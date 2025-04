Kováčik v euforii hecuje Kometu: Ať je zase titul! A chlapi, lepší atmosféru

Většinu zápasů brněnské Komety v play off sleduje doma, během semifinále proti Spartě se ale objevil v kotli fanoušků a hnal mužstvo společně s nimi. Jozef Kováčik je v Brně vždy vítaný.

„Prožil jsem tam nejkrásnější roky, to není tajemství. Jel bych i na šestý zápas, ale jedu hrát na mistrovství Slovenska veteránů do Bratislavy. Tak budu klukům držet palce, aby přes Spartu postoupili a já se letos na Kometu ještě dostal. Když vyhrají ještě pětkrát, bude to dobré,“ burcuje svůj bývalý tým horkokrevný borec, který v Brně odehrál šest sezon, třikrát si s ním zahrál finále a na kontě má jeden titul.

Co říkáte současné Kometě?

Tým se po několika neúspěšných letech vyměnil, vyčistil. Neznamená to, že hráči, co v něm byli, jsou špatní. Tak jako jsem odešel já, tak odešli i další, zase se to dobře poskládalo, střední třídu doplňují mladší kluci. Velmi dobrý je brankářský tandem. Vypadá to slibně.

Soudě podle příspěvků na sociálních sítích sledujete brněnskou cestu v letošním play off s velkým nadšením.

Já? No hej! Kometa mi začíná připomínat tým, který toho může do budoucna hodně dokázat. Brno ve mně zanechalo kopec věcí, prožívám to hodně. Když jdeme u nás v Topolčanech do hospody, jako jediní si pustíme Kometu, ostatní se dívají na slovenské play off. Musím říct, že jsem byl na dvou zápasech v Trenčíně, protože dcera má odtud přítele, a taky jsem se byl podívat v Nitře, kde jsem dřív hrával, ale když někam jezdím častěji na hokej, je to Brna.

Kometa – Sparta šesté semifinále play off extraligy od 18:00 ONLINE

A proč ne rovnou do kotle, že? Objevil jste se v něm během čtvrtého zápasu semifinále.

Sešlo se to tak, že jsem seděl na místě nad kotlem Sparty a byl jsem zklamaný z atmosféry, jakou na Kometě nepamatuji. Bylo mi špatně z toho, že jsem slyšel jenom sparťany a ne naši tribunu! To se prosím nebavím o kotli, ale o druhé tribuně, která nedokázala hosty překřičet. Prohrávalo se, nakonec se prohrálo 0:1, gól by tomu pomohl, ale i tak jsem byl rozčarovaný. Říkal jsem si, že bude dobrý nápad zkusit to ještě víc vyburcovat, tak jsem si to šel na jednu třetinu zkusit. (směje se)

Záběry, jak stojíte s brněnským bubeníkem Čertem, kolují po internetu. Máte spolu osobní vztah?

Silnější jsem ho měl s bývalým rozeřvávačem Ričim, ten byl na tribuně za mé éry. Jsme ale v přátelském kontaktu i s Čertem. Byl jsem rád, že mě kluci za bránou přivítali. Chorály si pamatuji, něco jsme si spolu zakřičeli. V tom jsou oni jedničky. Doufám, že v pátek bude atmosféra úplně top, že zimák spadne. Chlapi, hrajeme o finále!

Jozef Kováčik v kotli Komety:

Zúčastnil jste se i průvodu fanoušků s dýmovnicemi z centra Brna k hale před třetím utkáním semifinále?

Ne, to jsem byl ještě doma. Velmi rád jsem obrázky z průvodu sdílel. Mám radost, že to lidi v Brně baví, je to hokejové město. Tisíc lidí jde pohromadě, zazpívají si, zahalí se modrobílým dýmem. Ukazují soudržnost, a já můžu potvrdit, že i hráči v šatně tohle vnímají a tlačí je to dopředu.

Kováčik v Kometě Za brněnský tým odehrál mezi lety 2011 až 2017 šest sezon. Za Kometu nastoupil k 322 extraligovým utkáním, v nichž zapsal 127 bodů (35+92).

Prožíváte znovu boj se Spartou, jako když jste sám hrál?

Možná to podobné je. Sparta byl můj oblíbený soupeř, všichni tam byli hokejisti, neuchylovali se k nějakému bránění, hráli dobrý hokej. A mělo to divácký náboj, o tom se nemusíme bavit. Ze strany Brna tam vůči Praze je nevraživost, je to derby. Super časy to byly!

Co vám blesklo hlavou, když pátý zápas rozhodl pro Kometu dělovkou z vrcholu kruhu Libor Zábranský?

No co myslíte. (rozesměje se)

Téměř stejný gól jste dal v O2 areně vy ve čtvrtfinále 2017.

Přesné datum si nepamatuji, ale rok 2017 samozřejmě vím. Byla to stejná brána, akorát v ní nestál Kovář, ale tehdy Pöpperle. Poslal jsem mu to do stejného víka jako mladý Libor ve středu Kovářovi, jenom já jsem střílel od opačného mantinelu a nebylo to v přesilovce, ale normálně po buly.

