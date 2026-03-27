Jandač dostal pokutu za kritiku sudích. Nelíbilo se mu Kousalovo simulování

Jandač porušil herní řád soutěže, podle kterého nesmí zástupci klubů v den utkání hodnotit výkon rozhodčích.
Plzeňský kouč se na tiskové konferenci po utkání pozastavil nad údajným simulováním útočníka Pavla Kousala a s tím spojenými verdikty rozhodčích Robina Šíra a Tomáše Mejzlíka.
„Neberu jasné fauly nebo strkanice, když už je zápas rozhodnutý. To už si rozhodčí ohlídají a klidně ať pošlou pět hráčů na trestnou, to je v pohodě. Ale vyloučení na Kousala? Všichni vědí, že simuloval. Vědí to i rozhodčí a udělá to, co udělá. Já pořád věřím tomu, že hokej je hra chlapů, že to nejsou fotbalisti,“ uvedl Jandač.
Faul na Kousala? I rozhodčí vědí, že simuloval, štve Jandače. Nedvěd děkoval
Přitom chybělo málo a pokutu mohl vyfasovat i sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd. Od ní ho zachránil paradoxně právě Jandač.
Na tiskové konferenci totiž nejprve seděl sám a začal hodnotit utkání jako první. Po pár slovech ale vstoupil do místnosti i Nedvěd se slovy: „Omlouvám se. Skočil jsem do auta a už odjížděl.“
„Pokud to budu hodnotit já první, tak to máš za deset. Pokud ne a předáme mikrofony...“ reagoval Jandač s tím, že nechal nakonec jako prvního mluvit právě Nedvěda.
„Díky Pepo. Pepa ví, že mám čtyři děti a že by to pro mě bylo likvidační,“ řekl ještě Nedvěd, než začal popisovat utkání.
Sám Nedvěd už byl ale za výrok na adresu sudích v probíhajícím play off také pokutován deseti tisíci korun.
Nelíbil se mu počin rozhodčích Antonína Jeřábka a Lukáše Květoně, kteří v pátém zápase předkolové série s Kladnem po kontrole u videa uznali branku útočníka Martina Procházky dosaženou bruslí.
„Dostali jsme gól, co neměl platit. To víme asi všichni tady. Bylo to několikáté mylné rozhodnutí,“ prohlásil Nedvěd tehdy na tiskové konferenci.