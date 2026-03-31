Reprezentace? Není co řešit, reagoval Jandač. Pokračování v Plzni ale nepotvrdil

„Je to můj bezprostřední pocit po vyřazení, ale kdybychom zápasy pět a šest odehráli jako ten dnešní, jsme v semifinále. Tam jsme sérii ztratili. Na sedmý duel bylo mužstvo dobře připravené, fyzicky i v hlavách. Dřelo, bojovalo. Bohužel, jeden okamžik a jeden zbytečný faul, který Spartě nabídl přesilovku pět na tři, rozhodl,“ připomněl sedmapadesátiletý Jandač klíčový moment.
Na gól Chlapíka zkraje druhé třetiny Plzeň odpověď nenašla, sezona pro ni končí.
Škodu Jandač dovedl ke druhé příčce po základní části, po šesti letech strádání tým proklouzl do play off. Ale přejít přes čtvrtfinále nedokázal, byť měl sérii se Spartou výtečně rozehranou.
Jste hodně smutný? Nad Spartou jste vedli 3:1 na zápasy, přesto končíte.
Vyřazení je vždycky zklamání. Ale pro tenhle tým je to hlavně veliká zkušenost. To mužstvo je stále v přestavbě. Loni v listopadu jsme byli v tabulce poslední, pak se tým začal přestavovat, to chvíli trvá. Základní část se nám povedla, tím spíš, že extraliga je hodně vyrovnaná, kvalitou jde nahoru. Cením si toho, že jsme skončili druzí. Byť jsme pak paradoxně měli dobrou výchozí pozici do čtvrtfinále, narazili jsme hned na Spartu...
Byla nakonec o kousek lepší?
První gól sedmé zápasy hodně naklápí. Byla hrubá chyba, že jsme Spartu pustili do převahy pět na tři. Jejich špičkoví hráči si to umí dát a ukázali nám to. My jsme pak naše přesilovky využít nedokázali. Ale je to vždy tenká hrana mezi úspěchem a zklamáním. Oba týmy dobře bránily, oba gólmani chytali výborně. Nevyšlo to. V sérii jsme nedokázali uhlídat jejich klíčové hráče. Hlavně Chlapík má mé velké uznání. Znám ho, trénoval jsem ho. Neskutečně vyspěl. Je to tahoun, velký lídr, na postupu má klíčový podíl. Musíme Spartě pogratulovat, měla nůž na krku a zvládla to. Přeji jí úspěch i v dalších bojích.
Co vy, máte chuť pokračovat v Plzni v rozdělané práci?
Po každé sezoně si to potřebuji vnitřně zanalyzovat. Abych udělal rozhodnutí, které bude správné pro mě i pro tým, který koučuju. Já se v Plzni cítím dobře. Ta práce mě bavila. S hráči, s realizačním týmem, s Martinem Strakou... Je tu výborné prostředí, diváci nám pomáhali, konečně jsme vyprodali halu, v konkurenci s fotbalem to tady není jednoduché. Teď bude čas pořádně rozebrat, jak dál Plzeň směřovat, jak ji posouvat, aby příště v těchto zápasech byla ještě lepší.
Mohla by vaše rozhodnutí ovlivnit případná nabídka vést reprezentační tým?
Já už u nároďáku byl. Jako asistent i jako hlavní kouč. Ohromně mě to bavilo, je to vždycky velká čest. Ale já žádnou nabídku nedostal, není co řešit.
Pokud byste pokračoval v Plzni, kde tým potřebuje posílit?
To mužstvo je dobré, poctivé, pracovité. Ale pak jsou věci, které ho nenaučíte. Plzeň potřebuje střelce. Hráče, který to v klíčových momentech vezme na sebe a dá gól. Plzeň si potřebuje projít více velkými zápasy. To má Sparta za sebou. Chlapík hrál na olympiádě, Krejčík umí hrát play off pokaždé výborně, jezdí na mistrovství světa. To jsou ty zkušenosti, které musíte získat. Pak se přidají další drobnosti, aby se z hráčů stali ti rozdíloví. V Plzni je spousta mladých kluků, kteří hráli play off poprvé a dokázali to táhnout. Mohou z nich být lídři. Otázka je, jestli v Plzni vydrží.