Tipsport extraliga 2025/26

Jsme na špičkách a sledujeme. Jandač o plzeňském kádru i chybějícím článku

Petr Pánek
  7:00
V posledních pěti extraligových sezonách ztroskotali hokejisté plzeňské Škody vždy v předkole play off a nepostoupili do dalších bojů. Zlomit toto prokletí bude hlavním úkolem trenéra Josefa Jandače, jehož čeká na střídačce Indiánů druhý soutěžní ročník.
Nový domácí dres hokejistů Plzně.
Nový venkovní dres hokejistů Plzně.
Hokejisté Plzně budou v sezoně doma nastupovat v bílé sadě dresů.
V letní přestávce tým posílilo deset nových hráčů, ale dva útočníci se bohužel hned v přípravě zranili a určitě nestihnou začátek sezony.

„Měli jsme od začátku přípravy nějaké problémy se zdravotním stavem, někteří hráči se vrátili zpátky, ale příští týden určitě nenastoupí Mikko Petman a Michal Teplý. U prvního jmenovaného hrozil konec sezony, naštěstí to zřejmě nebude nakonec až tak vážné, a u Michala doufáme, že by se mohl zapojit na přelomu září a října,“ přiblížil na předsezonní tiskové konferenci trenér Jandač.

K prvnímu soutěžnímu utkání nastoupí Indiáni již ve středu na ledě Liberce a tým do nové sezony povede z pozice kapitána zkušený Jakub Jeřábek. „Čekali jsme jen, jestli bude Kuba zdravotně fit. Když potvrdil, že je v pořádku, volba byla jasná,“ uvedl trenér.

V přípravě se zranily dvě nové posily, jak moc to ovlivní vaše plány?
Zranění jsou nepříjemná, ale musíme pracovat s tím, co je. Naneštěstí nás to postihlo během několika málo dnů a celé se nám to rozbilo, hlavně v ofenzivě. V minulé sezoně jsme podobné problémy měli spíše v obraně. Samozřejmě to částečně narušilo přípravu, protože jsme chtěli dát dohromady nové mužstvo a sehrát se. V tomto ohledu to bylo složitější, ale na druhou stranu, pokud nás to mělo potkat někdy během sezony, tak možná lépe, že to přišlo teď.

Může vám pomoct zkušenost z loňského roku, kdy tým také bojoval se zdravotními problémy?
Určitě ano, ale víme, že nemůžeme čekat tak dlouho jako loni. Pokud by byla další zranění nebo výkonnostní propady, musíme reagovat rychleji a mužstvo doplnit.

Jak se mění pravidla? Extraligu doplní nová výzva a výjimka, zvýší se i ochrana sudích

Přišlo deset nových hráčů, jste spokojený se složením kádru?
Ano, tým jsme hodně omladili. Přivedli jsme kluky, kteří mají talent a potenciál prosadit se i ve vyšších patrech hokeje. Dostanou u nás prostor, který by třeba jinde neměli. Bude záležet na nich, jak se s tím popasují. Jen mi zatím chybí takový rozený střelec a hráč, který má instinkt dát gól v přesilovkách nebo při hře pět na pět.

Byl někdo takový v hledáčku?
Usilovali jsme o něj, bohužel finančně byl mimo naše možnosti.

Po příchodech Percyho nebo Jeřábka naopak vypadá velmi dobře obrana. Souhlasíte?
Na papíře možná ano, ale na ledě to může vypadat jinak. Už loni jsme přivedli Rubinse nebo Mereška. Začátky byly všelijaké, Igor se dlouho rozkoukával a až později začal hrát to, co jsme od něj očekávali. Teď už jsou tihle kluci zapracovanější, o to je vše jednodušší. Přivedli jsme Percyho, hlavně kvůli přesilovkám. Protože při vší úctě k Petrovi Zámorskému se mu v této činnosti tolik nedařilo a my potřebujeme mít alternativu.

