Jedenáct výher v řadě od nás už nečekejte, říká litvínovský kouč Mlejnek

Co bylo to, co Litvínovu bez Ondřeje Kašeho chybělo?

Především výsledky, na těch se společně s týmem podílel obrovskou měrou. Na to se nabalili diváci, atmosféra na stadionu, pak atmosféra ve městě a v regionu. Aspoň já to tak vnímal. Asi už se nebudu vůbec bavit o tom, že to přineslo nějaké marketingové věci, takže za mě samá pozitiva. Ale co bylo, bylo, skončilo to 5. dubna, je to už dávno pryč, zaprášená historie. Stojíme na prahu něčeho nového.

Kádr prošel velkou obměnou, co to pro trenéra znamená?

Některé týmy udělaly tři čtyři změny, my malinko víc z nejrůznějších důvodů. Potřebujeme nové hráče dostat do toho, co nám celkem fungovalo, ale říkám celkem, protože se pořád musíme zlepšovat.

Pryč je střelec Kirk, nahradí ho Švéd Filip Sandberg?

Typologicky jsou malinko rozdílní hráči, nicméně Filip, jak ho vidím, přinese do týmu profesionální přistup, nesmírné nasazení, bojovnost. A měl by přinést i vítězného ducha. Je to loňský finalista a letošní vítěz švédské ligy, to není náhoda. A hrál ve svém bývalém týmu ve vysokém postavení.

Jakou roli budou mít mladé pušky Maxim Čajkovič a Matěj Pekař, navrátilci ze zámoří?

Určitě nebudu rozkrývat karty. Jsou to mladí kluci na začátku kariéry, ale už mají něco za sebou. Věřím, že přinesou do našeho mužstva něco, co může dodat energii, nasazení, elán. Když to přeženu, tak mladickou empatii do týmu.

Co čekáte od zkušeného beka Adama Poláška?

V Třinci v mistrovské sezoně zažil něco neopakovatelného a věřím tomu, že to přinese i do našeho týmu. Tedy dobrý leadership a profesionalitu.

Ztratili jste klíčového beka na přesilovku Janise Jakse, stále za něj hledáte náhradu?

Ano, hledáme. Věřím, že to v nejbližších dnech dotáhneme. Nahradit Jakse v přesilovce bude velice těžké, ale vynasnažíme se co nejlépe tu díru po něm zalepit. Může to být Gajdoš, ale i Zile, Polášek, protřelý obránce. Teď to nedokážu říct, ale do prvního extraligového zápasu udělám všechno, aby přesilovková formace byla nachystaná.

Loni jste měli tři nebezpečné lajny, povede se to i letos?

Místo Andreje Kudrny jsme získali Sandberga, třetí lajna Válek, Kirk, Abdul je kompletně pryč. Proto přišli hráči jako Čajkovič a Pekař. Možná od nich nečekám takovou bodovou produkci, jako měli Abdul s Kirkem, ale čekám od nich zase něco jiného, tu energii a elán, které mohou ve finále body přinést.

Loni vám skřípala defenziva, vyhrávali jste spíše díky gólům. Směřuje k tomu příprava?

Řeknu to jinak. Celou sezonu jsme pracovali na tom, abychom v play off byli v obraně dobří, což se nám povedlo. A budeme pracovat na tom, abychom byli v obraně dobří nebo lepší už na začátku sezony. Bude se startovat úplně jinak, tuším, že první tři neděle se hraje třikrát v týdnu. Když jsou jen dva zápasy, jde ještě nějaké věci na tréninku dolaďovat, teď bude prostor menší.

Zato očekávání budou větší po semifinálové sezoně.

Očekávám, že očekávání budou vyšší. Krásný obrat! (smích) Ale asi od nás nikdo nemůže čekat jedenáct výher v řadě jako loni na úvod.

Takže patnáct?

Dejme si tam znaménko méně, víc, nebo rovná se. Ale na druhou stranu, určitě bychom byli velmi rádi, aby naše výkony a výsledky byly konstantní. Pevně věřím, že tým bude pracovat s velkou pokorou a tak, abychom byli co nejdříve nepříjemným soupeřem pro všechny.

Většina soupeřů ovšem zbrojí, vrací se velká jména jako Červenka nebo Smejkal. Pozorujete ten přestupový cvrkot?

Nebudu lhát, sleduji to. Vnímám i to, jaký způsobem pracuje první trojice, s Kometou první čtveřice. Naše pozice vůči těmto gigantům je jiná. Vidím i Liberec v přestavbě, Vítkovice ve velké přestavbě, Karlovy Vary, Mladá Boleslav taky. Sezona bude velmi obtížná. Teď se koukám hlavně na to, abychom se my dobře připravili a měli dobrý tým.