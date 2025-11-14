Škoda ve dvaceti kolech inkasovala nejméně branek (35), výrazný podíl na tom mají gólmani Malík s Růžičkou, tým nechybuje a dokáže být nepříjemný pro každého soupeře. „Jsme hlavně rádi, že tolik neinkasujeme. Ale není to jen o brankářích, dobrá defenziva je prací celého mužstva,“ upozorňuje sedmapadesátiletý Jandač.
Po dvanáctidenní reprezentační pauze Plzeň v pátek v 18 hodin vyjede na led karlovarské Energie k druhému západočeskému derby. To úvodní rozhodly až samostatné nájezdy a i tentokrát se dá očekávat urputný souboj.
Jak jste využili reprezentační přestávku?
Chtěli jsme, aby si hráči v nabitém programu trochu odpočinuli, ti mimoplzeňští měli možnost strávit nějaký čas s rodinou. Pak jsme měli jeden náročnější tréninkový blok, dva dny volna a poté už jsme se připravovali na další zápasy. Jsem spokojený s tím, jak k tomu kluci přistoupili.
Oproti minulé sezoně se nacházíte na opačném pólu tabulky. Překvapuje vás takový výsledek?
Upřímně, je to úplně jiná situace než loni, takže nás samozřejmě těší, že se pohybujeme nahoře. Ale liga je strašně vyrovnaná, od druhého po desáté místo je rozdíl jen pár bodů. Takže je potřeba zůstat nohama pevně na zemi.
Dostáváte málo branek, velmi dobře funguje defenziva. Je to zásluhou zkušených obránců, nebo hlavně gólmanů?
Je to kombinace obojího. Podstatnou roli hraje, že máme zkušenou obranu, ale obrovský podíl na tom mají samozřejmě také brankáři. Není to jen o Nickovi Malíkovi, ale i Růžovi (Růžičkovi). Pokaždé, když nastoupil, tak mužstvo podržel.
Dá se říct, že si hráči navykli na jiný systém?
Každý tým má nějaký systém, dneska už jsou si hodně podobné. Gólů sami moc nedáváme, takže se snažíme zlepšovat ofenzivu, ale zároveň zůstat silní vzadu. Z našeho pohledu je lepší vyhrát 3:1 než 6:4. Tenhle styl je pro extraligu typický, všechno je urputné a vyrovnané.
Je důraz na obranu daný i tím, že nemáte vyloženého střelce?
Každý trenér klade důraz na obranu, nikdo nechce dostávat góly. Ale vždycky záleží na skladbě týmu. Máme lídry, kteří chápou, jak jsme nastavení a že se musí podřídit týmu. Přesto si nemyslím, že hrajeme defenzivně, není to tak upracované jako u jiných týmů. My se nesnažíme jen couvat, chceme diktovat tempo, hrát aktivně a vysoko napadat. Jen to zakončení a přesilovky zatím nejsou úplně podle našich představ. Máme dostatek šancí na to, abychom byli produktivnější.
Venku patříte k nejlepším, doma se vám daří o něco méně. Čím to je?
No jo, to kdybych já věděl… Je to podobné jako loni. Mrzí mě to, protože bychom chtěli doma sbírat víc bodů a přilákat lidi. Fanoušci v Plzni si to zaslouží.
Nepřekvapilo vás, že Malík nebyl v nominaci národního týmu na turnaj Euro Hockey Tour?
Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se naši hráči objevovali v reprezentaci. Ale je to věc trenérů, kteří mají nějakou představu a sledují velké množství hráčů. Já jsem u národního týmu dlouho pracoval, takže vím, že do nominace mluví víc lidí. Podle výkonů by si Nick nominaci zasloužil, ale asi tam historicky něco leží mezi ním a trenéry a je potřeba, aby si to vyříkali.
Jak to vypadá se zraněnými hráči Rubinsem a Rohlíkem?
Oba podstoupili operace už v září, ale jejich návrat je zatím v nedohlednu. I když rehabilitace probíhá podle plánu, nic se nekomplikuje, tak charakter jejich zranění prostě vyžaduje delší léčbu.
Neříká si finský obránce Lajunen svými výkony o prodloužení smlouvy?
To je zatím předčasné. Samozřejmě jsme byli rádi, že jsme sehnali takhle kvalitního hráče v době, kdy přišlo zranění Rubinse. Museli jsme to operativně řešit, což nebylo úplně jednoduché. Lajunen je výborný kluk, profesionál a pomáhá nám. Ale také víme, že má nějaký věk, je předběžné o tom teď mluvit.
Po pauze vás čeká derby v Karlových Varech. S čím do zápasu půjdete?
Já to úplně jako derby nevnímám, protože k tomu patří vyprodané stadiony, a to se zatím neděje. Energie je nepříjemné mužstvo, ale to jsou i ostatní týmy. Celá liga je vyrovnaná. Známe se dobře, hráli jsme spolu i v přípravě. První měření sil dopadlo lépe pro nás a na to budeme chtít navázat. Do zápasu půjdeme s cílem dát o gól víc než soupeř.