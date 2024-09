Čtvrtá nula pro Kořenáře. A to jsem se letos naší obrany trochu obával, přiznal

Sparta kromě nečekaných proher s Kladnem (2:4) a Karlovými Vary (1:2) sbírá jinak bezchybné výhry. 3:0 nad Třincem, 5:0 nad Plzní, 4:0 nad Českými Budějovicemi...

A naposledy teď v neděli znovu 4:0 nad Pardubicemi.

Josefe, to je nová norma?

Bylo by to ideální! Jsme rádi, že nám to teď do brány padá, my jen musíme pokračovat. Přijdou těsné zápasy, kdy to bude náročnější.

Trenér Pavel Gross dává pokyny sparťanské lavičce.

Pomohly vám ty facky s Vary a Kladnem?

Určitě ano. Vyhráli jsme první zápas s Třincem a mysleli si, že to půjde úplně samo. Jenže tak to úplně nebylo. Od těch dvou proher už zase hrajeme výborně, byť samozřejmě tušíme, že to asi nepůjde takhle pořád.

Zajímají vás čistá konta?

Jsou příjemné. Minulý rok jsem neměl ani jednu nulu, letos už přišla čtvrtá. Ale člověk musí jít zápas od zápasu. Až pojedeme ve středu z Olomouce, nikdo se nebude ptát na dnešek.

Je příprava na Pardubice jiná, když může dát gól každý?

Je to náročnější, ale já zastávám názor, že hodně může škodit, takže se k tomu moc neupínám. Nestuduju, kdo kam střílí, jaké dává góly. Nejvíc mě zajímají přesilovky.

Co na vaše výkony říká kolega v bráně Jakub Kovář? Zatím jste ho do brány nepustil.

Je za tým rád. Stejně tak všichni kluci, co jsou zranění nebo nemocní. Jsou rádi, že po těch dvou fackách se nám daří.

Jsou vychytané nuly důsledkem defenzivního pojetí hry?

Vůbec. Vůbec. Nechci na nikoho nic házet, ale myslím, že jsme minulý rok měli obranu lepší. Líbila se mi víc. Když jsem viděl, jak jsme bránili... Ale nuly nebyly. Letos jsem se trochu obával. A vidíte, že to funguje.

Neměl jste v předposlední minutě strach? Pardubice střílely po chybě do prázdné. Ale netrefily.

Viděl jsem, že jsou na ledě mladší kluci. Mladej Hrába to tam středem dal někam, kam neměl, tak jsem se rozčílil, ale naštěstí to snad trefilo tyčku. Dopadlo to dobře.

Pro mladší kluky to musí být velká škola, když se vám takhle podaří vyhrát v Pardubicích, ne?

Všichni odvádějí super práci a určitě se jim hraje lépe, když se nám daří. Kdybychom prohrávali, byli by nervózní a nedařilo by se nám všem. Takto nasbírají lepší zkušenosti.

Na tribuně vás sledoval reprezentační trenér Radim Rulík. To vám teď asi nevadilo, že?

Určitě ne. Ale ať je tady kdokoliv, tak nás zajímá jenom jedno. Super výhra.