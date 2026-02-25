Každý zápas musíme jít na doraz, velí plzeňský kouč Jandač. Chce druhou příčku

„Samozřejmě by nám to pomohlo. Program v předkole bývá náročný a může vás dohnat v dalších sériích. Ale my se k té čtyřce upínat nesmíme. Pokud to nevyjde, budeme si muset cestu vybojovat jinak,“ připouští plzeňský trenér Josef Jandač.
Olympijská pauza byla poměrně dlouhá. Jak jste namixovali program, aby si hráči odpočinuli, ale zároveň nevypadli z dobrého nastavení?
Nejprve hráči dostali krátké volno, aby vypnuli od hokeje. Pak jsme najeli na první tréninkový blok, kde jsme chtěli, aby znovu nahodili motory. Celý minulý týden jsme se věnovali hlavně systémovým věcem, poslední tři tréninky pak zaměřili na přesilovky, oslabení, vhazování a herní detaily.
Zvažovali jste během přestávky i přípravný zápas, podobně jako třeba Karlovy Vary?
Zpočátku ano, ale nakonec jsme od toho ustoupili. Pauzu nám zkrátila dohrávka se Spartou a navíc jsme měli drobné zdravotní komplikace. Někteří hráči potřebovali doléčit šrámy, do toho přišly i nemoci. Nemáme tak široký kádr, abychom si mohli dovolit další riziko, dali jsme přednost tréninku a regeneraci.
Do konce základní části zbývá pět kol. Budou klíčové především první dva duely s Energií a v pátek na Spartě?
Upřímně, já se na tabulku moc nedívám. Vím, že jsme třetí, ale ani nevím, kolik máme bodů my nebo soupeři kolem nás. Nechci se tím svazovat. Pro nás je důležité, že každý zápas musíme hrát na doraz. Je jedno, jestli proti Varům, Spartě nebo Vítkovicím. Pět kol, to je pořád hodně bodů ve hře, ale všechno je v našich rukách.
Z Českých Budějovic přišel Adam Kubík. Co od něj očekáváte?
Je to hráč, který umí dát gól a dobře vidí hru. Doufáme, že nám pomůže především v ofenzivě. Delší dobu nehrál kvůli zdravotním problémům, takže se postupně dostává do tempa. Potřeboval dohnat tréninkové manko, ale pauza mu pomohla, aby se sžil s naším systémem. Někdy taková změna pomůže jak hráči, tak týmu. Věříme, že jsme měli šťastnou ruku.
S jakým nastavením půjdete do závěru základní části?
Chceme být připravení hned od prvního zápasu. Samozřejmě byla pauza a po ní někdo naskočí hned a někomu to třeba chvilku trvá. My jsme dělali všechno pro to, abychom naskočili okamžitě. Vlčáků na čtvrté místo je hodně, ale doufám, že to zvládneme tak, abychom byli mezi nimi.
Cíl je jasný, chceme čtyřku, hlásí Sapoušek
Karlovarská Energie do olympijské přestávky zařadila i jeden přípravný duel, na ledě Kladna minulý týden podlehla 1:4.
„Víme, co musíme zlepšit, všechno jsme směřovali k pokračování soutěže. Tvrdě jsme trénovali každý den, každý do toho dával všechno. Věřím, že na finiš základní části jsme připravení. Cíl je jasný, chceme udělat čtyřku,“ prohlásil útočník Západočechů Robin Sapoušek.
Energie si během pauzy pojistila služby dvou hráčů. Vedení klubu uplatnilo opci na brankáře Daniela Krále a v příští sezoně bude ve Varech pokračovat i zkušený útočník Tomáš Redlich.