V průběhu června pak hráči absolvují náročné soustředění s dvoufázovými tréninky, zaměřenými na komplexní sílu i výbušnost. Celý program zakončí v polovině července a poté nastoupí poprvé na ledovou plochu.
Máte za sebou první dny přípravy na novou sezonu, jak zatím vše probíhá?
První týden jsem nebyl s mužstvem, ale víceméně je to taková klasika. Letní příprava v Plzni se týká kluků, kteří trénují společně. Samozřejmě jsou i hráči preferující individuální plán během léta a mají svoje kondiční trenéry, kteří se jim můžou věnovat víc. Takže si myslím, že to k tomu čím dál víc směřuje, nejen u nás, ale i v jiných klubech. Hodně kluků u nás má podobné agenty a ti to dávají do smlouvy. Já to respektuji a možná je to pro ně i lepší, že si odpočinou od toho každodenního martyria, které je potom čeká na ledě. Jsou v jiném prostředí, ti trenéři je obecně dokážou připravit individuálně líp, než když trénují ve skupině.
Jak vy osobně tuto skutečnost vnímáte?
Já jsem stará škola a mám na to trošku jiný pohled, který nezměním. Mně chybí u těch hráčů, kteří trénují individuálně, prostě to kardio. Musí si odběhat nějaké kilometry nebo to odjezdit na kole. A myslím si, že někteří trenéři jim třeba dělají tu přípravu takovou, aby je to tolik nebolelo, víc se zaměřují na sílu. My tady máme skupinu mladších hráčů, kteří pracují s naším kondičním trenérem, to máme pod kontrolou. Jsem přesvědčený, že všechno probíhá dobře, a plně tomu věřím. Je pravda, že se připojují i hráči, kterým to v minulosti pomohlo, jako třeba Dominik Simon nebo Honza Schleiss. Ti už mají něco za sebou, ale stejně chodí rádi s týmem.
Máte později v plánu třeba společné soustředění, kde bude tým pohromadě?
Ano. Plánujeme, že během května i června dorazí hráči dvakrát na společnou přípravu v Plzni. Tedy kromě cizinců, protože tam jsou další náklady na letenky. U nich spoléháme na to, že se připraví doma, ale ti dostupní kluci by měli dorazit. Nejsme tak bohatý klub, abychom si mohli dovolit soustředění, a tak příprava proběhne v domácích podmínkách.
Dostali od vás delší volno Adam Měchura s Matyášem Filipem, kteří byli v reprezentačním výběru?
Adamovi jsme teď první rok povolili svého kondičního trenéra nebo je v nějaké skupině, ale čas od času bude i s námi. Má to kombinované i s ledem, a to z důvodu, že chtěl trošku změnit letní přípravu. On je vysoký hráč, potřebuje pracovat hodně na té dynamice a věří tomu, že se se svým kondičním týmem lépe připraví. Co se týká Matyáše, ten má trošku zdravotní trable a také on bude mít individuální přístup, který už absolvoval vloni. Oba jsou to kluci, kterým věříme, že se připraví dobře, a také oni se objeví na společných srazech.
Jak jste spokojený s hráči, kteří doposud posílili tým?
Upřímně musím říct, že doplňování nebo obměňování kádru je prostě v rámci finančních možností klubu. A sami jsme zvědaví, jak to kluci zvládnou. Třeba Kanaďané MacPherson nebo Robertson nejsou asi hráči, o kterých bychom mohli s jistotou říct, jak se s přechodem do české extraligy vypořádají. Předpoklady určitě mají, věříme, že se rychle adaptují a že nám pomůžou. Určité riziko tam samozřejmě je, ale uvidí se až na ledě.
A další hráči?
Co se týká doplnění dvou mladých kluků, tak Aleše Čecha známe z Boleslavi a Chromiaka jsme měli dlouhodobě nakoukaného ze zámořské juniorské soutěže. Tam to bude samozřejmě o vývoji i o tom, že to jsou perspektivní kluci, kteří mají nejlepší léta před sebou. Sice už mají něco odehráno, proto jsou tady, ale chceme s nimi dál pracovat a posouvat je na vyšší level. Tam věřím, že to bude dobré. Ale u těch cizinců to někdy je tak, že buď kupujete hotového hráče z kvalitní soutěže, na kterého Plzeň těžko dosáhne, anebo musíte jít trochu do rizika.
Otazník visel nad gólmanem Malíkem, obáváte se jeho odchodu?
Tohle já neovlivním, ale věřím tomu, že zůstane. Přesto pokud by došlo k jeho odchodu, tak doufám, že Ruda Pejchar dokáže tým správně doplnit. Vždycky na to měl správné oko i cit a já se mu do jeho práce určitě motat nebudu.
Rozhlížíte se ještě po možném posílení kádru?
Určitě nějaký přehled o tom, jak se hýbe trh, musíte mít. To nemůžete nikdy vypustit, ale momentálně je to tak, že naše finanční možnosti jsou zatím uzavřené. Takže sice se rozhlížíme a rádi bychom ještě někoho přivedli, ale v nejbližší době se tak nestane.