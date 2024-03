Nabízeli i auto! Nejstarší hokejový rozhodčí Touš o tlaku, jizvách či Hlinkovi

Tlakům nepodléhal, byť mu v jistém klubu nabízeli i ojetinu. „Já na to, že v Benátkách mi slibovali letadlo,“ směje se vysoký, šlachovitý chlapík s obličejem zjizveným po ranách pukem nebo hokejkou.

Kdy to nejvíc bolelo?

Pískání není sranda, na mé tváři se odrazilo. Koukněte na ty jizvy. Ze zápasu Slavia – Kladno o postup do extraligy jsem měl dvanáct stehů. Jeden Kladeňák mi utrhl bradu. Docela bruslím, on si proto myslel, že jsem hráč, a ohnal se po mě hokejkou. A mně se valila krev na dres. Druhá třetina, čtyři minuty před koncem. Ze střídaček mi podali ručník, spěchali jsme do nějaké síně slávy, mezi medailemi mě zašili, zamazali zeleným a jelo se dál.