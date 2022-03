Vary slavily v chomutovském azylu. Ukrajina má přednost, ví kapitán

„Doma se nám vždycky dařilo a je jedno, jestli ve Varech nebo v Chomutově. Doma jsme tam, kde máme fanoušky,“ řekl Tomáš Mariška, asistent Energie.

V KV Areně vzniklo Asistenční centrum pro pomoc Ukrajině, a tak se tým musel stěhovat. „Vedení mělo neskutečně těžkou úlohu a zvládlo to fantasticky, za den a půl připravilo halu, abychom tu mohli hrát jako domácí,“ smekl Mariška. Do města vzdáleného 50 minut jízdy dorazila kupa fandů. Spolu s litvínovskými jich burácelo 3 911. „A ti naši nám udělali domácí atmosféru.“

Energie nebrblala, když se musela přesunout. „My to vzali, jak to je. Doba je blbá. Hokej je krásná věc, ale teď jsou důležitější věci a pomoc Ukrajině je přednější. Plně jsme to respektovali a přizpůsobili se tomu,“ řekl kapitán Tomáš Vondráček. Mariška tvrdil: „I kdybychom měli play off hrát jen v Pardubicích, chtěli jsme se do něj dostat.“

V Rocknet Areně už Energie zůstane. A půjde se v ní i na baráž, Kladno v Chomutově hraje celý rok kvůli rekonstrukci své haly.