Pozice Litvínov se nelepší. Tlačíme před sebou válec, říká kouč Mlejnek

I přes porážku tým za výkon chválil. „V pátek na Kladně to byl z naší strany ostudný výkon, bohužel paradoxně s konkurentem ze spodku tabulky. Dnes to bylo po změnách v sestavě jednoznačně odmakané utkání a kluci, co do toho naskočili, udělali velkou práci.“

Domácí fanoušci v úvodu zápasu vyzývali pokřikem k odchodu generálního a sportovního ředitele klubu Pavla Hynka. Kotel vytáhl i transparent, ve kterém šéfa klubu vyobrazil coby Barona Prášila letícího na dělové kouli za hranice Litvínova. Na konci první části byl vyloučen domácí útočník Helt, po něm i brankář Tomek za podrážení a Karlovy Vary měly dvojnásobnou přesilovou hru. A 43 vteřin po přestávce ji využil Hladonik.

V půlce zápasu Litvínov slavil také v početní výhodě vyrovnání po dorážce Hlavy. Pak už diváci viděli hlavně urputný boj okořeněný hromadnou bitkou, která se strhla po dlouhém obléhání Lukešovy branky. Duel šel do prodloužení a v něm hostům stačilo 30 vteřin, aby rozhodli: Černochovu nahrávku nechytatelně tečoval ke vzdálenější tyčce Mikyska.

„Byli jsme Varům podle mě víc než vyrovnaným soupeřem, bohužel některé naše šance nedopadly, jak jsme chtěli,“ litoval Mlejnek, jenž do branky poprvé od zranění nasadil od začátku Mateje Tomka. „Odvedl velice solidní práci, ale mužstvo mu extrémně pomohlo,“ ocenil kouč.