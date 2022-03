Karlovarským hokejistům reálně hrozí rychlý konec sezony

Navíc se dotahuje aktuálně barážové Kladno, už ztrácí jen sedm bodů.

„Musíme dobře zregenerovat, v pátek nás čeká ohromně těžký zápas se Spartou, která je teď ve fazoně, ale věřím, že když všichni ze sebe vydáme maximum, tak máme na to ji porazit,“ říkal útočník Jakub Flek po utkání v Mladé Boleslavi, kde Energie prohrála 3:2 a tím se dostala do výše zmíněné situace.

V pátek Vary přivítají Spartu od 17.30 hodin, v neděli hrají derby v Plzni od 17 hodin a v úterý hostíí Litvínov od 17.20 hodin.

Bude to krátkodobé završení, pokud by to byly poslední zápasy tak dlouhodobé, sezony.

Obrovská únava, program náročný

Ta je poslední měsíc nesmírně hektická. Vždyť během třiadvaceti dnů hrály čtrnáct zápasů.

„Únor byl smrtící, doslova. Já na to sice tři týdny koukal z hlediště kvůli noze, ale kluci toho musí mít plné zuby, vůbec jim to nezávidím a klobouk dolů před nimi, jak se s tím perou. Všichni tam nechali všechno,“ míní Flek, jenž měl v tomto období jiné starosti. Po měsíční pauze naskočil teprve do soutěžního zápasu.

Flek ještě nastaví hlavu

„Ještě to není úplně stoprocentní, ač rezonance ukázala, že je to zahojené. Bohužel hlava mi ještě nejde na sto procent s nohou, mám v ní trochu nejistotu. Ale je to už jen o hlavě. Musím přiznat, že jsem to čekal trochu horší, nebyl jsem tři týdny na ledě, měl jsem jen jeden krátký trénink, kdy jsem po pěti minutách myslel, že nemám plíce, ráno rozbruslení a naskočil jsem do zápasu. Čekal jsem to horší, cítil jsem se docela dobře, ale ještě to není ono,“ popisuje Jakub Flek.

Situace navíc žádá každou ruku, pohled na tabulku je výmluvný. Navíc časový pres.

„Vždy se snažím koukat nahoru. Pro mě je cíl předkolo, ale po očku sledujeme i to, jak je to za námi, je tam nějaký náskok, ale dokud nebude jistota, tak ten strašák tam vždy trochu bude. Nicméně já jsem do sezony šel s cílem hrát play off, doufám že pro to všichni uděláme cokoliv.“

Nesmí to ovšem být jako poslední dva zápasy. V Českých Budějovicích prohráli 3:1 a v Mladé Boleslavi 3:2. „Nezvládli jsme závěr. Šli jsme do vedení a potom si nechali dát dva góly, vedení neudrželi, potom trochu náhodně z rohu srovnali. Bohužel čtyři minuty před koncem jsme podcenili situaci a Flynn to krásně vymetl. Bohužel odjíždíme bez bodu, byť jsme si za ten zápas možná i nějaký zasloužili,“ smutnil Flek po utkání v Mladé Boleslavi.

Ztráta koncentrace i bodů

„Bylo to vyrovnané a bojovné utkání z obou stran. V první třetině to bylo o tom, jestli dá někdo první gól, nebo nedá. Domácí měli o trošku více příležitostí. Ve druhé třetině jsme se zlepšili a začali jsme mít navrch, vytvořili jsme si několik šancí a vstřelili jsme první branku. Utkání se ale pro nás zlomilo po vyloučení, kdy jsme ztratili koncentraci, dostali jsme dvě rychlé branky za sebou a vrátili jsme Boleslav do hry. Když se nám trošku šťastně podařilo ve třetí třetině vyrovnat a měli jsme zápas dohrát, tak domácí zlomili zápas na svou stranu výbornou individuální akcí. Naši hráči nechali na ledě všechno, bohužel to na body nestačilo,“ doplnil asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.