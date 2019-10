Série porážek? Musíme se držet naší hry, říká Šenkeřík

Jenže počítají se body a jejich zápis se Karlovým Varům poněkud zasekl. Po osmi kolech mají deset bodů, uzavírají první desítku a před sebou dnešní návrat na domácí led v prestižním duelu s Litvínovem. Podkrušnohorské derby se v KV Areně hraje od 17.30 hodin.



Energie si musí dát pozor, velkou kaňkou na posledních porážkách je totiž ten fakt, že tři z nich se staly v domácím prostředí. Energie ve své aréně potřebuje bodovat, právě tady chce udržovat pozice zajišťující předkolo. Jenže teď extraligovým velikánům odevzdávala všechny body.

„Mrzí nás především prohra s Brnem, kdy jsme byli lepší a nakonec neměli nic,“ ohlíží se za neúspěšnou sérií karlovarský obránce Petr Šenkeřík.

Po trochu i nečekaném bodovém zisku na ledě Třince se dnes od Energie body čekají daleko víc. Domácí navíc mohou znovu navázat na start sezony, kdy vyhráli třikrát po sobě. „Pořád je sezona na začátku a my se musíme držet naší hry. Je dobře, že už hrajeme pravidelně a často,“ slibuje si zlepšení Šenkeřík, jedna z klíčových postav karlovarských zadních řad.

Série tří domácích zápasů bez bodu vás děsí?

Samozřejmě je nepříjemná. Proti Spartě jsme selhali ve druhé třetině, byli lepší a závěr si zkušeně pohlídali. K ničemu nás nepustili. Nejvíc nás mrzí body s Brnem, které jsme si asi víc zasloužili, ale sami si zápas pokazili.

Začínáte cítit doma větší tlak?

Bodovat je potřeba v každém utkání, ať hrajeme doma nebo venku. Jestli hrajeme se Spartou nebo Zlínem. Po zápase nás porážka mrzí, ale my ji vždy musíme hodit za hlavu. U videa se připravíme na dalšího soupeře. Nedá se hrabat v každé porážce, zápasy jdou rychle po sobě a my koukáme dopředu.

Psychická pohoda ze startu sezony je pryč?

Nechci říct, že jsme měli snazší soupeře, ale asi ne tak kvalitní jako jsou Sparta nebo Brno. Využili jsme toho. Chtěli jsme to potvrdit proti silnějším týmům, což se nám nepovedlo. Ale ne vždy jsme byli horším mužstvem, třeba v Olomouci a proti Brnu jsme sahali po bodech a odehráli dobré zápasy. Věřím, že v průběhu sezony se zlepšíme a budeme schopní takové zápasy dotáhnout.

Těší vás, že i se silnými soupeři držíte krok?

Já si myslím, že to tak moc pozitivní není, protože z těch zápasů nemáme body (hořký úsměv). Náš výkon je pak k ničemu. Radši budu hrát škaredý hokej, lehat do střel a vyhrávat nějakým šťastným gólem. Lepší, než hrát hezký hokej a nebodovat. To jsme si vyzkoušeli loni.

Co ukázala střetnutí s těmi nejlepšími?

Každý máme v týmu své úkoly a my je musíme plnit. Na videu si ukážeme chyby, kterých se v utkání máme vyvarovat. Musíme být důslednější, plnit přesně to, od čeho který hráč v týmu je. Každý musíme dělat to svoje a naše výsledky pak budou lepší a lepší.

V mysli je tým stále dobře naladěný?

Pořád jde vlastně o začátek sezony. Už jsme si ukázali, že můžeme hrát s každým. Určitě to nebude tak, že si budeme někam jezdit pro výprask. Body potřebujeme sbírat nejen doma, ale i s těžšími soupeři. Samozřejmě zápasy s týmy kolem nás nebudou jednoduché, všichni jsou dobří. Zvednou se i Zlín, Pardubice nebo Litvínov. Každý se dá porazit a s každým se dá prohrát.

Už vnímáte, že je třeba skončit sérii proher?

Myslím, že je zbytečné se tím zatěžovat. Určitě každý hráč to má trochu v hlavě, nechce prohrávat. Zažili jsme loni asi dvě série sedmi nebo osmi porážek v kuse, to je k ničemu. Je třeba aspoň vyhrát - prohrát. Protože pak, jak říkáte, každý trochu vnímá, že se delší dobu nedaří. Ale ne se tím nějak zatěžovat, takový je prostě hokej.

Je tedy dobře, že teď hrajete pravidelně a poměrně často?

Jo, já to mám rád. Hrál bych normálně třikrát týdně. Vím, že by to nevyšlo na těch 52 zápasů, ale trénuje se hlavně v létě. My jsme teď měli zápas a pak jsme týden čekali na další proti Plzni. To mi moc nevyhovuje. Během sezony už se hráč víceméně udržuje sám. Pilují se hlavně taktické věci, přesilovky, videa a podobně.