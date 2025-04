Jako den a noc. Kořenář vynuloval Kometu, zpětně ale přiznal: Byl jsem trochu nesvůj

Když Sparta prohrála třetí a také nakonec jediný zápas ve čtvrtfinálové sérii s Třincem, Kořenáře v dalších střetnutích nahradil v brankovišti kolega Jakub Kovář.

To se tentokrát nestalo, byť takový krok mohl od trenéra Pavla Grosse a jeho asistentů leckdo očekávat.

Na sparťanského brankáře letělo jen devět střel, přesto inkasoval hned třikrát, což Brnu stačilo na těsnou výhru 3:2.

„Nějaká komunikace mezi námi proběhla, ale nebudeme zveřejňovat, co se dělo. Ale můžu říct, že už v úterý po zápase jsem věděl, že do branky půjdu zase, takže jsem se mohl připravit,“ popsal Kořenář.

Jak složitě jste takovou porážku zpracovával?

Jasně, že jsem z toho nebyl nadšený, byl jsem trochu nesvůj. Ale bylo důležité se z toho vyspat. Snažil jsem se na to pak nemyslet, první zápas už zkrátka nic neovlivní. Důležité bylo sérii srovnat a jsem rád, že se nám to povedlo.

Nešťastný sparťanský brankář Josef Kořenář po prohře s Kometou.

Chytalo se vám ve druhém utkání lépe?

Stoprocentně. Devět z deseti gólmanů vám potvrdí, že když na ně jde méně střel, chytá se jim hůř, než když jsou v permanenci. To jsem byl teď já, úplně jako den a noc.

Hned ve druhé minutě na vás najížděl osamocený Jakub Flek, s jeho střelou jste si poradil.

To byl asi moment, který určil, jestli se nám zápas povede, nebo ne. Nakonec jsem byl úspěšnější já, za což jsem rád. V prvním utkání jsme měli do obrany otevřené dveře, tentokrát už to bylo lepší.

Dodala vám tato situace pohodu do zbytku klání?

Určitě, takový zákrok potěší, navíc hned na začátku zápasu. Nula je i po prvním duelu příjemnější, teď se půjde dobře do třetího zápasu.

Fleka jste vychytal ještě jednou, ve třetí třetině jste proti jeho střele skoro do prázdné branky vytasil levý beton.

To byla trochu náhoda, byl jsem tam totiž pozdě. Měl jsem štěstí, že mě trefil do nohy.

Mohl jste si v závěru i trochu užívat atmosféru naplněné arény?

To se úplně nedá říct, dokud není šedesátá minuta. Ale letělo na mě víc střel, což je lepší, než když čekám, co přijde.

Nepřehledná situace před sparťanskou bránou Josefa Kořenáře.

Zatím série nenabízí tolik strkanic jako například ta předchozí s Třincem. Čím to?

S Třincem je rivalita dlouhodobější a větší, odehráli jsme proti sobě za poslední tři roky spoustu zápasů, takže to bude i tím. Série s nimi pro nás navíc byly nepříznivé. S Kometou jsou zápasy zatím poklidnější, ale v Brně to bude trošku horší.

Teď se přesouváte na led soupeře.

A bude to tam těžké jako vždycky. Zase bude zaplněná aréna, jen ne úplně našimi příznivci. Ale já mám rád, když se fandí a je skvělá atmosféra, i když ne na naší straně. Musíme hrát svůj hokej a ne se přizpůsobit jako v prvním zápase. Doufám, že tam nějaký bod dokážeme urvat.