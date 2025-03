VIDEO: Zpívá si Tučného i Korna. Kanadský hokejista se učí česky i z písniček

11:00

Kdopak to mluví? Kanadský hokejista a česky? Ano, litvínovský obránce Kevin Czuczman, kterého si vzal pod ochranná křídla v Pittsburghu hvězdný Sidney Crosby, je pohlcen českými slovíčky plnými háčků, čárek či kroužků nad písmeny. „Ržežicha, hověsí vývar, knedliky, gusí kuže, Jirží Korn!“ láme si jazyk, ale zálibně. Čtyřiatřicetiletý sympaťák je v Česku už rok a půl a do tajů češtiny pronikl jako málokterý sportovec ze zahraničí, i když za složitou ji nepovažuje. „Co je napsané, to se tak většinou i čte. Finština je mnohem těžší, což jsem poznal, když jsem tam působil.“