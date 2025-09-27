V týmovém bodování je Koláček už druhý za Nickem Olesenem, Budějovicím tak roste nový sniper. Cenu za nejlepšího hráče v dresu domácích dostal brankář Milan Klouček. Zaslouženě, nepustil za svá záda ani jeden gól.
Na ledě se však v pátek večer zaskvěl ještě jeden muž s velkým emkem na prsou. Třiadvacetiletý křídelník třetí formace Koláček. Navíc svou trefou, po křižné přihrávce Jana Ordoše, otevřel skóre páteční „střelnice“.
Josefe, asi zápas nelze hodnotit jinak, než superlativy, že?
Jasně, bylo to super. Chtěli jsme do utkání dobře vstoupit, což se nám povedlo. Každý si na ledě dělal to, co měl. To, že tam napadalo tolik gólů, bylo jen plus. Kdyby mi někdo dopředu řekl, že dáme Kometě osmičku, tak mu řeknu, že se asi zbláznil (směje se).
Vypadalo to, že vám to ve formaci fungovalo i bez zraněného kapitána Michala Bulíře.
On chybět samozřejmě bude, protože je to zkušený hráč. Teď jsme nějaký gól ale dokázali dát i bez něj.
Jak vám rostlo sebevědomí proti úřadujícímu mistrovi, když jste přidávali jeden gól za druhým?
Na hokejce je to znát, ale pořád chcete být nohama na zemi, nedělat blbosti. Pořád jsme si říkali, že musíme také přemýšlet nad horu dozadu. Ve třetí třetině, když už jsme vedli 6:0, jsme už hlavně chtěli pomoct Kloudymu (brankář Milan Klouček, pozn. red.), aby tu nulu udržel.
Kde se vzala ta vaše proměna oproti minulému ročníku? Kouč Ladislav Čihák vás také chválil, jste poctivý kluk, více střílíte?
V tréninku se to do střelby i brány více tlačím, trenéři mi dali zelenou. Hlavně, ať to všechno pálím na bránu. Snažím se hledat nejrůznější střelecké pozice, bavili jsme se o tom i s Milanem Gulašem. Udělalo mi radost, že mi volal sám a chtěl mi poradit, jak si najít ty správné pozice.
Dal jste dva góly, už vás během zápasu popravdě napadlo, že byste dal hattrick?
Každý hráč to asi v hlavě pak má. Pořád jsem se snažil dělat takové ty malé věci, které naší formaci dovedli ke gólům. Pořád jsme si to v lajně připomínali. Kdyby padl hattrick, byla by to pěkná třešnička na tak sladkém dortu.
Začínáte se posouvat v týmové hierarchii výš. Už se z vás stává ten hráče, na kterého se bude spoléhat. Co vy na to?
Samozřejmě to potěší. Každý chceme mít ve hře svou roli, moc si toho vážím. Pořád chci na sobě pracovat, aby si jí za první udržel a za druhé, abych se ještě dokázal zlepšovat.