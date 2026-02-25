Tipsport extraliga 2025/26

Každý zápas musíme jít na doraz, velí plzeňský kouč Jandač. Chce druhou příčku

Ervín Schulz
  13:06
Olympijská pauza je pryč a hokejová extraliga hned nabízí třaskavé západočeské derby. Ve středu od 17.30 se v plzeňské Logspeed.cz Areně utkají domácí Škoda a karlovarská Energie. Oba týmy, třetí Plzeň a druhé Karlovy Vary, dělí v tabulce jediný bod. Oba se rvou o účast v elitní čtyřce a tím o jistotu čtvrtfinále, rozhodne závěrečných pět kol základní části.

Plzeňský trenér Josef Jandač a jeho muži | foto: Martin Polívka, PLZ, Martin Polívka,  MAFRA

„Samozřejmě by nám to pomohlo. Program v předkole bývá náročný a může vás dohnat v dalších sériích. Ale my se k té čtyřce upínat nesmíme. Pokud to nevyjde, budeme si muset cestu vybojovat jinak,“ připouští plzeňský trenér Josef Jandač.

Olympijská pauza byla poměrně dlouhá. Jak jste namixovali program, aby si hráči odpočinuli, ale zároveň nevypadli z dobrého nastavení?
Nejprve hráči dostali krátké volno, aby vypnuli od hokeje. Pak jsme najeli na první tréninkový blok, kde jsme chtěli, aby znovu nahodili motory. Celý minulý týden jsme se věnovali hlavně systémovým věcem, poslední tři tréninky pak zaměřili na přesilovky, oslabení, vhazování a herní detaily.

Zvažovali jste během přestávky i přípravný zápas, podobně jako třeba Karlovy Vary?
Zpočátku ano, ale nakonec jsme od toho ustoupili. Pauzu nám zkrátila dohrávka se Spartou a navíc jsme měli drobné zdravotní komplikace. Někteří hráči potřebovali doléčit šrámy, do toho přišly i nemoci. Nemáme tak široký kádr, abychom si mohli dovolit další riziko, dali jsme přednost tréninku a regeneraci.

Do konce základní části zbývá pět kol. Budou klíčové především první dva duely s Energií a v pátek na Spartě?
Upřímně, já se na tabulku moc nedívám. Vím, že jsme třetí, ale ani nevím, kolik máme bodů my nebo soupeři kolem nás. Nechci se tím svazovat. Pro nás je důležité, že každý zápas musíme hrát na doraz. Je jedno, jestli proti Varům, Spartě nebo Vítkovicím. Pět kol, to je pořád hodně bodů ve hře, ale všechno je v našich rukách.

Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.

Z Českých Budějovic přišel Adam Kubík. Co od něj očekáváte?
Je to hráč, který umí dát gól a dobře vidí hru. Doufáme, že nám pomůže především v ofenzivě. Delší dobu nehrál kvůli zdravotním problémům, takže se postupně dostává do tempa. Potřeboval dohnat tréninkové manko, ale pauza mu pomohla, aby se sžil s naším systémem. Někdy taková změna pomůže jak hráči, tak týmu. Věříme, že jsme měli šťastnou ruku.

S jakým nastavením půjdete do závěru základní části?
Chceme být připravení hned od prvního zápasu. Samozřejmě byla pauza a po ní někdo naskočí hned a někomu to třeba chvilku trvá. My jsme dělali všechno pro to, abychom naskočili okamžitě. Vlčáků na čtvrté místo je hodně, ale doufám, že to zvládneme tak, abychom byli mezi nimi.

Cíl je jasný, chceme čtyřku, hlásí Sapoušek

Karlovarská Energie do olympijské přestávky zařadila i jeden přípravný duel, na ledě Kladna minulý týden podlehla 1:4.

„Víme, co musíme zlepšit, všechno jsme směřovali k pokračování soutěže. Tvrdě jsme trénovali každý den, každý do toho dával všechno. Věřím, že na finiš základní části jsme připravení. Cíl je jasný, chceme udělat čtyřku,“ prohlásil útočník Západočechů Robin Sapoušek.

Energie si během pauzy pojistila služby dvou hráčů. Vedení klubu uplatnilo opci na brankáře Daniela Krále a v příští sezoně bude ve Varech pokračovat i zkušený útočník Tomáš Redlich.

Vstoupit do diskuse

48. kolo

Kompletní los

49. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 47 21 5 4 17 146:123 77
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 48 18 3 3 24 112:141 63
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 48 15 6 4 23 97:127 61
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.

Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Každý zápas musíme jít na doraz, velí plzeňský kouč Jandač. Chce druhou příčku

Plzeňský trenér Josef Jandač a jeho muži

Olympijská pauza je pryč a hokejová extraliga hned nabízí třaskavé západočeské derby. Ve středu od 17.30 se v plzeňské Logspeed.cz Areně utkají domácí Škoda a karlovarská Energie. Oba týmy, třetí...

