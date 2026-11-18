„Je to kvalitní brankář, který byl v minulé sezoně po zásluze členem národního týmu a na mistrovství světa dostal důvěru jako jednička. Věřím, že se může dál zlepšovat a že to nejlepší má ještě před sebou,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek pro klubový web.
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Rodák z Pelhřimova tvoří ve Spartě brankářskou dvojici s Jakubem Kovářem. V extralize debutoval za Jihlavu, chytal i v Třinci.
Do aktuální sezony vstoupil kvůli zdravotním problémům později, doposud zasáhl do osmi zápasů, z nichž Sparta vyhrála jen dva. V extralize Kořenář doposud odchytal 150 utkání a sedmnáctkrát udržel čisté konto.