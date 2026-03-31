Tipsport extraliga 2025/26

Reprezentace? Není co řešit, reagoval Jandač. Pokračování v Plzni ale nepotvrdil

Ervín Schulz
  6:16
Zase nedokázal prolomit prokletí sedmého zápasu, popáté v kariéře jej prohrál. Cítil zklamání, zároveň se trenér plzeňských hokejistů Josef Jandač po porážce 0:1 a čtvrtfinálovém vyřazení se Spartou na nic nevymlouval. Soupeři pogratuloval k postupu, vyzdvihl výkon svého týmu. A lehce mlžil, jaká bude jeho budoucnost.
Plzeňský kouč Josef Jandač při sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou.

Plzeňský kouč Josef Jandač při sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Zklamaní plzeňští hráči po prohraném sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou.
„Je to můj bezprostřední pocit po vyřazení, ale kdybychom zápasy pět a šest odehráli jako ten dnešní, jsme v semifinále. Tam jsme sérii ztratili. Na sedmý duel bylo mužstvo dobře připravené, fyzicky i v hlavách. Dřelo, bojovalo. Bohužel, jeden okamžik a jeden zbytečný faul, který Spartě nabídl přesilovku pět na tři, rozhodl,“ připomněl sedmapadesátiletý Jandač klíčový moment.

Na gól Chlapíka zkraje druhé třetiny Plzeň odpověď nenašla, sezona pro ni končí.

Škodu Jandač dovedl ke druhé příčce po základní části, po šesti letech strádání tým proklouzl do play off. Ale přejít přes čtvrtfinále nedokázal, byť měl sérii se Spartou výtečně rozehranou.

Jste hodně smutný? Nad Spartou jste vedli 3:1 na zápasy, přesto končíte.
Vyřazení je vždycky zklamání. Ale pro tenhle tým je to hlavně veliká zkušenost. To mužstvo je stále v přestavbě. Loni v listopadu jsme byli v tabulce poslední, pak se tým začal přestavovat, to chvíli trvá. Základní část se nám povedla, tím spíš, že extraliga je hodně vyrovnaná, kvalitou jde nahoru. Cením si toho, že jsme skončili druzí. Byť jsme pak paradoxně měli dobrou výchozí pozici do čtvrtfinále, narazili jsme hned na Spartu...

Faul, co rozhodl. Byl jednoznačný? namítl Jeřábek. I Chlapík řekl: Nechával bych to

Byla nakonec o kousek lepší?
První gól sedmé zápasy hodně naklápí. Byla hrubá chyba, že jsme Spartu pustili do převahy pět na tři. Jejich špičkoví hráči si to umí dát a ukázali nám to. My jsme pak naše přesilovky využít nedokázali. Ale je to vždy tenká hrana mezi úspěchem a zklamáním. Oba týmy dobře bránily, oba gólmani chytali výborně. Nevyšlo to. V sérii jsme nedokázali uhlídat jejich klíčové hráče. Hlavně Chlapík má mé velké uznání. Znám ho, trénoval jsem ho. Neskutečně vyspěl. Je to tahoun, velký lídr, na postupu má klíčový podíl. Musíme Spartě pogratulovat, měla nůž na krku a zvládla to. Přeji jí úspěch i v dalších bojích.

Co vy, máte chuť pokračovat v Plzni v rozdělané práci?
Po každé sezoně si to potřebuji vnitřně zanalyzovat. Abych udělal rozhodnutí, které bude správné pro mě i pro tým, který koučuju. Já se v Plzni cítím dobře. Ta práce mě bavila. S hráči, s realizačním týmem, s Martinem Strakou... Je tu výborné prostředí, diváci nám pomáhali, konečně jsme vyprodali halu, v konkurenci s fotbalem to tady není jednoduché. Teď bude čas pořádně rozebrat, jak dál Plzeň směřovat, jak ji posouvat, aby příště v těchto zápasech byla ještě lepší.

Zklamaní plzeňští hráči po prohraném sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou.

Mohla by vaše rozhodnutí ovlivnit případná nabídka vést reprezentační tým?
Já už u nároďáku byl. Jako asistent i jako hlavní kouč. Ohromně mě to bavilo, je to vždycky velká čest. Ale já žádnou nabídku nedostal, není co řešit.

Pokud byste pokračoval v Plzni, kde tým potřebuje posílit?
To mužstvo je dobré, poctivé, pracovité. Ale pak jsou věci, které ho nenaučíte. Plzeň potřebuje střelce. Hráče, který to v klíčových momentech vezme na sebe a dá gól. Plzeň si potřebuje projít více velkými zápasy. To má Sparta za sebou. Chlapík hrál na olympiádě, Krejčík umí hrát play off pokaždé výborně, jezdí na mistrovství světa. To jsou ty zkušenosti, které musíte získat. Pak se přidají další drobnosti, aby se z hráčů stali ti rozdíloví. V Plzni je spousta mladých kluků, kteří hráli play off poprvé a dokázali to táhnout. Mohou z nich být lídři. Otázka je, jestli v Plzni vydrží.

