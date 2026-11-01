Litvínovský šéf: Pracujeme na ozdravném plánu, musíme i na projektu stadionu

O legendách majitelích
Jiří Šlégr i Robert Kysela jsou s litvínovským hokejem historicky spojeni. Během prvních měsíců mě velmi mile překvapilo, s jakým osobním nasazením oba ke své nové roli přistoupili. Jejich každodenní aktivita, pracovitost a ochota věnovat klubu velké množství času a energie jsou mimořádné. Nejsou to vlastníci, kteří by pouze stanovili cíle a čekali na výsledky. Naopak, aktivně se zajímají o každodenní fungování klubu, přicházejí s podněty, hledají řešení a osobně se zapojují do řady činností. Ne na všem se okamžitě shodneme, to by ani nebylo zdravé.
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O stadionu
Požadavky na provoz profesionálního sportoviště se neustále zvyšují. Jsem rád, že se nám podařilo instalovat nové LED reklamní perimetry. Za jednu z nejdůležitějších strategických priorit považuji budoucí podobu celého zimního stadionu. Musíme dokončit projektovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení a následně zahájit další kroky k realizaci přeměny současného stadionu na moderní multifunkční arénu pro kulturní, společenské i další sportovní akce. Litvínov si takové zařízení zaslouží. Pokud chceme, aby měl profesionální hokej v Litvínově odpovídající podmínky i za 10 nebo 20 let, musíme na takových projektech začít systematicky pracovat již dnes.
O ekonomice klubu
Můžeme mít ambiciózní sportovní cíle, zajímavé marketingové projekty nebo plány na modernizaci stadionu. Pokud však klub nebude ekonomicky zdravý, budou všechny tyto ambice dlouhodobě obtížně udržitelné. Proto pracujeme na ozdravném plánu, který se zaměřuje na následující dvě sezony. Jeho základní filozofií je postupný návrat k ziskovému hospodaření, efektivní využívání finančních prostředků a posilování vlastních obchodních příjmů. Klub musí začít fungovat více jako obchodní společnost, samozřejmě při zachování respektu ke sportovnímu prostředí a tradici. Profesionální hokejový klub je dnes organizace, která musí zvládat nejen sportovní činnost, ale také obchod, marketing, péči o zákazníky, práci s partnery a správu svého majetku. Musíme se naučit lépe využívat obchodní potenciál, který značka HC Verva Litvínov nabízí. Nechci, abychom byli klubem, který pouze žádá o podporu.
O akci Litvínov nezhasne
Fanoušci ukázali, jak silný vztah mají lidé k tomuto klubu. To není samozřejmost a neměli bychom na to nikdy zapomenout. Chtěl bych ocenit Honzu Ptáčka (bývalý šéf fanoušků a nyní provozní manažer klubu) a všechny, kteří se do této aktivity zapojili. Jsem rád, že Honza dnes může své zkušenosti a energii využívat také přímo v provozu klubu. Fanoušci nám dali jasně najevo, že jim na budoucnosti litvínovského hokeje záleží. Naším úkolem je jejich důvěru nezklamat. A nemám na mysli pouze sportovní výsledky. Jde také o komunikaci, přístup k fanouškům, transparentnost a celkovou atmosféru kolem klubu. Chceme, aby se fanoušci cítili být skutečnou součástí klubu. Vedle tradičních komunikačních kanálů přemýšlíme o nových formách obsahu, které jim umožní nahlédnout více do zákulisí.
O sportovních ambicích
Naším cílem je postup do čtvrtfinále play off. Víme, že konkurence v extralize je mimořádně silná a že cesta k tomuto cíli nebude jednoduchá. Pro mě je ale důležité, aby sportovní ambice odpovídaly také možnostem a dlouhodobé strategii klubu. Sportovní úsek musí mít odpovídající podmínky pro svou práci, ale současně musíme společně respektovat ekonomický rámec. Není možné oddělit sportovní úspěch od kvalitního řízení celé organizace. Jedno bez druhého může krátkodobě fungovat, dlouhodobě však jen obtížně. Dlouhodobý úspěch nevzniká jedním přestupem, jednou vyhranou sérií ani jednou úspěšnou sezonou. Je výsledkem každodenní práce celé organizace.