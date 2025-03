Karle, tlačíš! Mlejnek poukázal na nepotrestaný zákrok, Moták ho napomenul

„Utkání poznamenala naše obrovská nedisciplína,“ poukázal Mlejnek na trest do konce zápasu pro Maxima Čajkoviče, který zezadu píchl holí Tomáše Kundrátka. A pak pokračoval: „Na druhou stranu jsem zvědavý, jak (disciplinární) komise posoudí situaci po naší první vstřelené brance. Podobný zákrok si pamatuji z mistrovství světa juniorů, bylo to za dvě utkání stop.“

Litvínovský trenér narážel na nepotrestané podražení slavícího Kevina Czuczmana od třineckého Marka Daňa.

„Jestli můžu, tak se ohradím. Karle, skočím ti do toho,“ přerušil Moták vedle sedícího Mlejnka. „To tlačíš, promiň!“

Mlejnek namítl: „To není nic proti vašemu výkonu, vůbec nic, Zdeňku.“

„Jasný,“ pronesl Moták.

Tisková konference pokračovala a oba trenéři se nakonec vyjádřili obdivně k tomu druhému.

„Litvínov má konsolidované mužstvo, je Karlem velice dobře vedené,“ polichotil kolegovi Moták. A Mlejnek oplácel stejnou mincí i stejnými slovy. „Hegemon Třinec má konsolidované mužstvo, dobře vedené, to tak prostě je, to smekám klobouk.“

Série je vyšponovaná, sobotní maraton trval tři a čtvrt hodiny. A to se neprodlužovalo. Na ledě se pořádně jiskřilo. Mlejnek k zákroku na Czuczmana ještě dodal: „Viděl jsem podkopnutí.“

Čajkoviče, jehož trest na 5 minut a do konce zápasu rozhodčí po prohlédnutí videa ocenili jako bodnutí špičkou hole, se nezastával. „Nedisciplína nejhrubšího zrna. To jsou věci, které do toho nepatří,“ nelíbilo se mu. „Třinec má pět titulů, jeho kluci v tom umí chodit. Byla to voda na jejich mlýn. Hráli jsme proti soupeři, který emoce umí udržet na uzdě.“

Litvínovský David Kaše (vlevo) a třinecký Libor Hudáček bojují o puk ve druhém utkání předkola.

Ale i třinecký trenér Moták vyčinil jednomu svému svěřenci. Útočníkovi Petru Sikorovi, který přepadl přes brankáře Šimona Zajíčka a v letu ho trefil bruslí do masky. „Obecně si musíme gólmany chránit, já jim tu ochranu přeji, ať ji mají. A musí jí mít. Siky ode mě dostal kartáč, ač neměl moc možností se brankáři vyhnout.“

Ochrana brankáře zápas i rozhodla. Litvínov kvůli tomu přišel o gól na 3:2 a naopak záhy sám inkasoval. Když totiž Zile skóroval v přesilovce, kouč Moták si vzal trenérskou výzvu a rozhodčí ji vyslyšeli. Domácí David Kaše při Zileho střele drcl do Kacetlovy lapačky. Fanoušci Vervy verdikt nemohli vydýchat. „Přímo naproti naší střídačce je náš videokouč, který hned hlásil – bereme výzvu! I Kacetl to signalizoval,“ líčil Moták.

Chemici vyhlíží trest pro Čajkoviče, navíc ze zápasu odstoupil zraněný Hlava. „Útočné řady jsou prořídlé…“ posteskl si Mlejnek. „Komplikace to je velká, zvlášť když chybí i Ondra Kaše a Jurčík. Vyřešíme to z vlastních zdrojů, nějaké varianty máme.“

Přijde i Třinec o Daňa?