Mrzí vás, že v průběhu sezony odešli mladí hráči Skok, Pšenička nebo Kamas?
Ano, to jsou kluci, se kterými jsme trochu počítali, ale rozhodli se jít jinam. Ztratili jsme tím energii, kterou do hry přinášeli.

Pokud by se nedařilo, jste připraveni ještě doplnit kádr?
Na to odpovídám pokaždé stejně, a to tak, že trh se uzavírá až na konci ledna. Do té doby musíme být na špičkách, sledovat vývoj a mít zmapované možnosti. Samozřejmě je to otázka financí, ale také odvahy v pravou chvíli reagovat.

Došlo také ke změně kapitána, byla to vaše volba?
Ano, bylo to moje rozhodnutí. Čekali jsme, jestli bude Kuba Jeřábek zdravotně fit. Když potvrdil, že ano, volba byla jasná. Chtěl jsem ulehčit klukům, kteří tu zodpovědnost měli dřív. Loni jsme kapitána měnili během sezony, což nebylo jednoduché. Honza Schleiss nesl to břemeno zodpovědně, hodně mu na tom záleželo, ale už tam byla taková frustrace. Pak jsme to hodili na dalšího Plzeňáka Kubu Lva, ale ten se trápil střelecky. Letos jsme ho od té zátěže oprostili a dostane úplně novou roli.

Jako gólmanskou jedničku jste už s předstihem oznámili Nicka Malíka. Je to podle vás lepší než říct, že šance obou brankářů jsou vyrovnané?
Někdy je to tak, že máte rovnocennou dvojic, a někdy je ta jednička jasná. Letos vsadíme na Nicka, a proto jsme to takhle prezentovali. Určuje to hlavně trenér brankářů Ruda Pejchar. Pochopitelně to konzultujeme, ale rozhodnutí nechávám na něm. Dlouhodobě tady dobře pracuje s gólmany a byl bych hloupý, kdybych mu do toho zasahoval.

Navýšený rozpočet, omlazený kádr. Jaká bude Plzeň?

Navýšený rozpočet, prodloužená smlouva s generálním partnerem, nový kapitán, omlazený kádr. A jasný cíl pro extraligovou sezonu 2025/26.

„Rádi bychom se v základní části pohybovali kolem sedmého místa. Abychom nebyli úplně vzadu jako minulou sezonu, vyhnuli se problémům a nebyli hned od podzimu nervózní. Ale ukáže se to na ledě, tam leží pravda,“ uvedl na páteční tiskové konferenci Martin Straka, spolumajitel klubu.

Na další sezonu Plzeň podpoří klíčový sponzor, společnost Škoda Group. „Partnerem plzeňského hokeje jsme sedmnáctým rokem, za rok dosáhneme plnoletosti. Hokej podporujeme v dobrých i zlých časech a věříme, že nadcházející sezona bude lepší než ta minulá,“ konstatoval Milan Kosař, prezident komunikace Škoda Group.

Martin Straka drží nový venkovní dres hokejistů Plzně.

Nová smlouva je oproti loňsku finančně navýšená, obsahuje i bonusy za případné postupy v play off. „Částku zveřejňovat nebudeme. Ale rozpočet je celkově navýšený, je určitě nejvyšší za éru, kdy v klubu působí Martin Straka,“ sdělil Jan Šmucler, spolumajitel a předseda představenstva HC Škoda.

Do sezony vstoupí Plzeň ve středu 10. září v Liberci, z úvodních pěti kol hraje pětkrát venku. Výsledky v přípravě měl tým vyrovnané, čtyři výhry a tři porážky. „Z týmu mám skvělý dojem, morálka a nasazení všech kluků v kabině je super. Los moc neřeším, těžký bude začátek, prostředek i konec,“ prohlásil obránce Jeřábek, nově zvolený kapitán týmu.

Na startu ročníku však Plzeň počítá ztráty v ofenzivě. Ty nejcitelnější? Minimálně měsíc je mimo hru Michal Teplý, několik týdnů bude scházet i Fin Mikko Petman, u kterého se naštěstí nepotvrdila první prognóza na půlroční pauzu.

