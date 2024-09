Křičet na dospělého člověka je úplně zbytečné, soudí Mikuš o kapitánské roli

Je jedním z osmi cizinců v sestavě hokejistů Vítkovic. A k tomu je slovenský obránce Juraj Mikuš kapitánem mužstva.

„Vzal jsem to, jak to je. Nijak extra jsem se do toho nehrnul, rozhodli trenéři,“ komentoval Mikuš svou roli, v níž byl už koncem minulé sezony.

Bude pro vás coby kapitána složité, utáhnout mužstvo s osmi zahraničními hráči?

Je jedno, odkud kdo pochází. Důležité je, jaký je člověk. Pokud jsou všichni dobří a inteligentní lidé, není důvod, aby to mezi nimi nefungovalo. V týmu je nás ale víc hráčů, kteří jsme už nějaký rok v extralize. Táhnout mužstvo nebude o jednom člověku, musí nás být víc, kteří do toho budou mluvit a kteří budou směrovat kabinu správným směrem.

Vítkovický tým prošel velkou obměnou. Jaký je?

Zatím vypadá fajn. Hlavně po charakterové stránce jsou všichni absolutně v pohodě. A to je nejdůležitější, aby sezona byla dobrá, abychom hráli dobře a všichni tahali za jeden provaz.

Působíte jako kliďas. Dokážete jako kapitán na spoluhráče zakřičet?

Křičet na dospělého člověka je úplně zbytečné. Hlavně, když jsou to moji kamarádi a parťáci. Pokud je někdo normální člověk, stačí si říct, co je potřeba běžným hlasem. Buď si dát člověk říct, nebo ne.

Trenér David Bruk mluvil o velké zkušenosti a kvalitě vítkovické obrany. Vnímáte to podobně?

Určitě. Přišli tři beci (Marcel, Demel, Košťálek) a všichni už mají odehráno své. Kvalita tam určitě je. Ale co je na papíře, se může po prvním týdnu spláchnout záchodem a může to být úplně jinak. Někdy vyletí mladí. Takže, co je na papíře a co kdo má za sebou, nehraje až takovou roli.

Jenže vždy, když Vítkovice byly úspěšné, sázely na kvalitní obranu. Bude to v nadcházejícím extraligovém ročníku podobné?

Obrana není jen o obráncích a brankáři. Bránit musejí všichni. Když vzadu chybí útočné křídlo, je z toho gól. Obrana vyplývá z celkového pojetí hry.

Váš trenér také říkal, že Vítkovice budou rychlejší a agresivnější. Souhlasíte s ním?

Tak rychlejší... Budeme se snažit hrát rychleji, jako asi teď už všichni. Hraje se nahoru dolů, žádné roztahování hry, jak tomu bývalo kdysi. Všichni se snaží přizpůsobit novým trendům, aby byli úspěšní.

Jak vidíte vaše brankáře? Lukáš Klimeš měl vynikající závěr předešlé sezony a nová posila Lukáš Pařík je už docela zkušený.

Tam je velká síla. Klimeš minulý rok strašně vyletěl a tento rok se mi zdá, že je možná ještě trošičku lepší. Pařík je kvalitní brankář. Ale musíme jim pomáhat, aby dokázali chytat dobře, protože když se ostatní na brankáře vykašlou, může chytat kdokoliv a neudělá nic.

Takto vypadají nové dresy hokejových Vítkovic.

Přesilovky vám v přípravě šly?

Dostávali jsme jich velmi málo. Byla škoda, že se moc nevylučovalo, takže jsme neměli moc možností si je nacvičit. Ale máme velmi šikovné hráče na přesilovky, kteří je hrávali i v jiných týmech. Na přesilovkách musíme pracovat neustále, aby nám pomáhaly vítězit, je to důležitá součást hry.

Dá se říct, v čem budou Vítkovice jiné oproti minulé sezoně?

Těžko říct. Všechna mužstva hrají to samé, je jen pár malých odchylek – kdo má jakou formu a dokáže zužitkovat šance.