Libor Zábranský rozhoduje 5. semifinále:

Oneplay Sport @oneplaysportcz 🏒 Kometa uspěla v pátém duelu semifinále a je krůček od postupu! Vítěznou branku dal v prodloužení Libor Zábranský. #TELH https://t.co/SwNQAOXf8k oblíbit odpovědět

Běží vám to živě před očima?

S Liborem jsem si psal a prý mu to Guli (obránce Michal Gulaši) hned připomněl. My jsme tehdy šli na buly, Zaťa (Martin Zaťovič) se postavil mezi nám obránce. Říkám mu: starý, když se buly vyhraje čistě, vezmi puk, načepuj mi to na volej a já to pošlu do víka. Přesně tak se to i stalo.

Dal jste tehdy váš nejdůležitější gól v Kometě?

To těžko říct, ale jeden z nejdůležitějších byl. Posunul nás do vedení 2:0 na zápasy, což bylo lepší než jet do Brna za stavu 1:1. Takový gól, který dáte v prodloužení, to druhé mužstvo hodně položí.

Jeden zápas na Spartě jste rozhodl i v nájezdech, to už je jedenáct roků, vzpomenete si?

Naše druhá série, kterou jsme proti Spartě odehráli, rok 2014, pátý zápas. Nikdo už od nás nechtěl jet, tak jsem se zvedl a s obrovským štěstím to doskákalo za Pöpperleho. Ten proti nám chytal všechna tři play off, co jsme s Kometou proti Spartě měli. A všechna jsme vyhráli! Kdybychom je vyřadili i počtvrté, tak už nevím, co si o tom myslet. (směje se) Byl bych moc rád, kdybychom Spartu poslali na dovolenou i teď.

Slovenský obránce Komety Brno Jozef Kováčik utěšuje svého krajana Michala Sersena ze Sparty. Brno přehrálo ve čtvrtfinálové sérii favorizovanou Spartu 4:2. (2012)

Napadají vás paralely s brněnským titulovým tažením před osmi lety, u kterého jste byl?

Už jsem zmínil, že tým se trochu očistil, vyměnil. Trefili se dobří hráči, funguje propojení střední generace s mládím. Tehdy tam byli Káňa, Nečas, Mallet, Dočekal, Zohorna a další, teď jsou tam Kos, Konečný, Kollár a další. Velmi dobře je to spojené, což je důvod, proč pevně věřím, že si to kluci uhrají.

Co brankář Postava, jak se vám líbí ten?

Připomíná mi Čila! (Marka Čiliaka) Taky do toho vletěl mladý jako Čilo tehdy. Trochu rozlítaný, lítá z tyčky na tyčku, občas ho to vynese z branky. Vidíte, další věc, co je stejná s naší historií. Pořád něco mi ukazuje, že tento rok to zase přijde.

Kdo vám v současné Kometě připomíná vás?

Typologicky tam takový hráč není. Perfektní obránce je Ďaloga, výborný do kabiny, rychlý, ale chybí mu zakončení. Kdyby dal polovinu šancí, co má, tak boduje i v NHL. Nedávno tam byl Kanaďan Tansey, tomu dali i moje číslo šest, to jsem šel do vývrtky. Nějaké body udělal, ale nebyl to týmový hráč. Bodově se mi přiblížil loni Gazda, ten měl výbornou sezonu.

Jste v kontaktu s bývalými spoluhráči z Brna?

S Leošem Čermákem nebo s Harrym (Tomášem Malcem) pořád. Mám se potkat i s Tomášem Svobodou. Udržuji kontakt ale i se současnými borci, nedávno jsem byl v Brně na veletrhu a tam se přišli podívat Marek Ďaloga s Kristiánem Pospíšilem.

Co jste tam dělal vy?

Pracuji ve firmě, která se věnuje designovanému oplocení. Mám na starosti prodej, kamarád je hlavou firmy. Teď se pro nás dobře vyvíjí situace v Česku, na Slovensku a v Rakousku, proto jsem vyrazil i na veletrh.

Slovenští hokejisté (zleva) Kristián Pospíšil, Jozef Kováčik a Marek Ďaloga na veletrhu v Brně.

Už jste oplotili dům někomu z Komety?

Ještě k tomu nedošlo. Bavil jsem se o tom před lety s Petrem Holíkem, ale ten kolem toho pořád chodil dokola, až jsem to vzdal. Nerad na někoho tlačím, není důvod. Teď se hlásil Ďalo, že by chtěl pergolu, tak budu třeba mít zakázku u něho. I Kristián byl docela nadšený z toho, co děláme. To ale budeme řešit až po sezoně. Teď ať mají hlavu jen na hokej, pergola se může postavit kdykoliv.

Vy se hokeji už nevěnujete?

Třetím rokem hraji za veterány na Slovensku, prakticky bez tréninku, jen několikrát do roka se sklouznu. Trénoval jsem v Topolčanech první ligu, odtud jsem odešel, a poslední dva roky jsem dělal s univerzitním týmem v Nitře.