvedl to, na co měl. Nechali jsme tam všechno. Nemůžu říct, že by se na to někdo vykašlal, nebo že by někdo nebojoval. Udělaly se chyby, soupeř je potrestal a tak to je. Není na co se vymlouvat,“ podotkl osmadvacetiletý útočník.

Po porážkách v Pardubicích 1:2 a 3:11 v sobotu Karlovy Vary vyhrály 2:1 v prodloužení, ale v neděli na Dynamo nestačily a podlehly 1:5. „Soupeř vyhrál zaslouženě, byl celý zápas lepší. Zase jsme tahali za kratší konec. Když jsme je pustili do vedení, proti takovému mužstvu se to těžko otáčí. V sobotu se nám to podařilo, v neděli už bohužel ne,“ uvedl Flek.

„Zlomilo se to tím, že jsme zase soupeře pustili do vedení. My jsme v té sérii prohrávali každý zápas a jak se říká, tu káru pak tlačíš do kopce a byla sakra těžká, protože tam mají hromadu zkušených hráčů,“ připojil.

Dynamo podle něj má zkušenější tým a potrestalo soupeřovy chyby. „Nějaká nezkušenost roli asi hrála. Když ale vezmu nedělní zápas, tak Pardubice byly lepší i herně. Mají hromadu zkušených hráčů, kteří už mají nějaké to play off za sebou. Někteří naši kluci to hráli poprvé v životě, někteří teprve podruhé. Prostě jsme na tu nezkušenost trochu dojeli,“ podotkl.

„Ale zase tím, že jsi mladý, o to víc bys měl mít chuť, měl bys tam nechat všechno. Věřím, že každý z nás tam všechno nechal. Bohužel jsme udělali chyby, které soupeř potrestal, to už je hokej,“ uvedl Jakub Flek.

Problémy dělal jeho týmu gólman Milan Klouček, který pustil ve čtyřech duelech série jen sedm branek, z toho tři v jednoznačném druhém duelu při výhře Dynama 11:3. „Chytal výborně, ve všech zápasech bylo hrozně těžké ho překonat. Kluci tam měli tutové šance, kdy jeli sami na branku, ale on je prostě podržel,“ prohlásil Flek.

„To stejné zase Novas (Filip Novotný) včera nás. Na dobrém gólmanovi to stojí a měly ho oba týmy. Klobouk dolů před ním a budu se opakovat, ale přeju jim hodně štěstí, protože mají dobrý a zkušený tým,“ dodal.