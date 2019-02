Kohout: Na jeden gól se vyhrávat nedá

Přestože duel s Plzní dlouho vypadal jako vyrovnaná partie, která bude gradovat v závěrečných minutách, Indiáni po gólu na 1:3 dokonale kontrolovali scénář. „Ani jsme se do šancí nedostali, prostě nás ve třetí třetině přehráli,“ uznává útočník Martin Kohout. Že mu současný výsledkový marast není lhostejný, bylo z rozhovoru zřejmé. Zlobil se, jak jeho tým hraje. Těžko hledal slova. „Ale hlavy rozhodně nevěšíme, pořád je dost zápasů a my vše máme ve svých rukách. Potřebujeme se chytit jedním povedeným zápasem,“ přeje si Kohout.

Hodně bolí, jak jednoznačně nakonec výsledek s Plzní vyznívá?

Samozřejmě nás to mrzí. Takové zápasy jsou nejhorší. Celou dobu je to 1:2, jsme v kontaktu, ubráníme spoustu oslabení. Pak z hloupé chyby dostaneme na 1:3 a úplně přestaneme hrát. Tohle se nesmí stávat.

Jaktože kontaktní gól do šatny tým nenakopnul?

Dá se říct, že my jsme pak ani žádné další šance neměli. Nedokážeme si je vytvořit. Mělo nás nakopnout, že jsme dali kontaktní gól. Nenakoplo… Já nevím, co k tomu říct.

Bylo v zápase něco pozitivního?

Asi ne, zase jsme prohráli. Musíme zregenerovat, dobře se připravit na Olomouc a odehrát úplně jiný zápas. Olomouc musíme za každou cenu porazit a hrát úplně jiný hokej. My se musíme vyhnout tomu, co nikdo z nás nechce.

Výhra v Pardubicích tým nenakopla?

Myslím, že se po výhře uvolnila atmosféra. Vypadalo to, že vše bude fungovat a pojede jako dřív. Ale narazili jsme na rozjetou Plzeň a prostě jsme nedokázali uhrát ani bod. Ve třetí třetině nás přehráli. Koukáme se dopředu.

Sráží vás dolů, jak málo branek dáváte?

Na jeden gól se vyhrávat nedá. Když nedáváme góly, nesmíme žádné dostávat. Říká se, že když nedostaneš gól, nemůžeš prohrát. Musíme být pevní v obraně. Hrát na nulu. Jeden dva góly dáme, ale děláme chyby a dostáváme zbytečné góly.

Cítí útočníci sami, že se trápí?

Na tréninku nám všechno funguje, chodí. Ale pak přijde zápas a my nejsme schopní se prosadit. Když už zahrajeme dobrou akci, netrefíme prázdnou branku. Pořád doufám, že se to zlomí.

Nepomáhají ani přesilovky.

Ani klukům na přesilovce to nelepí. Když se nedaří, nedaří se nikomu. Kluci v přesilovkách se samozřejmě chtějí prosadit, dát gól. Ale zkrátka nám to nepadá. My potřebujeme dávat branky při hře pět na pět, přesilovky jsou bonus. Naštěstí nás drží oslabení, která hrajeme slušně.

Je zápas proti Olomouci jeden z těch nejdůležitějších?

U nás už je teď každý zápas o všechno. Neřešíme žádné tabulky ani dlouhodobé výhledy. Soustředíme se na každý zápas, který nás čeká. Potřebujeme v každém zápase bodovat, nejlépe vyhrát.

Utíkající desítku vnímáte a neřešíte?

(přemýšlí) Nevím, co na to říct. Náš úkol je soustředit se sami na sebe, nekoukat kolem. Nejdřív musíme hrát to, co máme hrát a pak koukat, kde jsme.

Co týmu pomůže se zvednout?

Podle mě potřebujeme vítězný zápas, otočený z 1:2 na 3:2. Něco, co nás nakopne. Vyhráli jsme v Pardubicích, teď na to navázat a přidávat další. Pořád máme o co hrát, určitě uděláme všechno pro to, aby sezona dopadla co nejlépe.