„Myslel jsem, že to bude normální gól. Asi neznám pravidla dost dobře, takže to nemůžu hodnotit. Rozhodčí vědí, co má platit a co ne,“ poznamenal po utkání. „Myslím, že jsem jen nastavil brusli, před kterou jsem měl hokejku. Opravdu nevím,“ dodal Černoch.
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Ve 33. minutě se už z vyrovnávací branky na 1:1 radoval, když v nepřehledné situaci šťouchl do kotouče a ten i s přispěním plzeňských obránců skončil v síti. Jenže druhé derby sezony nakonec získala domácí Škoda, když bonusový bod vystřelil deset vteřin před koncem prodloužení Strnad.
Také Energie měla šance v nastaveném čase, ovšem vítězný zásah patřil domácím. „Určitě je to zklamání., když dostanete gól takhle v závěru. Mohlo to dojít až do nájezdů. Ale celkově byla dnes koncovka naším největším problémem,“ uznal Černoch.
Velkou zásluhu na tom, že si Karlovy Vary odvezly alespoň bod, měl brankář Daniel Král. Několika výbornými zákroky držel svůj tým ve hře, vyznamenal se zejména proti několika možnostem Adama Měchury.
„Ten bod jde jednoznačně za Kingem. Podržel nás neuvěřitelně a dal nám šanci, abychom si z Plzně něco odvezli,“ ocenil spoluhráče útočník Energie. „Bohužel v prodloužení byli šťastnější domácí. Někdy je to prostě loterie.“
Svoji už regulérní trefu třicetiletý Černoch nijak nepřeceňoval. „Vím, že jsem do něčeho hrábnul, ale jestli to ještě někdo tečoval nebo se puk nějak odrazil, to opravdu netuším. Jen jsem se za ním ohlédl a viděl, že ostatní slaví,“ popisoval vyrovnání. „I kdybych ten gól nedal, bylo by mi to celkem jedno. Hlavní je, že bereme bod. Kdo ho vstřelil, není podstatné,“ zdůraznil.
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Derby přineslo také řadu tvrdých osobních soubojů i několik vyhrocených momentů. Karlovarský kapitán je však nechtěl bezprostředně po utkání hodnotit. „Přijde mi škoda, že se zápas takhle vyvíjel. Myslím, že mohl být mnohem lepší, ale teď se k tomu nemohu podrobněji vyjadřovat,“ nechtěl být konkrétní.
Jeho mužstvo čeká v úterý domácí utkání s Libercem, v němž se pokusí vrátit na vítěznou vlnu. „Každý zápas v extralize je hrozně těžký a je úplně jedno, s kým hrajete. Liberec má skvělý tým, ale my uděláme všechno pro to, abychom doma získali tři body,“ uzavřel Černoch.