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
Sparta
Třinec
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:3
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá pět týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále se...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Reprezentace? Není co řešit, reagoval Jandač. Pokračování v Plzni ale nepotvrdil

Plzeňský kouč Josef Jandač při sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou.

Zase nedokázal prolomit prokletí sedmého zápasu, popáté v kariéře jej prohrál. Cítil zklamání, zároveň se trenér plzeňských hokejistů Josef Jandač po porážce 0:1 a čtvrtfinálovém vyřazení se Spartou...

31. března 2026  6:16

Faul, co rozhodl. Byl jednoznačný? namítl Jeřábek. I Chlapík řekl: Nechával bych to

Jakub Kovář se jede připojit ke sparťanským oslavám po postupu do semifinále...

V podstatě se dá říct, že faul plzeňského útočníka Jana Schleisse, který po zapískání sundal Filipu Chlapíkovi helmu z hlavy a poslal Plzeň do tří, rozhodl o pondělním postupu Sparty do semifinále...

30. března 2026  21:56

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

30. března 2026  17:15,  aktualizováno  20:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá pět týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále se...

30. března 2026  20:05

Sparta vyzve Pardubice, hraje se o výhodu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

Zápas Sparty a Pardubic provázely konflikty a potyčky.

Tři účastníci jsou už jistí. O poslední místo v semifinále play off hokejové extraligy bojují ještě Liberec s Karlovými Vary, vítěz promluví o výhodě domácího prostředí. Jaké jsou varianty? Kdo na...

30. března 2026  19:58

Kapitán Zubrů zůstává. Dostal jsem i jinou nabídku, ale nebylo co řešit, říká Krisl

Přerovský kapitán Jiří Krisl se raduje z gólu proti Zlínu.

Poté, co přerovští Zubři odvrátili možný sestup z Maxa ligy i zánik z finančních důvodů, začínají oznamovat také první změny na soupisce a prodlužování smluv. Nejnovějším zpráva je pro tým velmi...

30. března 2026  17:39

Dostal trest za doping, ale vrátil se na led. Chalupa získal odklad, řízení s ním běží dál

Hokejový útočník Matěj Chalupa v dresu prvoligového Kolína ještě v únoru 2025,...

Loni v dubnu vyšel Matěji Chalupovi pozitivní test na doping. Sám tehdy mluvil o šoku, jedna profesionální hokejová kariéra se zasekla. Až do uplynulého týdne, kdy se sedmadvacetiletý útočník vrátil...

30. března 2026  16:51

Hokejisté zahájí domácí turnaj EHT v Českých Budějovicích duelem proti Finsku

Čeští hokejisté mávají fanouškům.

Hokejová reprezentace zahájí České hry, domácí turnaj série Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích nově s názvem Fortuna Hockey Games, ve čtvrtek 30. dubna duelem proti Finsku. Začne v 18 hodin. V...

30. března 2026  14:01

Velký zvrat a prvotřídní forma. Úplně jsme přepli, libuje si Zacha. Boston zvedly bitky

Pavel Zacha slaví třetí branku v utkání.

Pavel Zacha dál exceluje. Za uplynulý měsíc posbíral 21 bodů. Stejně jako McDavid, ještě o zápis víc než MacKinnon nebo kolega Pastrňák. Poslední tři příspěvky měly obzvlášť vysokou cenu. Přišly v...

30. března 2026  13:20

Martinec hodnotí sezonu Hradce: Kdo mohl, tak hrál, klobouk dolů

Královéhradecká střídačka s trenérem Tomášem Martincem

Na začátku sezony mohli několik týdnů vypisovat konkurs na obránce, na samém jejím konci zase na útočníky. Mezitím jen občas zažili situaci, kdy měli k dispozici celý kádr. Hradecký Mountfield...

30. března 2026  10:49

Litoměřice: z Průvan Arény k výšinám. Trenéra určí Sparta, Klepiš nezůstane

Litoměřice, 23.3. 2026, Litoměřice - Jihlava, 4. zápas semifinále play off...

Třikrát v řadě v semifinále, tři zápisy do historie, tři různé trenérské dvojice. Která bude další? Vládce střídačky v prvoligových hokejových Litoměřicích vybírá partnerská Sparta, pod niž kališníci...

30. března 2026  9:17

Skvělý Zacha režíroval obrat Bostonu, Dobeš byl první hvězdou zápasu

Hokejisté Bostonu křepčí po brance Viktora Arvidssona. Vlevo je David Pastrňák.

Hokejisté Bostonu v NHL díky skvěle hrajícímu Pavlu Zachovi (2+1) dokázali ve třetí třetině smazat třígólovou ztrátu na ledě Columbusu a nakonec dokonali vítězný obrat v samostatných nájezdech....

30. března 2026  7:08,  aktualizováno  8:21

