Českobudějovický Motor na svém ledě v osmém extraligovém kole doslova deklasoval lídra tabulky. Brněnskou Kometu Jihočeši přehráli přesvědčivě 8:0 a nedali matnému týmu kouče Kamila Pokorného šanci. Motor se tak posunul na druhé místo tabulky, právě za svého pátečního soupeře. Jediným dvougólovým střelcem zápasu byl útočník Josef Koláček.
Českobudějovický Koláček se raduje gólu do sítě Komety.

Českobudějovický Koláček se raduje gólu do sítě Komety. | foto: ČTK

Trenér Brna Kamil Pokorný horlivě gestikuluje na své svěřence.
Ani náhradní gólman Brna Jan Kavan nenašel recept na českobudějovické střelce.
Hráči Českých Budějovic slaví trefu do sítě Brna.
Trenér Brna Kamil Pokorný nemůže být spokojený se hrou svých svěřenců na ledě...
6 fotografií

V týmovém bodování je Koláček už druhý za Nickem Olesenem, Budějovicím tak roste nový sniper. Cenu za nejlepšího hráče v dresu domácích dostal brankář Milan Klouček. Zaslouženě, nepustil za svá záda ani jeden gól.

Na ledě se však v pátek večer zaskvěl ještě jeden muž s velkým emkem na prsou. Třiadvacetiletý křídelník třetí formace Koláček. Navíc svou trefou, po křižné přihrávce Jana Ordoše, otevřel skóre páteční „střelnice“.

Josefe, asi zápas nelze hodnotit jinak, než superlativy, že?
Jasně, bylo to super. Chtěli jsme do utkání dobře vstoupit, což se nám povedlo. Každý si na ledě dělal to, co měl. To, že tam napadalo tolik gólů, bylo jen plus. Kdyby mi někdo dopředu řekl, že dáme Kometě osmičku, tak mu řeknu, že se asi zbláznil (směje se).

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Vypadalo to, že vám to ve formaci fungovalo i bez zraněného kapitána Michala Bulíře.
On chybět samozřejmě bude, protože je to zkušený hráč. Teď jsme nějaký gól ale dokázali dát i bez něj.

Jak vám rostlo sebevědomí proti úřadujícímu mistrovi, když jste přidávali jeden gól za druhým?
Na hokejce je to znát, ale pořád chcete být nohama na zemi, nedělat blbosti. Pořád jsme si říkali, že musíme také přemýšlet nad horu dozadu. Ve třetí třetině, když už jsme vedli 6:0, jsme už hlavně chtěli pomoct Kloudymu (brankář Milan Klouček, pozn. red.), aby tu nulu udržel.

Kde se vzala ta vaše proměna oproti minulému ročníku? Kouč Ladislav Čihák vás také chválil, jste poctivý kluk, více střílíte?
V tréninku se to do střelby i brány více tlačím, trenéři mi dali zelenou. Hlavně, ať to všechno pálím na bránu. Snažím se hledat nejrůznější střelecké pozice, bavili jsme se o tom i s Milanem Gulašem. Udělalo mi radost, že mi volal sám a chtěl mi poradit, jak si najít ty správné pozice.

Hráči Českých Budějovic slaví trefu do sítě Brna.

Dal jste dva góly, už vás během zápasu popravdě napadlo, že byste dal hattrick?
Každý hráč to asi v hlavě pak má. Pořád jsem se snažil dělat takové ty malé věci, které naší formaci dovedli ke gólům. Pořád jsme si to v lajně připomínali. Kdyby padl hattrick, byla by to pěkná třešnička na tak sladkém dortu.

Začínáte se posouvat v týmové hierarchii výš. Už se z vás stává ten hráče, na kterého se bude spoléhat. Co vy na to?
Samozřejmě to potěší. Každý chceme mít ve hře svou roli, moc si toho vážím. Pořád chci na sobě pracovat, aby si jí za první udržel a za druhé, abych se ještě dokázal zlepšovat.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 8 6 0 0 2 27:23 18
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 8 5 0 0 3 29:15 15
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 8 5 0 0 3 22:18 15
4. HC Sparta PrahaSparta 8 4 1 0 3 26:17 14
5. HC Oceláři TřinecTřinec 7 4 1 0 2 25:18 14
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 8 3 2 1 2 24:20 14
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 8 4 0 2 2 19:18 14
8. HC Dynamo PardubicePardubice 8 4 0 0 4 27:22 12
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 8 4 0 0 4 22:23 12
10. HC OlomoucOlomouc 7 3 0 1 3 18:23 10
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 3 0 0 5 16:25 9
12. HC Verva LitvínovLitvínov 7 2 0 0 5 11:22 6
13. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 1 0 5 16:26 5
14. Rytíři KladnoKladno 8 1 0 1 6 13:25 4
Motoru roste sniper. Koláčka nabádají, ať to pálí na bránu, radí i Gulaš

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

25. září 2025  17:50,  aktualizováno  20:49

Musíme zlepšit obranu, ví Hradec. Přivedl vicemistra světa Kivistöho, Kovář skončil

Hokejisty extraligového Hradce Králové posílí finský obránce Tommi Kivistö. Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství světa podepsal na východě Čech smlouvu do konce roku s opcí...

25. září 2025  18:43

