Jeho svěřenci vyjeli na začátku tohoto týdne na led malé haly Logspeed Arény a zahájili závěrečnou část letní přípravy. Šestapadesátiletý bývalý reprezentační kouč tak měl spolu s asistenty Jiřím Veberem a Václavem Pletkou poprvé k dispozici kompletní kádr, včetně deseti nových jmen.

Ve finální fázi čeká indiány i sedm přátelských utkání. Úvodní duel sehrají 12. srpna v Mladé Boleslavi, o dva dny později vyzvou na domácím ledě západočeského rivala z Karlových Varů. Následovat budou tři utkání v Itálii a na konci srpna přivítají škodováci doma německé Crimmitschau.

Generálku na nový ročník obstará odveta na ledě Energie, extraligový ročník pak zahájí modrobílí v Liberci desátého září.

Vyjeli na led všichni hráči, se kterými jste počítali?

Řekl bych, že ano, tým je pohromadě. Dva týdny s námi bude trénovat i obránce Daniel Bukač, kterého máme připraveného na střídavý start z Jihlavy. Do ofenzívy pak máme kompletních pět útoků.

Už jste stačil poznat nové posily?

Hráče, kteří tady zůstali, už samozřejmě znám a nově příchozí teď budu poznávat. V podstatě je to podobný proces jako před rokem. Vždycky záleží na tom, jak velká ta obměna je. Vloni bylo pro mě všechno nové, nyní jen z poloviny.

Jste spokojen s posílením týmu?

Pracovali jsme na tom už v průběhu sezony, bylo potřeba doplnit některé posty. Trochu se omladilo, ale myslím, že v rámci možností, jak finančních, tak nabídky na trhu, se nám to nějak povedlo. Vývoj budeme samozřejmě sledovat i dál. Hodně se změnilo ve skladbě kádru a jeho doplňování. Mám na mysli pravidlo o počtech cizinců, které bylo schváleno dost pozdě. Nejenom u nás, ale i celkově se právě v tomhle liga může trochu změnit.

Těší vás, že obrané řady ještě vyztužili Percy s Jeřábkem?

Jsou to hráči, kteří mají spoustu zkušeností z naší ligy. Oba jsou ofenzivně ladění a věříme, že pomůžou hlavně v přesilovkách, které nám loni nešly. Kuba Jeřábek se domluvil na poslední chvíli, ale vzhledem k jeho předchozímu zranění sám neví, jak to bude vypadat. Tam musíme být trošku opatrní.

Stál jste vy osobně o Jeřábkův příchod?

V létě jsme spolu komunikovali a sám projevil zájem být už doma. To jsme samozřejmě uvítali, ale ještě s doktory konzultovali to nešťastné zranění. Věděli jsme, že na konci sezony naskočil, ale pak z toho zase vypadl. Je to poctivý kluk, který nám řekl, že pokud má hrát v Plzni, tak chce být platný. Zatím se cítí dobře, ale nedá se odhadnout, jak se situace bude vyvíjet. Naše domluva je, že se zapojí a během těch dvou měsíců sám uvidí, jak na tom bude. Pokud bude držet zdraví, tak nám určitě pomůže. Jednak je to Plzeňák a také víme o jeho charakteru i zkušenostech. Já ho znám z nároďáku a jeho příchod jsem samozřejmě uvítal.

Plzeňské posily Ville Petman (vlevo) a Mikko Petman na ledě

Souhlasíte, že velkou posilou by měli být bratři Petmanové?

Určitě od nich čekáme zkvalitnění ofenzivní činnosti, oba jsou kvalitní hráči. Typologicky jsou ale jiní, Ville je hodně tvořivý centr a Mikka zase takový dělník a buldok, kterého potřebujete. My jsme využili možnost, že to tady pro oba bratry bude společně jednodušší.

Uvidíme silnější Plzeň?

To je strašně těžké říct, já pevně věřím, že ano. Pochopitelně jsme si vědomi i síly ostatních mužstev, která také posilovala, ale všechno ukáže až samotná soutěž. Vždycky do toho jdete s tím, že máte nějaké plány, které se buď naplní, nebo nějakým způsobem změní. Liga začne ve velkém tempu kvůli olympijské přestávce a až její průběh ukáže, s jakými kartami budeme hrát.