Stále stejný Třinec, jako CSKA Moskva. Ale zaskočili jsme je, tvrdí Hudáček

Dál hájí sparťanskou branku a nic na tom nezměnila ani páteční vyhrocená prohra 2:3. V brankáři pražský klub chybu nemá a slovenský veterán to v sobotu prokázal.

Při výhře 5:2 kryl 28 střel.

Za novináři došel s ostýchavými dcerami, které by tátu k cizím lidem nejradši nepustily. „Neboj se, já se jen postavím do záběru. Támhle se schovej,“ nabádal jednu z nich. Obě horlivě svého tatínka při rozhovoru pozorovaly.

Jak těžký byl zápas, když jste prohrávali 0:1?

Myslím, že jsme se poučili z pátečního zápasu, kdy jsme vyhrávali 1:0, ale po vyrovnání jsme začali panikařit. V šatně jsme si sami řekli, že to není moc dobré. Musíme hrát to samé, ať gól dáme, nebo ho dostaneme. To znamená jít pořád dopředu, chtít dát gól, tlačit se před brankáře.

A udržet emoce?

Přesně tak! Ovšem před domácími fanoušky to jde vážně těžko, když vás ženou dopředu. V pátek jsme na tom pohořeli, po druhém gólu diváci ztichli a my se dostali do depky. Tentokrát jsme se vezli na pozitivních emocích, nelétalo to nahoru dolu.

Dá se atmosféra s fanoušky užít?

Já měl štěstí na fanoušky během celé své kariéry, ale takoví, jako jsou v O 2 areně, všude nebyli. Jsou vynikající. Kariéra nepotrvá celý život, ale vzpomínky zůstanou. Díval jsem se po celé aréně a bylo to nádherné. Přišly pocity, které jsou možná víc než body nebo poháry.

Bylo to pro vás nejpohodovější finálové utkání z těch dosavadních čtyř?

Vůbec ne, byl to velmi těžký zápas. Když Třinec snížil na 2:4, měl tam další šance... Myslím, že série bude ještě zajímavá. Nicméně do Třince jedeme s tím, že ve čtvrtek budeme mít šanci získat titul.

Hráli jste tentokrát defenzivněji, než tomu bylo v pátek?

První domácí utkání jsme hráli špatně. Nejdřív jsme tlačili dopředu, pak se hrozně zatáhli. Teď jsme se uklidnili. Třinec zaskočilo, že jsme rychlejší a silnější. Stíháme s ním bruslit, máme větší ofenzivní sílu, takže když toho využijeme a budeme hrát bez chyb a zbytečných oslabení, zůstaneme na koni.

Vnímáte, že Třinec musel hru otevřít, když jste ve druhé třetině vedli?

Třinec hraje pořád to samé... Jako CSKA Moskva. My se dokážeme přizpůsobit, ale Třinec jede stále stejně. Jak jsem řekl, zaskočili jsme je. Musíme toho využít, máme spoustu sil.

Jak jste to myslel s tou Moskvou?

CSKA hraje úplně totožně. Za stavu 0:0, 1:0 nebo 0:1 hraje pořád to samé. Jako Třinec, ale my víme, jak na to.

Jak velkou podporu vám dodává přítomnost rodiny?

Klobouk dolů před manželkou. Jela osm hodin vlakem se třemi dětmi na jednu noc. Moc jim děkuju, je to velká podpora.