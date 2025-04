Rozpolcený otec Zbořil přeje oběma synům: Srdce říká Kometa, rozum Dynamo

Devětadvacetiletý Adam v závěru čtvrtečního prvního utkání série najížděl s pukem do pásma Pardubic, kolem o rok mladšího Jakuba vystřelil a pak se vydal k brankovišti. Tam ho domácí zadák bez váhání drapl za ruku a ve spolupráci se spoluhráčem Jáchymem Kondelíkem vykázal sourozence pryč.

„Akorát jsem ho chytil, aby nejezdil do mého gólmana. ‚Kondel‘ má proti Adamovi výškovou převahu, tak mi s ním pomohl,“ usmíval se poté Jakub Zbořil.

Interní minisouboj brněnských rodáků je jedním z pikantních prvků boje o extraligový trůn. Třináct let poté, co se ve finálové bitvě Komety s Pardubicemi utkali bratři Hynek a Tomáš Zohornovi, proti sobě stojí opět sourozenci. K titulu mají po dvou zápasech daleko oba stejně; ve čtvrtek vyhrála Kometa 2:1 v prodloužení, v pátek Dynamo 2:1 v normální hrací době.

Na rodinném snímku jsou vedle sebe členové hokejové rodiny (zleva) obránce Jakub Zbořil, útočník Adam Zbořil a otec Josef Zbořil.

„Všichni se mě ptají, komu fandím. Hrozná otázka! V srdíčku mám oba kluky. Já bych jim přál hlavně to, aby se jim dařilo, byli šikovní, něco pěkného předvedli,“ vyznal se Josef Zbořil, otec soupeřících finalistů.

Oba v Brně přivedl k hokeji, kvůli nim si udělal i trenérskou třídu a pomáhal u žáků Komety. „Jsem Brňák, proto asi o něco víc přeju Brnu. Musím smeknout před Kometou, co v sezoně dokázala. V listopadu nad ní fanoušci frfňali, jak hrozně hraje, a teď je zase každý komeťák,“ pronesl Zbořil starší.

Povedené kousky mu ve finále ukazují oba jeho synové. Adam byl jak u vítězné branky svého celku v prvním duelu, tak asistoval u gólu v zápase číslo dva. Jakub nádherně založil gólovou akci též včera ve druhé bitvě. „Na to se hrozně dobře dívá,“ mnul si ruce hrdý otec. První zápas viděl v televizi, druhý osobně.

Ofenzivní kousky druhé brněnské řady, jejíž součástí je Adam Zbořil, mu však dělají radost již několik měsíců. „Jak Adam otvírá prostor Peteru Muellerovi, přihrává a nakonec byl u rozhodujících okamžiků v semifinále, kvůli tomu jsem schopný běhat po baráku a řvát radostí jako tur,“ přiznává hrdý táta.

Hra „jako prase“ se neděje

Trnout nad tím, aby se jeho děti při boji o mistrovský pohár neporvaly nebo si neublížily, zatím Zbořil starší nemusí. I když ve včerejší druhé partii skončil hned první vzájemný střet při dojíždění puku v rohu Adamovým sražením Jakuba, na ostřejší zákroky nebo pěsti nedošlo.

Přestože Adam Zbořil s předstihem avizoval, že na bratra má nachystanou „hru jako prase“ a sekeru při první možné příležitosti, nic výstředního se na ledě neděje.

„Jednu sekeru mi brácha dal, na útočné modré mezi střídáními, ale nic hrozného. Emotivní je to pro mě z více stran, hraji proti mateřskému oddílu, chci titul. Je to tady a je to úžasný,“ líčil Jakub Zbořil během úvodního utkání v rozhovoru pro Oneplay Sport.

Na rodinném snímku jsou vedle sebe členové hokejové rodiny (zleva) otec Josef Zbořil, útočník Adam Zbořil a obránce Jakub Zbořil.

Táta finalistů překvapený není. „Adamova slova padla v euforii po postupu do finále. Kuba takové proslovy nemívá, je malinko větší introvert, vyhrát ale taky chce. Nikdo nečeká, že se budou kluci jeden druhému v zápalu boje vyhýbat, je to hokej, každý má své povinnosti. Šli by do sebe, nic nefér by si ale neudělali. Den před finále spolu šli na kafe a věřím, že 20 minut po konci půjdou zase,“ sděluje Josef Zbořil.

Sice přiznává velké rozpolcení nad tím, komu víc přát pozvednutí mistrovského poháru, jedním dechem však dodává, že s oběma syny má i během finále úplně stejný kontakt jako vždycky. Diplomacie ve jménu toho, aby ani jeden z potomků nemusel mít dojem, že otec straní tomu druhému, není u Zbořilů potřeba.

„Máme mezi sebou takový vztah, že všichni tři víme, že srdíčko je na prvním místě. Tak to je mezi tátou a jeho kluky nejlepší. Co si řekneme, to myslíme upřímně,“ vyznává se.

Sám však musí cítit, že čím déle finále potrvá, tím víc se bude blížit okamžik, kdy jeden z jeho synů bude šťastný a ten druhý skončí s ránou na duši.

„Kuba se loni v AHL dostal do semifinále play off, v němž s Clevelandem prohrál sedmý zápas a pamatuji si dobře jeho zlomený hlas, když jsme spolu mluvili. I velcí chlapi v hokejové výstroji mají slzy v očích, když nějaký sen skončí. Na to ale teď nemyslím. Jsem šťastný, že to oba někam dotáhli, že mají výborné kariéry,“ vypráví Zbořil starší.

Synovi by dal 10 centimetrů

Jediné, co ho při pohledu na hokejovou linku v jeho rodině mrzí, je nižší vzrůst u staršího Adama. Na svých nesmírně silných stehnech nese centr Komety tělo vysoké pouze 167 centimetrů, což je podle jeho otce jedním z důvodů, proč se – na rozdíl od bratra Jakuba – nedostal do NHL.

„Do jeho osmnácti let se o něm na internetu mezi skauty psalo v superlativech. Čekalo se, jestli vyroste, a to se nestalo. Já mám metr devadesát, a kdybych mu mohl deset čísel dát, tak to udělám. Adam je hrozně podceňovaný hráč, přitom experti i pozornější diváci musí vidět, že v hlavě, rukou a nohou to má,“ říká o hráči, který prožívá životní sezonu a vysloužil si v Brně novou tříletou smlouvu.

Na podzim otci svitla naděje, že o titul budou jeho synové bojovat společně, když byl ve hře Jakubův návrat do Komety. „Dynamo to pak přebilo,“ připomíná, že po návratu ze zámoří se bývalý obránce Bostonu rozhodl pro lepší nabídku Pardubic.

I proto se Zbořilovi staršímu rýsuje v hlavě vize, jak přijme finálový výsledek. „Pokud vyhraje Dynamo, může to pomoct i Kubovi, aby neměl potíže se smlouvou. To mi říká rozum. Kdyby vyhrála Kometa, moje brněnské srdce to přijme s radostí a Adam by si za všechno, co pro kariéru udělal, zasloužil být na výsluní,“ uvažuje.