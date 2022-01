Jsem rád, že jsme Liberci vrátili obrat, liboval si pardubický bek Mikuš

„Když jsme o gól prohrávali, říkal jsem si, že by bylo fajn zase na konci srovnat. Stejně to vyšlo Liberci v zápase u nás. Zkrátka jsme soupeřům vrátili to, co provedli v Pardubicích oni nám,“ uvedl Mikuš po vítězném utkání.

Východočeši se navíc v Liberci podobně prosadili již podruhé. V říjnu zde Dynamo vyhrálo 4:3, když zápas rozhodl dvanáct vteřin před koncem v přesilové hře Robert Kousal. V odvetě na ledě Pardubic poslal zápas do prodloužení liberecký Dávid Gríger brankou sedm vteřin před koncem základní hrací doby. Tentokrát se stal v závěru hrdinou Mikuš.