25. února 2026  13:06

Důležitá část sezony, upozorňuje hradecký Tamáši. A reprezentace?

Hokejista Alex Tamáši s pukem, kterým dal svůj první gól v české extralize.

Jsou to jenom kdyby, ale možná kdyby na konci minulého roku a na začátku letošního kvůli zranění několik týdnů nehrál, mohl se ucházet o místo ve slovenském týmu. Pro možný další vrchol kariéry,...

25. února 2026  12:25

Další velké jméno pro Spartu. Šmíd se vrací do Česka, bude pomáhat Augustovi

Ladislav Šmíd, asistent trenéra, na přípravném kempu české hokejové...

Hokejová Sparta se domluvila s dalším významným jménem. Nejen že od příští sezony její extraligový tým převezme úspěšný trenér reprezentačních juniorů Patrik Augusta. Na střídačku se k němu postaví...

25. února 2026  12:02

Pitomá olympiáda! Zámořští miliardáři se bojí o hvězdy NHL. Zuřili i kvůli Haškovi

Premium
Radko Gudas na olympiádě v Miláně sráží Sidneyho Crosbyho.

Pro fanoušky i samotné hokejisty znamená prestižní klání pod pěti kruhy naprosto jedinečnou událost. Najdou se však v branži lidé, které olympijský turnaj prachobyčejně štve. Šéfové klubů NHL kvůli...

25. února 2026

Piráti v ohrožení. Majitel: Kontumaci už neřešíme, viníci se potrestali sami

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Vstali jako fénix z popela, ale teď jim hoří křídla. Hokejoví Piráti z Chomutova mají i kvůli administrativní chybě a kontumaci na kahánku a hrozí jim, že zacouvají zpátky do druhé ligy.

25. února 2026  10:34

Boleslav po otočce živí naděje na play off. Moře nestačil náskok dvou gólů, bere bod

Jan Buchtel z Mladé Boleslavi slaví gól do sítě Olomouce.

Hokejová extraliga se blíží do závěru základní části, předehrávku 48. kola obstarali hráči Mladé Boleslavi a Olomouce. Ačkoliv Hanáci vedli ve středních Čechách už 2:0, nakonec se musejí spokojit s...

24. února 2026  17:20,  aktualizováno  21:05

Dramatický závěr extraligy. Boj o střelce, čtyřku i předkolo, jak dopadnou kolosy?

Hráči Sparty smutní po porážce s Plzní.

Posledních pět zápasů, tedy 15 bodů ve hře. Vzhledem k vyrovnané tabulce hokejové extraligy obzvláště důležitých. Základní část tuzemské nejvyšší soutěže míří do divokého finiše, který nabízí několik...

24. února 2026  14:57

Úleva, Přerov udrží první hokejovou ligu. Klubu se má podařit odvrátit hrozící zánik

Mladí fanoušci hokejového Přerova fandí svým oblíbencům.

Mise splněna. V sezoně plné nejistot mají hokejisté Přerova první jistotu – výsledkově se zachránili v první lize. Rozhodlo o tom víkendové padesáté kolo Maxa ligy. Přerov sice na domácím ledě...

24. února 2026  9:26,  aktualizováno  10:16

Hokejový svaz vyplatil jednu provizi dvakrát. Jeden a půl milionu dostala Peltova firma

Premium
Miroslav Pelta si u soudu, vyslechne rozsudek v kauze údajně zmanipulovaných...

Sehnat sponzora pro hokejový svaz může být zajímavý byznys. Ten, kdo štědrého dárce přivede, má nárok na odměnu. Redakce iDNES.cz ale odhalila případ, kdy hokejisté takovou provizi za jednoho...

24. února 2026

Morrissey se z olympiády vrátil zraněný. Winnipeg jej bude postrádat delší dobu

Michal Kempný a proti němu stojící Kanaďani Nathan Mackinnon, Nick Suzuki a...

Hokejisté Winnipegu se budou muset v NHL delší dobu obejít bez obránce Joshe Morrisseyho, který se vrátil se zraněním z olympijských her v Miláně.

23. února 2026  21:55

Filippi už Liberci v této sezoně nepomůže. Podstoupil operaci vyhřezlé ploténky

Autor čtyř libereckých gólů Tomáš Filippi během utkání s Kladnem.

Liberecký útočník Tomáš Filippi už se v této sezoně neobjeví na extraligovém ledě. Historicky nejproduktivnější hráč severočeského klubu se podrobil operaci vyhřezlé ploténky. Po zákroku v Krajské...

23. února 2026  15:14

Stříbrné loučení Crosbyho. Ve finále fandil z tribuny. Týmu bych nepomohl, uznal

Sidney Crosby (uprostřed) už se stříbrnou medailí na krku. Vlevo Brad Marchand,...

Strašně si přál být u toho. Prý nechybělo moc a do olympijského finále mohl nastoupit. Jenže nakonec zůstal stranou. Zranění, které si přivodil ve čtvrtfinále s Českem, vyřadilo kanadského kapitána...

23. února 2026  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.