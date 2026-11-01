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Tipsport extraliga 2026/27

Litvínovský šéf: Pracujeme na ozdravném plánu, musíme i na projektu stadionu

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  10:12
Nový provozní ředitel litvínovského hokeje Kamil Burda.

Nový provozní ředitel litvínovského hokeje Kamil Burda. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Hokejisté Vítkovic se radují z gólu do sítě Litvínova.
Potyčka v zápase Litvínova a Vítkovic.
Potyčka v zápase Litvínova a Vítkovic.
Litvínovský brankář Pavel Čajan inkasuje gól od soupeřů z Vítkovic.
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Ozdravný plán a projekt na přestavbu Hlinkova stadionu. Vize Kamila Burdy coby nového šéfa hokejového Litvínova, který chce řídit extraligový klub jako obchodní společnost. „Pro mě je zásadní, abychom nesledovali pouze výsledek jedné sezony, ale vytvářeli dlouhodobě udržitelný ekonomický model,“ uvedl pro klubový web navrátilec do vedení Vervy, který se ujal funkce provozního ředitele s pověřením řízení společnosti. O čem mluvil?

O legendách majitelích

Jiří Šlégr i Robert Kysela jsou s litvínovským hokejem historicky spojeni. Během prvních měsíců mě velmi mile překvapilo, s jakým osobním nasazením oba ke své nové roli přistoupili. Jejich každodenní aktivita, pracovitost a ochota věnovat klubu velké množství času a energie jsou mimořádné. Nejsou to vlastníci, kteří by pouze stanovili cíle a čekali na výsledky. Naopak, aktivně se zajímají o každodenní fungování klubu, přicházejí s podněty, hledají řešení a osobně se zapojují do řady činností. Ne na všem se okamžitě shodneme, to by ani nebylo zdravé.

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O stadionu

Požadavky na provoz profesionálního sportoviště se neustále zvyšují. Jsem rád, že se nám podařilo instalovat nové LED reklamní perimetry. Za jednu z nejdůležitějších strategických priorit považuji budoucí podobu celého zimního stadionu. Musíme dokončit projektovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení a následně zahájit další kroky k realizaci přeměny současného stadionu na moderní multifunkční arénu pro kulturní, společenské i další sportovní akce. Litvínov si takové zařízení zaslouží. Pokud chceme, aby měl profesionální hokej v Litvínově odpovídající podmínky i za 10 nebo 20 let, musíme na takových projektech začít systematicky pracovat již dnes.

O ekonomice klubu

Můžeme mít ambiciózní sportovní cíle, zajímavé marketingové projekty nebo plány na modernizaci stadionu. Pokud však klub nebude ekonomicky zdravý, budou všechny tyto ambice dlouhodobě obtížně udržitelné. Proto pracujeme na ozdravném plánu, který se zaměřuje na následující dvě sezony. Jeho základní filozofií je postupný návrat k ziskovému hospodaření, efektivní využívání finančních prostředků a posilování vlastních obchodních příjmů. Klub musí začít fungovat více jako obchodní společnost, samozřejmě při zachování respektu ke sportovnímu prostředí a tradici. Profesionální hokejový klub je dnes organizace, která musí zvládat nejen sportovní činnost, ale také obchod, marketing, péči o zákazníky, práci s partnery a správu svého majetku. Musíme se naučit lépe využívat obchodní potenciál, který značka HC Verva Litvínov nabízí. Nechci, abychom byli klubem, který pouze žádá o podporu.

Hokejisté Litvínova se radují z gólu do sítě Plzně.

O akci Litvínov nezhasne

Fanoušci ukázali, jak silný vztah mají lidé k tomuto klubu. To není samozřejmost a neměli bychom na to nikdy zapomenout. Chtěl bych ocenit Honzu Ptáčka (bývalý šéf fanoušků a nyní provozní manažer klubu) a všechny, kteří se do této aktivity zapojili. Jsem rád, že Honza dnes může své zkušenosti a energii využívat také přímo v provozu klubu. Fanoušci nám dali jasně najevo, že jim na budoucnosti litvínovského hokeje záleží. Naším úkolem je jejich důvěru nezklamat. A nemám na mysli pouze sportovní výsledky. Jde také o komunikaci, přístup k fanouškům, transparentnost a celkovou atmosféru kolem klubu. Chceme, aby se fanoušci cítili být skutečnou součástí klubu. Vedle tradičních komunikačních kanálů přemýšlíme o nových formách obsahu, které jim umožní nahlédnout více do zákulisí.

O sportovních ambicích

Naším cílem je postup do čtvrtfinále play off. Víme, že konkurence v extralize je mimořádně silná a že cesta k tomuto cíli nebude jednoduchá. Pro mě je ale důležité, aby sportovní ambice odpovídaly také možnostem a dlouhodobé strategii klubu. Sportovní úsek musí mít odpovídající podmínky pro svou práci, ale současně musíme společně respektovat ekonomický rámec. Není možné oddělit sportovní úspěch od kvalitního řízení celé organizace. Jedno bez druhého může krátkodobě fungovat, dlouhodobě však jen obtížně. Dlouhodobý úspěch nevzniká jedním přestupem, jednou vyhranou sérií ani jednou úspěšnou sezonou. Je výsledkem každodenní práce celé organizace.

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Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 16 12 1 1 2 64:38 39
2. HC Dynamo PardubicePardubice 16 10 1 1 4 60:43 33
3. Rytíři KladnoKladno 16 7 3 2 4 48:43 29
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 16 8 0 2 6 43:44 26
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 2 0 7 38:31 25
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 2 1 6 40:38 23
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 16 4 5 1 6 38:37 23
8. HC Sparta PrahaSparta 16 6 1 2 7 42:40 22
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 15 6 0 4 5 40:40 22
10. HC Kometa BrnoKometa 15 4 3 3 5 40:41 21
11. HC Verva LitvínovLitvínov 16 6 1 1 8 36:42 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 4 2 1 9 35:53 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 4 1 2 8 37:49 16
14. HC OlomoucOlomouc 16 3 1 2 10 30:52 13
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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