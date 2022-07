Kanadský bek Fillman nečekaně končí v Boleslavi. Ohlásil uzavření kariéry

Zámořskou kapitolu uzavřel rozhodně jinak, než by si přál. Za gesto, které údajně připomínalo opici, vyfasoval Kryštof...

Všichni jsou nažhavení na novou sezonu, ujišťuje pardubický Hyka

Je to už pět let, co hokejový křídelník Tomáš Hyka, tehdy ještě v dresu Bruslařů z Mladé Boleslavi, na vlastní kůži...