Tipsport extraliga 2025/26

Jandač dostal pokutu za kritiku sudích. Nelíbilo se mu Kousalovo simulování

Autor: ,
  13:32
Hokejová Plzeň dostala od ředitele extraligy Martina Loukoty pokutu 10 tisíc korun za vyjádření trenéra Josefa Jandače k výkonu rozhodčích po čtvrtečním pátém zápase čtvrtfinále play off proti Spartě. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala v tiskové zprávě.
Trenér Plzně Josef Jandač během zápasu proti pražské Spartě.

Trenér Plzně Josef Jandač během zápasu proti pražské Spartě.

Plzeňský trenér Josef Jandač během utkání se Spartou.
Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd během čtvrtfinálového zápasu proti Plzni.
Sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd sleduje duel svých svěřenců proti Kladnu.
Kladno, 12.3. 2026, hokej Rytíři - Sparta Praha, 3. zápas předkola play off...
Jandač porušil herní řád soutěže, podle kterého nesmí zástupci klubů v den utkání hodnotit výkon rozhodčích.

Plzeňský kouč se na tiskové konferenci po utkání pozastavil nad údajným simulováním útočníka Pavla Kousala a s tím spojenými verdikty rozhodčích Robina Šíra a Tomáše Mejzlíka.

„Neberu jasné fauly nebo strkanice, když už je zápas rozhodnutý. To už si rozhodčí ohlídají a klidně ať pošlou pět hráčů na trestnou, to je v pohodě. Ale vyloučení na Kousala? Všichni vědí, že simuloval. Vědí to i rozhodčí a udělá to, co udělá. Já pořád věřím tomu, že hokej je hra chlapů, že to nejsou fotbalisti,“ uvedl Jandač.

Faul na Kousala? I rozhodčí vědí, že simuloval, štve Jandače. Nedvěd děkoval

Přitom chybělo málo a pokutu mohl vyfasovat i sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd. Od ní ho zachránil paradoxně právě Jandač.

Na tiskové konferenci totiž nejprve seděl sám a začal hodnotit utkání jako první. Po pár slovech ale vstoupil do místnosti i Nedvěd se slovy: „Omlouvám se. Skočil jsem do auta a už odjížděl.“

„Pokud to budu hodnotit já první, tak to máš za deset. Pokud ne a předáme mikrofony...“ reagoval Jandač s tím, že nechal nakonec jako prvního mluvit právě Nedvěda.

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd během čtvrtfinálového zápasu proti Plzni.

„Díky Pepo. Pepa ví, že mám čtyři děti a že by to pro mě bylo likvidační,“ řekl ještě Nedvěd, než začal popisovat utkání.

Sám Nedvěd už byl ale za výrok na adresu sudích v probíhajícím play off také pokutován deseti tisíci korun.

Nelíbil se mu počin rozhodčích Antonína Jeřábka a Lukáše Květoně, kteří v pátém zápase předkolové série s Kladnem po kontrole u videa uznali branku útočníka Martina Procházky dosaženou bruslí.

„Dostali jsme gól, co neměl platit. To víme asi všichni tady. Bylo to několikáté mylné rozhodnutí,“ prohlásil Nedvěd tehdy na tiskové konferenci.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Jak rána do rozkroku. Tomášek řídil otočku z 0:5. Ukázali jsme velké srdce, těšilo ho

Český útočník David Tomášek dokonal v prodloužení velkolepou otočku Färjestadu...

Takový zápas švédská SHL v play off ještě nezažila. Hokejisté Rögle kráčeli za pohodovým vítězstvím a vyrovnáním série, jenže druhý duel proti Färjestadu hrubě nezvládli. Obrovitý náskok 5:0...

27. března 2026  14:05

Jandač dostal pokutu za kritiku sudích. Nelíbilo se mu Kousalovo simulování

Trenér Plzně Josef Jandač během zápasu proti pražské Spartě.

Hokejová Plzeň dostala od ředitele extraligy Martina Loukoty pokutu 10 tisíc korun za vyjádření trenéra Josefa Jandače k výkonu rozhodčích po čtvrtečním pátém zápase čtvrtfinále play off proti...

27. března 2026  13:32

