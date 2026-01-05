Tipsport extraliga 2025/26

Mistr je bez trenéra, Pokorný na vlastní žádost končí v Brně. Cítím vyčerpání, říká

9:53aktualizováno  10:01
Hokejisté Komety jsou od pondělního rána bez hlavního trenéra. Kamil Pokorný, jenž dovedl Brno v uplynulé sezoně až k extraligovému titulu, rezignoval. „Cítím na sobě vyčerpání a po nepovedených zápasech si myslím, že do mužstva může přijít nový impuls,“ hlásí.
Pokorný tak reaguje na nevalnou formu Komety, která prohrála posledních pět utkání a v extraligové tabulce klesla až na desáté místo.

„Vedení klubu rozhodnutí plně respektuje a přijímá jej s maximální úctou a poděkováním za veškerou práci, kterou pro Kometu v průběhu let odvedl,“ stojí v klubovém prohlášení.

Pokorný v Brně strávil necelých osm sezon, na střídačce pak stál u tří titulů. Nejprve dvakrát jako asistent v roce 2017 a 2018, naposledy loni už jako hlavní kouč.

Vybudoval vyspělé, skvěle organizované mužstvo, které si v play off poradilo s oběma giganty Spartou a Pardubicemi.

Brněnský trenér Kamil Pokorný během druhého semifinále se Spartou.

V aktuální sezoně se ale klubu tolik nedařilo, od Vánoc bral jen dva body za dvě prohry po nájezdech. Po nedělní porážce 2:3 doma s Karlovými Vary se rozhodl Pokorný skončit.

„Po nedělním utkání a zralé úvaze jsem došel k závěru, že požádám Libora Zábranského o uvolnění z funkce hlavního trenéra. Cítím na sobě vyčerpání a po nepovedených zápasech si myslím, že do mužstva může přijít nový impuls, kdy se těsné prohry začnou překlápět na stranu Komety,“ odůvodnil.

„Kamila znám natolik dlouho, že dokážu jeho rozhodnutí pochopit. Nikdy bych neuvažoval o tom, že bych jeho nebo jiné členy realizačního týmu odvolával. Kamil bude mít v Kometě nadále platnou smlouvu a nepřeji si nic jiného, než aby si odpočinul a dal se zdravotně do pořádku. Za všechny roky mu moc děkuju. O řešení téhle situace budeme informovat v následujících hodinách,“ komentoval majitel a generální manažer klubu Libor Zábranský.

38. kolo

Kompletní los

39. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 37 21 2 5 9 117:83 72
2. HC Oceláři TřinecTřinec 38 17 6 1 14 112:93 64
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 37 17 3 6 11 101:71 63
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 37 19 2 2 14 91:90 63
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 37 17 5 1 14 99:87 62
6. HC Sparta PrahaSparta 36 16 4 2 14 112:93 58
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 37 17 1 5 14 94:89 58
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 40 16 4 2 18 105:112 58
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
10. HC Kometa BrnoKometa 37 15 2 5 15 98:102 54
11. HC OlomoucOlomouc 39 15 3 2 19 90:113 53
12. Rytíři KladnoKladno 38 11 4 5 18 90:109 46
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 37 12 3 3 19 75:100 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 38 10 2 4 22 81:120 38
Zobrazit více
Sbalit

